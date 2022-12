NS: minder treinen op tijd en minder zitplaatsen dan in 2021

In 2022 kwamen minder treinen op tijd aan dan vorig jaar, en hadden minder treinreizigers een zitplaats in de spits. Dat blijkt uit cijfers die NS maandag publiceerde, waarin het spoorbedrijf terugblikt op afgelopen jaar. Vooral in september - toen de dienstregeling werd afgeschaald door personeelstekorten - ondervonden passagiers hinder.

NS verwacht op basis van voorlopige cijfers dat 91,7 procent van de reizigers op tijd arriveerde in 2022. Vorig jaar was dit nog 94,4 procent. Vooral op de hogesnelheidslijn kwamen treinen vaak aan met vertraging. Gemiddeld kon 96,5 procent van de reizigers een zitplaats vinden tijdens de spits. Dat is 3 procentpunt minder dan in 2021.

Vooral in september was het lastig om een plekje te vinden; in die maand waren de treinen veruit het drukst. Dat kwam door aanpassingen in de dienstregeling als gevolg van personeelstekorten. NS liet minder treinen rijden, en de avonddienstregeling ging vroeger in. In de dienstregeling 2023, die deze maand van start ging, rijden nog steeds minder treinen dan vóór het personeelstekort. Wel verlengt NS een derde van de treinen.

Problemen op de hogesnelheidslijn

Treinen op de hogesnelheidslijn kwamen vaker te laat dan andere treinen: 81,6 procent kwam op tijd aan. Treinreizigers die gebruikmaken van de hogesnelheidslijn naar Brussel, Parijs en Londen, moeten ook de komende tijd rekening houden met vertraging. Door schade aan een viaduct ter hoogte van Rijpwetering, bij Leiden, moeten treinen daar verplicht langzamer rijden.

De Intercity direct-treinen, de IC naar Brussel, de Eurostar en de Thalys mogen daar nu maximaal 80 kilometer per uur rijden. Gewoonlijk rijden de treinen daar 160 tot 300 kilometer per uur. Het is nog onduidelijk wanneer het probleem is opgelost; de vertragingen zouden nog maanden kunnen aanhouden.

De schade werd eind oktober geconstateerd. Het gaat om scheuren in de lassen. Volgens ProRail, de spoorbeheerder in Nederland, is het een ontwerpfout, gemaakt tijdens de aanleg van de hogesnelheidslijn. In het gebied rondom het viaduct doet de beheerder onderzoek of er meer scheuren in de constructie zitten. Daar moeten de hogesnelheidstreinen ook langzamer rijden. ,,Dat vinden wij vooral voor reizigers erg vervelend”, stelde ProRail vorige week in een verklaring. ,,Maar de veiligheid op het spoor heeft te allen tijde prioriteit.”

Afspraken met overheid

Door de problemen missen NS en ProRail een van de doelstellingen die zij hebben afgesproken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie, opdrachtgever van het spoorvervoer, eist dat minimaal 82,1 procent van de reizigers op de hogesnelheidslijn niet meer dan vijf minuten vertraging heeft.

In februari maakt NS de definitieve cijfers bekend, samen met het jaarverslag. Dan gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beoordelen in hoeverre NS de afgesproken prestaties heeft gehaald. 2022 was een moeilijk jaar voor NS. Het spoorbedrijf kende forse problemen door de naweeën van de coronacrisis, het tekort aan conducteurs en machinisten, en het relatief hoge ziekteverzuim onder het personeel. Het ministerie kan NS een boete opleggen als het bedrijf de prestatie-afspraken niet heeft gehaald.