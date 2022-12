Olivijn maakt zijn belofte waar als vastlegger van broeikasgas kooldioxide

Het mineraal olivijn, dat bij verwering CO 2 vastlegt, heeft bij een korrelgrootte van 2 micrometer twee jaar nodig om volledig te verweren. Die tijd loopt op al naar gelang de korrelgrootte. De concentratie nikkel die dankzij de verwering in planten terechtkomt, valt ruim onder de toegestane norm. Dat zijn de belangrijkste conclusies na twee jaar meten aan elf verschillende stukjes grond van elk een vierkante meter op het terrein van kennisinstituut Deltares in Delft.

Olivijn is een groen mineraal dat veel voorkomt aan het aardoppervlak. Het is een magnesium-ijzer-silicaat, dat verweert onder invloed van zuur en water. Bij die verwering wordt CO 2 uit lucht en water omgezet in bicarbonaat, dat in de bodem neerslaat als kalk. Er komt ook een kleine hoeveelheid nikkel bij vrij.

Een kilo olivijn kan maximaal 1,25 kilo CO 2 uit de lucht halen. Verwering gebeurt aan de buitenkant van het gesteente. Grote brokken olivijn verweren dus traag, als door vermaling het oppervlak wordt vergroot gaat het verweren sneller. Hoe snel het verweren precies gebeurt onder uiteenlopende condities en of er nikkel vrijkomt in ongewenste hoeveelheden, was tot nu toe nog onduidelijk. Dat maakt eventuele grootschalige toepassing lastig. Daarom besloot Deltares in 2020 een langlopend onderzoek naar de verwering van olivijn te starten.

Onderzoeker Jos Vink laat wat fijngemalen olivijn zien. Door verwering legt het materiaal jarenlang CO 2 vast. laat wat fijngemalen olivijn zien. Door verwering legt het materiaal jarenlang COvast. Foto Walter Herfst

Elf proefveldjes

In het onderzoek zijn op elf proefveldjes twee soorten olivijn onderzocht – afkomstig uit Noorwegen en Spanje, met elk een iets andere samenstelling – onder verschillende condities. Op enkele veldjes was het olivijn vermengd met de grond, op andere lag het bovenop. Er waren natte en droge veldjes en enkele veldjes waren begroeid met tarwe om te onderzoeken of verwering sneller gaat als wortels in de grond actief zijn en in welke mate nikkel in de tarweplanten terechtkomt.

„Het lastigst te voorspellen was hoe snel de fijnste korrel verweert tot aan het verdwijnpunt”, zegt onderzoeksleider Jos Vink. „Aanvankelijk dachten we dat het iets trager zou gaan dan het in werkelijkheid bleek te gaan.”

Een kilo olivijn kan maximaal 1,25 kilo CO 2 uit de lucht halen

Als de korrel groter wordt vlakt de verweringssnelheid af, dat ging wel volgens de verwachting. Van de korrels van 8 micrometer was na twee jaar 43 procent verweerd, van die van 16 micrometer 19 procent. Ter vergelijking: fijne zandkorrels zijn 100 tot 150 micrometer.

Of er meer of minder vocht in de bodem zat, bleek niet veel uit te maken en ook plantenwortels deden het olivijn niet veel sneller verweren.

Dan nikkel. Om olivijn grootschalig te kunnen toepassen is het van belang de normen voor nikkel in de bodem en in planten niet te overschrijden. Vergeleken met het referentieveldje was de nikkelconcentratie in de proefveldjes weliswaar verhoogd, maar vrijwel nergens heeft het de normen overschreden. In twee metingen wel, beide vlak na de start van de proef. De concentratie nam echter niet steeds verder toe, na zestig dagen lag de concentratie weer onder de norm. In de tarweplanten bleef de concentratie in alle metingen ver onder de toegestane norm.

Lees ook: Zeven kubieke kilometer olivijn om het klimaat te redden

„We hebben ons rekenmodel dat de verwering voorspelt dankzij dit experiment kunnen verfijnen”, zegt Vink. „We kunnen nu over zowel de verwering van het olivijn zelf als over de nikkelconcentraties uitspraken doen. Een tweetrapsraket, die toe te passen is op allerlei condities.”

Dat opent de weg naar grootschalige toepassing van olivijn, hoopt Vink, bijvoorbeeld als vervanger van kalk dat tegen bodemverzuring wordt gebruikt in de landbouw, als vervanger van zand bij de bouw of als zuurbuffer bij bagger. „Tot nu toe waren mensen huiverig om het grootschalig toe te passen, vooral bij het idee dat er nikkelverontreiniging kon ontstaan. Ook kon niet duidelijk genoeg geclaimd worden hoeveel CO 2 ermee werd vastgelegd. Nu wel.”

Concurrerend product

„Olivijn is bijna een concurrerend product aan het worden”, zegt Vink. „Uiteindelijk willen mensen niet duurder uit zijn. Olivijn kost ongeveer 30 euro per ton, kwaliteitszand ligt daar net onder, maar als je kunt toevoegen dat je er CO 2 mee vastlegt wordt het toch interessant. Volgens het Europese systeem van emissiehandel kost de uitstoot van een ton CO 2 nu 80 euro.”