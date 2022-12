Deze zomer stond ik op Union Square. Het plein in het midden van Manhattan deinde vol kartonnen borden, leuzen die verklaarden dat we het niet zo ver zouden laten komen. Een witte labrador droeg een T-shirt, met daarop in viltstift: bitches for choice. Ze kreeg veel aaitjes. Een man met een klein meisje op zijn schouders, zijn stem sloeg om toen hij één van de sprekers toejuichte. Ik zou zijn gezicht vandaag nog herkennen in een drukke metro.

Het algemeen geldend abortusrecht gold nog. Ik herinner me de breaking news notificatie op mijn telefoon een paar weken later, mijn geliefde sloeg een arm om me heen terwijl ik weende (het voelde rouwiger dan huilen). Kort daarna wandelde ik vanaf hetzelfde plein naar Washington Square Park. De woede droop van de muren. Abort the court, my body my choice en hands off our bodies. De voorpagina’s repten van niets anders.

De omverwerping van Roe v. Wade door het Hooggerechtshof, het arrest uit 1973 dat abortus landelijk mogelijk had gemaakt, is dit jaar met afstand het grootste nieuws geweest in Amerikaanse media. Het meest aanhoudend. 34 miljoen vrouwen in de vruchtbare leeftijd wonen nu in deelstaten waar abortus verboden is. Wanneer ik me in de maanden na afschaffing verdrietig voelde over het wegspoelen en schoonschrobben van de leuzen op de muren – weinig is bruter dan verse witte verf – wandelde ik naar de kiosk op de hoek, en sloeg ik een krant open. Dan wist ik: het leeft nog.

Ik zag hoe de taal in de katernen en kolommen veranderde. Eufemismen werden een luxe die de progressieve kant van het land zich niet meer kon veroorloven. ‘Pro-choice’ maakte plaats voor ‘abortion rights groups’. ‘Pro-life’ werd ‘anti-abortion rights groups’. Men begon te zeggen waar het op stond, begon te spreken over het gedwongen voldragen van zwangerschappen in plaats van ‘het belang van keuzevrijheid’.

Veel notificaties klikte ik weg. Over wetsvoorstellen die abortus niet enkel wilden verbieden, maar wilden gelijkstellen aan moord. Dat op moord in sommige staten de doodstraf staat. Dan ging ik een ommetje maken, éven het nieuwe album van Taylor Swift luisteren, dank u vriendelijk.

Lang gloorde er weinig hoop. Maar er veranderde iets. Wanhoop maakte plaats voor verzet, en dat verzet bleek succesvoller op staatsniveau dan in menig krant werd voorspeld. New York Times-journalist Kate Zernike maakte afgelopen week de balans op. In de conservatieve staten Montana, Kansas en Kentucky stemde – tegen alle verwachtingen in – bij een volksraadpleging een meerderheid van de bevolking tégen restrictieve voorstellen. Dat lijkt een schraal aantal, maar „als je in het midden van het land woont, doen die staten om je heen er enorm toe voor toegang tot abortus”, aldus Zernike.

Een interessante casus is het oerconservatieve Utah. Vanwege hun historisch Mormoonse achtergrond en bijbehorende voorliefde voor polygamie, staat er sinds jaar en dag in hun grondwet: „Inwoners van Utah hebben het recht hun families vorm te geven zoals ze willen.” Blijkt een goed argument vóór abortusrecht, zo vond ook het lokale gerechtshof. Voorzichtig ben ik weer begonnen met het openklikken van de nieuwsnotificaties.

