Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Kruk studeerde geschiedenis in Utrecht en politieke filosofie in Parijs. Hij werkte lange tijd vanuit Parijs als journalist voor onder andere Trouw en De Groene Amsterdammer. Vanaf 2015 was hij voor Trouw enige tijd correspondent in Istanbul. Hij werkt aan een boek over opkomend illiberalisme en nationalisme in Europa. Hij schreef onder andere boeken over de Franse denker De Tocqueville, over het Parijse intellectuele leven en de over de Arabische Lente. In 2020 was hij fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).

Wat was het moment dat u besefte dat het echt goed mis zat met de planeet? Het moment dat het kwartje viel, zeg maar. Bij mij gebeurde het zeven jaar geleden, toen ik The Sixth Extinction las, van de Amerikaanse journaliste Elizabeth Kolbert. Rijkelijk laat, zou je kunnen zeggen, al was het niet zo dat ik me voordien niet van de dreiging bewust was. Integendeel. Maar dankzij Kolberts boek drong de werkelijkheid zich ineens in al haar onontkoombaarheid aan me op, en op een manier die ik niet voor mogelijk had gehouden.

Kolbert schrijft over tot de verbeelding sprekende dieren, niet over talloze insectensoorten die verdwijnen en waardoor ecosystemen dreigen om te vallen. Ze had het over de reuzenalk (uitgestorven in 1852), over de gouden klompvoetkikker (niet meer waargenomen sinds 2007) en de Sumatraanse neushoorn (met uitsterven bedreigd). En steeds heel invoelbaar, alsof je er zelf bij bent. Verdrietig, ja dat was het.

Maar het aha-moment zat ergens anders. Dat kwam door de titel. Natuurlijk had ik van extinction events gehoord, een astroïde die zestig miljoen jaar geleden op de aarde insloeg en de dinosauriërs vernietigde – wie heeft er op de lagere school géén spreekbeurt over gehouden? Die astroïde was het vijfde grote uitstervingsmoment uit de geschiedenis van onze planeet.

Het zesde, dat waren wij, mensen. Dat was de kille waarheid die Kolbert voorschotelt. Het komt door hoe we ons voortbewegen, door de ruimte die we innemen, door de wijze waarop we de aarde exploiteren, door ons consumptiepatroon. Beperkt tot een kleine groep individuen zijn het vrij onschuldige activiteiten, maar allemaal tezamen delen we de aarde een gigantische tik uit, vergelijkbaar met die astroïde van zestig miljoen jaar geleden. Wát een beeld, en wat een besef.

António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, gebruikte het beeld opnieuw tijdens de top over biodiversiteit in Montreal die deze maandag eindigt. Kolbert zelf kwam onlangs met een nieuw stuk, in The New Yorker, een abecedarium van de klimaatverandering. Het is opnieuw zeer de moeite waard, maar het ademt ook een tristesse die ik niet van haar gewend ben.

„Ga op zoek naar hoopvolle klimaatverhalen en je vindt ze overal”, schrijft ze. Maar ook: „Wereldleiders zullen op toppen bijeenkomen [...]. Maar er zal niets veranderen, en zodoende zal alles veranderen.”

Niets veranderen zodat alles zal veranderen. Het is een variatie op de beroemde zin uit De tijgerkat (1958) van Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Deze roman beschrijft het leven van Don Fabrizio, prins van Salina, tegen de achtergrond van de opkomende bourgeoisie in 19de eeuws Italië. De aristocratie moet gemene zaak maken wil zij overleven beseft de prins. „Alles moet veranderen zodat alles hetzelfde kan blijven.”

Het blijkt tevens de lijfspreuk van CDA-senator Niek Jan van Kesteren, de ongekroonde koning van de Haagse lobbywereld, las ik in Lobbyland, het inzichtelijke boek van Ariejan Korteweg en Eline Huisman dat onlangs in herziene editie verscheen. Het gekoketteer met De tijgerkat verbaast me niet. Het past bij de politiek van aanpassen, bijsturen, meebewegen die de Haagse wereld kenmerkt, en wat ook de grote agro-industriële bedrijven, die door lobbyisten als Van Kesteren worden vertegenwoordigd, nu uit alle macht proberen.

Die bedrijven zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de decennialange verschraling van de Nederlandse biodiversiteit, maar vormen tegelijk het systeem dat ons voedt, dat onze export garandeert. Het idee was lang dat dit hetzelfde kon blijven, maar dat is oude politiek. Wie in de klimaattijd politiek bedrijft verandert het systeem, of accepteert verlies.

