Toezichthouder: maker Fortnite-spel schendt privacy kinderen, moet half miljard dollar betalen

Expres een wat onoverzichtelijk computerspel ontwerpen, zodat kinderen soms met een druk op de knop per ongeluk een aankoop doen – dat komt het Amerikaanse Epic Games héél duur te staan. Het bedrijf achter populaire spellen als Fortnite en Fall Guys moet na bezwaren van de Amerikaanse mededingingstoezichthouder FTC 520 miljoen dollar (circa 490 miljoen euro) betalen, omdat het de privacy van kinderen heeft geschonden én hen te makkelijk aankopen liet doen in bijvoorbeeld Fortnite. 245 miljoen van het bedrag is een terugbetaling aan consumenten die ongewild betaalden, de rest is een schikking met FTC.

Beide bedragen zijn een record. In 2019 moest Google 170 miljoen dollar betalen, nadat het data van kinderen zou hebben gebruikt om hen te bestoken met specifieke advertenties op YouTube.

Volgens de FTC heeft Epic Games data verzameld van kinderen onder de 13 jaar, zonder daarvoor expliciet toestemming te vragen aan ouders. Als die ouders vervolgens wilden dat Epic Games de data over hun kinderen verwijderde, was dat moeilijk voor elkaar te krijgen. Soms deed Epic Games in zulke gevallen niets.

De spellenfabrikant moet de standaardinstellingen van games voortaan zo afstellen dat gegevens van kinderen en tieners niet zomaar verzameld kunnen worden. Ook is het niet zomaar meer mogelijk voor kinderen om in het spel te communiceren met vreemden: dat zou in sommige gevallen hebben geleid tot trauma’s, nadat kinderen waren gepest of bedreigd.

Tweede klacht

Misschien het meest opvallend was de tweede klacht van de FTC. Volgens de toezichthouder heeft de fabrikant regelmatig doelbewust de interface – hoe het spel eruitziet – zo ontworpen, dat het onoverzichtelijk en chaotisch was. Daardoor zouden spelers zonder dat ze het wilden al heel snel aankopen doen in de virtuele spelwereld van bijvoorbeeld Fortnite, zoals bepaalde danspasjes of outfits.

Dit fenomeen staat bekend als dark patterns. Zo zouden spelers aankopen hebben gedaan terwijl het spel aan het laden was, of wanneer ze het spel weer probeerden te starten vanuit pauzemodus. Dat zijn momenten waarop normaliter geen aankopen mogelijk zijn. Dit zou spelers van alle leeftijden zijn overkomen, en honderden miljoenen dollars aan extra inkomsten hebben opgeleverd. Bezwaar maken tegen dit soort aankopen zou moeilijk zijn geweest. Als spelers hun creditcardbedrijf inschakelden om betalingen te blokkeren, zou hun account zijn bevroren.

Kinderen deden soms met een druk op de knop per ongeluk een aankoop

Epic Games moet het bedrag van dit soort aankopen nu terugbetalen aan Amerikaanse consumenten. Die kunnen naar een speciale, door de FTC opgezette website om hun geld terug te vragen. Dat gaat volgens de toezichthouder wel nog maanden duren om te verwerken.

Epic Games heeft een geschatte waardering van ongeveer 32 miljard dollar. Omzetcijfers zijn niet bekend; het bedrijf is in handen van onder meer Sony en het Chinese Tencent. Oprichter Tim Sweeney heeft het grootste belang, van meer dan de helft van de aandelen. Een spel als Fortnite heeft volgens schattingen wereldwijd tientallen miljoenen spelers.

Vorige maand trof de FTC ook al een grote schikking met Vonage vanwege het gebruik van dark patterns. Het telefoonbedrijf moest 100 miljoen dollar betalen, omdat het klanten moeilijk zou maken om telefoonabonnementen stop te zetten, en daarbij ook plotseling hoge bedragen rekende.