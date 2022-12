Omstreden Ramaphosa mag blijven als ANC-leider

De omstreden Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is na een spannend weekend herkozen als partijleider van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC). Hij versloeg zijn tegenstander Zweli Mkhize op de vierdaagse partijconferentie, met 2.476 tegen 1.897 stemmen.

Met deze overwinning is Ramaphosa eveneens de presidentskandidaat voor het ANC bij de verkiezingen van 2024. Bondgenoten van de president wonnen ook andere belangrijke overheidsposities. Aanhangers van ex-president Zuma, nog steeds nauw betrokken bij partij, wonnen geen belangrijke posten.

Ramaphosa’s tegenstander Mkhize, voormalig minister van Volksgezondheid, moest vorig jaar aftreden na beschuldigingen dat hij coronafondsen aan andere doeleinden had besteed. Toch was het een spannende strijd, Mkhize kreeg meer stemmen dan verwacht. Vlak voordat de afgevaardigden zondag hun stem uitbrachten bood hij machtige partijbonzen mooie overheidsposten aan. Beide kandidaten ontkennen stemmen te hebben gekocht.

‘Zuma! Zuma!’

Even leek het erop dat Jacob Zuma, de voormalige president van Zuid-Afrika, de overwinning van Ramaphosa zou overschaduwen. Hij kwam op de eerste dag van de conferentie de zaal binnen op het moment dat Ramaphosa zijn openingsspeech gaf. Aanhangers ontvingen hem hartelijk en keerden hun rug naar de president terwijl zij ‘Zuma! Zuma!’ scandeerden. Ramaphosa riep de aanwezigen op rustig te doen. „We weten niet waarom deze mensen in dezelfde partij blijven”, schreef politicoloog Ebrahim Fakir maandagochtend op Twitter. „Het is duidelijk dat zij niet bij elkaar horen.”

De ex-president trachtte Ramaphosa donderdagavond, vlak voor het begin van de conferentie, in een kwaad daglicht te stellen. Zuma maakte toen bekend een aanklacht in te dienen tegen Ramaphosa wegens medeplichtigheid aan het lekken van een vertrouwelijk medisch document van Zuma aan de media. Dit lijkt vooral een poging van Zuma om zijn eigen vervolging wegens corruptie te belemmeren. Ramaphosa liet meteen weten niet mee te werken aan dit „misbruik van het juridische proces”.

Farmgate

Zuid-Afrika heeft te maken met een opeenstapeling van crises. De werkloosheid bedraagt 35 procent, het land wordt geteisterd door criminaliteit, en het kampt met stroomuitval van soms wel zeven uur per dag. Ramaphosa gaf in zijn openingsspeech toe dat zijn regering deels verantwoordelijk is voor de energiecrisis. Hij beloofde dat hij de komende jaren meer hernieuwbare energie zou inkopen om aan de energiebehoefte te voldoen. Ook zegde hij toe corruptie te bestrijden.

Lees ook In Zuid-Afrika valt vier uur per dag de stroom uit, en de stap naar groene stroom is verder weg dan ooit

Maar Ramaphosa is zelf ook verwikkeld in een corruptieschandaal, waarin hij onder meer wordt beschuldigd van witwassen. In de zaak, omgedoopt tot 'farmgate' kan hij niet goed uitleggen waarom hij verstopt in een bankstel thuis tussen een half miljoen en vier miljoen dollar aan contanten bewaarde.

Zuid-Afrikaanse media waren er begin deze maand nog van overtuigd dat hierdoor zijn politieke leven snel ten einde zou komen. Na de conclusies van een panel van juridische experts lag een afzettingsprocedure op de loer. Maar het ANC gebruikte zijn parlementaire meerderheid om de bevindingen van het panel weg te stemmen.

Toch kan Ramaphosa de zaak niet volledig achter zich laten. Er lopen nog onderzoeken van de politie, de belastingdienst en de centrale bank.