Van ‘kippenvelmoment’ tot ‘pijnlijk, koloniaal en achterhaald’: de reacties op het slavernij-excuses

Angie van der Vloot (42) en haar zus Merrill Artist (40), Surinaamse Nederlanders uit Rotterdam, hebben niet gekeken naar de excuses van Rutte. Ze vinden ze niet gemeend.

Angie: „Hij moet vergiffenis vragen, geen sorry zeggen. De manier waarop de excuses worden aangeboden, voelt niet oprecht. Daarom zat ik niet voor de buis.”

Merrill: „Ik ook niet hoor. Het voelt als even sorry zeggen. ‘Zo! Dan hebben jullie je zin.’ Tussendoor, op een dag die nergens op slaat. Hoezo 19 december? Waarom niet 1 juli, op Keti Koti? Een symbolisch mooie dag. Een dag waarop wij de afschaffing van de slavernij vieren.”

Angie: „Het gaat mij niet om geld. Het gaat mij om de intentie.”

Merrill: „Geld maakt sowieso niets goed.”

Angie: „Onze voorouders waren slaven. Onze oma is 102, als zij vertelt wat zij mee kreeg van háár ouders, kippenvel krijg je ervan.”

Merrill: „Excuses zijn mooi. Maar wel op de manier waarop de mensen die de excuses ontvangen het willen.”

Virgil Hooi (37) (Curaçaose Nederlander),Jurmain (39) en Marvin (37) (Surinaamse Nederlanders) uit Rotterdam hebben niet gekeken of geluisterd naar de excuses van Rutte.

Marvin: „Weet je nog de persconferenties met corona? Dat Rutte ’s avonds om zeven uur op de televisie kwam en dat iedereen klaar zat? Zoiets zou wel het minste zijn. Wie gaat er nou op maandagmiddag om 3 uur excuses aanbieden?”

Jurmain: „De woede en verdriet over de slavernij gaat over van vader en moeder op zoon en dochter, ook lang na de afschaffing. Dat zit in je hart, ik voel dat nog steeds. Mensen zijn beschadigd. Ik vind dat er dan meer nodig is dan ‘sorry’ op zo’n manier.”

Virgil: „Wij zitten nog steeds aan de onderkant van de samenleving. Dat is ook een gevolg van die eeuwenlange slavernij. Er wordt op ons neergekeken. Wij staan hier op straat en mensen denken dat we drugsdealers zijn.”

Marvin: „Ik vind dat de koning excuses moet uitspreken. Of nog beter, zijn moeder, prinses Beatrix. Dan heeft het iets statigs. Aan Rutte kleeft zoveel naars. Denk aan de Toeslagenaffaire. Dan voelen excuses uit zijn mond gewoon vreemd.”

„Een overtuigend verhaal van Rutte”, vindt dichter, schrijver en oud-politicus, Carel de Haseth (1950). „Afgewogen en een verhaal met een komma, die toevoeging vond ik bijzonder. Net als de ontboezeming dat het voor Rutte zelf ook een bewustwordingsproces is geweest.” De Haseth volgde de ceremonie – net als zoveel eilandbewoners – op tv, bij het monument in Willemstad ter nagedachtenis aan de leider van de slavenopstand Tula. De toespraak werd ook daar live uitgezonden: via de lokale zender TeleCuraçao en de meeste radiostations. „De toespraak van Rutte is ook hier goed ontvangen. Maar we zijn hier ook verder dan in Nederland. Het monument ter nagedachtenis van de slavenopstand in 1795 is er al sinds de jaren zestig. In Amsterdam kwam er pas in 2002 zo’n herdenkingsmonument.”

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh zegt geëmotioneerd te zijn door de „eerlijke en oprechte” toespraak van premier Rutte. „Als jij als premier in deze tijd in Nederland met polarisatie durft te zeggen dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is geweest, dat we veel te lang weg hebben gekeken [...] dan vind ik dat een kippenvelmoment”, aldus Baldewsingh.

De excuses van premier Mark Rutte betekenen dat er een nieuwe fase in de relatie tussen Nederland en Curaçao aanbreekt, zegt de Curaçaose minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas. Hij wilde nog geen inhoudelijke reactie geven op het aanbieden van excuses door Rutte. Hij wil dat het parlement eerst reageert, voordat de regering een standpunt inneemt.

De zes organisaties die een kort geding hadden aangespannen om de datum van de excuses te verplaatsen, noemen het pijnlijk dat Rutte ze deze maandag alsnog heeft aangeboden. Hannah Belliot, vertegenwoordiger van vijf organisaties, zegt het gevoel te hebben „dat deze excuses er doorheen zijn gedrukt”. Belliot ervaart dat Rutte „de baas is en wil zijn” door voor nazaten van het slavernijverleden te bepalen wanneer de excuses worden aangeboden. „Dat is pijnlijk, koloniaal en achterhaald.”

Jeffrey Afriyie, bekend van actiegroep Kick Out Zwarte Piet en stichting Nederland Wordt Beter, zegt dat Rutte „de juiste woorden” heeft gebruikt tijdens zijn persconferentie waarin hij excuses heeft gemaakt voor het slavernijverleden. Afriyie spreekt van een historische dag, maar zegt ook dat de overheid nog werk te doen heeft: „Ze hebben het makkelijkste op zich genomen, maar nu moeten ze ook verder gaan.”

Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname, sprak in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo van „een hele goede speech” en „een stap vooruit”. „Maar we zijn er nog lang niet”, voegde hij daar direct aan toe. „Wat volledig ontbrak in deze speech is de verantwoordelijkheid en vooral de aansprakelijkheid.” Zunder vindt dat Rutte de excuses in Suriname had moeten aanbieden. Ook vindt hij dat koning Willem-Alexander naar Suriname zou moeten komen.