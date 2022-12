Topambtenaar Schoof verzweeg zorgen over undercover-onderzoeken naar moskeeën

Topambtenaar Dick Schoof heeft de oud-burgemeester van Almere, Franc Weerwind, onvolledig geïnformeerd over de grote risico’s van geheime moskeeonderzoeken. Dat blijkt uit interne mails die zijn vrijgegeven op grond van de Wet open overheid (Woo).

Schoof is secretaris-generaal – hoogste ambtenaar – van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Vanuit de NCTV kregen gemeenten geld om hun lokale islamitische organisaties undercover te laten onderzoeken. Schoof wist al in juli 2017 dat zijn ambtenaren ernstig betwijfelden of dit wel mocht. Maar toen een burgemeester hem een maand later vroeg of hij zo’n stiekeme „inkijkoperatie” wel kon laten uitvoeren, verzweeg Schoof dat hier grote zorgen over waren, zo blijkt uit de documenten.

Voor de onderzoeken schakelden gemeenten het particuliere bureau NTA in om informatie te verzamelen bij islamitische organisaties, zonder zich als onderzoekers kenbaar te maken. Zij schreven rapporten vol privacygevoelige informatie over personen die bij moskeeën betrokken waren, wat niet had gemogen. Nadat NRC het bestaan van de onderzoeken onthulde, voelden de moskeeën zich bespioneerd en weigerden ze nog langer samen te werken met de overheid.

Een van de gemeenten die in 2017 overwoog zo’n onderzoek te laten uitvoeren, was Almere. Alleen had toenmalig burgemeester Franc Weerwind (D66, inmiddels minister van Rechtsbescherming) twijfels. Hij vroeg op 30 augustus 2017 aan Schoof, die als NCTV gemeenten moest adviseren, of zo’n „inkijkoperatie” wel kon, blijkt uit een vrijgegeven gespreksverslag. Weerwind vreesde voor „reputatieschade” en een „verstoring van de relatie met de islamitische gemeenschap” als de operatie bekend zou worden.

Juist een maand daarvoor hebben ambtenaren van de NCTV intern gewaarschuwd dat er een „ernstig onrechtmatigheidsrisico” aan de onderzoeken kleeft. Er zijn grote zorgen over „een private partij” die voor gemeenten onderzoek doet „waarbij personen te werk gaan als een soort inlichtingendienst, iets wat wettelijk niet mag maar ook niet proportioneel is”. Het bureau waaraan gerefereerd wordt is NTA, zo bevestigen ingewijden en wordt ook duidelijk uit andere stukken: naar aanleiding van de waarschuwing wordt een ambtelijke brief opgesteld die over NTA gaat.

‘Veel bruikbare informatie’

Maar Schoof meldt de zorgen niet aan de burgemeester. Volgens een gespreksverslag geeft hij Weerwind geen duidelijk advies, maar wijst hij wel op het nut van de heimelijke onderzoeken: in andere gemeenten zouden die „veel bruikbare informatie” hebben opgeleverd.

Weerwind besluit daarop een NTA-medewerker in te huren om namens de gemeente met moskeeën te gaan praten. Uit deze „inventarisatie” moet blijken of het nodig is het onderzoek uit te laten voeren. In eerste instantie komt het niet tot een opdracht, in 2021 besluit Weerwind alsnog tot zo’n onderzoek. Dat wordt stopgezet nadat NRC in oktober 2021 over de onderzoeken publiceert.

Waarom Schoof de zorgen over de undercoveronderzoeken stilhield, blijkt niet uit de stukken. Wel is bekend dat de terreurbestrijder veel waarde hechtte aan de rapporten, omdat gemeenten hiermee beter zicht zouden krijgen op islamitische organisaties. Dat zou noodzakelijk zijn voor de aanpak van radicalisering.

NTA zegt in een reactie dat de interne mails slechts „de persoonlijke opvattingen” van een NCTV-medewerker weergeven, en dat die „een verkeerde voorstelling van zaken” schetst over de werkwijze van het bureau. NTA bestrijdt dat het heimelijk onderzoek in moskeeën deed en dat het de wet zou hebben overtreden.

Schoof zelf laat via een woordvoerder weten dat hij in het gesprek met de Almeerse burgemeester „begrip” heeft getoond voor zijn „zorgen”. Verder verwijst hij naar een eerdere brief aan de Tweede Kamer, die vermeldt dat de coördinator gemeenten „nadrukkelijker” had moeten informeren over de zorgen rond de heimelijke onderzoeken.

Toenmalig burgemeester Franc Weerwind, tegenwoordig minister, vindt het „niet passend” om te reageren.