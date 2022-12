Na alle kritiek vooraf, oogst Rutte in Suriname vooral lof

Het is stil in de balzaal van hotel Torarica als Mark Rutte op een groot doek in de zaal spreekt over erkenning „van het afschuwelijke leed dat generaties totslaafgemaakten is aangedaan” en in zijn rede uiteindelijk namens de Nederlandse regering excuses voor de slavernij aanbiedt. „Postuum aan alle totslaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu”, aldus de Nederlandse premier in zijn toespraak.

De boodschap komt binnen bij Cynthia McLeod ,schrijfster van onder meer haar bekende debuut ‘Hoe duur was de suiker?’, dat over de slavernij in Suriname gaat. Ze voelt zich geraakt.

„Ik ben tevreden over de toon, die was gemeend, dit is een belangrijke eerste stap. Een volgende goede stap zou zijn dat op 1 juli de koning excuses aanbiedt, en dat kan vanuit het Oosterpark, hij hoeft niet perse naar Suriname af te reizen”, zegt de schrijfster, die zaterdag nog niet op de lijst van genodigden stond maar op eigen houtje naar de bijeenkomst is gekomen.

Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie volgt bewegingloos de woorden van Rutte op het scherm, zijn bril op het puntje van neus. „Gelukkig zei Rutte in zijn betoog dat er met deze excuses een komma wordt geplaatst en geen punt. Want de excuses moeten eerst nog worden aanvaard door de Surinaamse regering.”

Bovendien zijn de excuses ‘onvolledig’, zegt hij na afloop. Zunder doelt onder meer op het feit dat de inheemse bevolking niet expliciet in de excuses is genoemd door Rutte, terwijl zij als oorspronkelijke bewoners van Suriname de eerste slaafgemaakten waren, hun land aan de kolonisten zijn kwijt geraakt, en er eeuwenlang genocide op hen is gepleegd.

En hij doelt op de herstelbetalingen. „Als je iets erkent, moet je ook de verantwoordelijkheid dragen. Natuurlijk zijn mensenlevens niet uit te drukken in geld, maar er moeten herstelbetalingen komen. Ik denk niet in miljoenen maar in miljarden.”

Er klinkt ook veel lof voor het feit dat Rutte verzetsleiders noemt, onder wie Jolicoeur, Boni en Baron in Suriname.

Roerige opmaat

De over het algemeen positieve ontvangst van Ruttes woorden in Suriname volgt op veel kritiek tijdens de voorbereiding van het ‘betekenisvolle moment’, maandag.

Die betrof de gekozen datum, die niets met de hier symbolische datum van 1 juli (Keti Koti) te maken had, en het gevoel dat de excuses vooral ‘eenrichtingsverkeer’ vanuit Den Haag waren. Die wrevel lijkt er aan hebben bijgedragen dat meer dan de helft van de genodigden niet is komen opdagen. Zo is onder anderen Johan Roozer, van de Nationale Herdenkingscommissie Slavernij, een opvallende afwezige.

Weerwind komt nog eens terug

De toespraak van Rutte wordt maandag ook live uitgezonden door verschillende lokale radiostations. Hoewel de discussie over het slavernijverleden niet per se leeft in Suriname, en de meeste inwoners vooral bezig zijn te overleven nu prijzen in de winkels de pan uit rijzen, waaide de discussie vooral de laatste weken over vanuit Nederland, zeker na de recente komst van vicepremier Kaag en minister Weerwind.

Die laatste ging na Ruttes rede met genodigden in gesprek. Er was van tevoren kritiek op zijn aanwezigheid, omdat de indruk was ontstaan dat de bewindsman – een Afro-Surinamer – zelf excuses zou aanbieden namens de regering, wat volgens Weerwind nooit de bedoeling was.

Voor Weerwind zelf, als nazaat van slaafgemaakten, waren de excuses voor de slavernij zowel „als mens en als bestuurder”, een belangrijk moment, zegt hij na afloop. „Ik wil de grond van de plantage Eendragt, waar mijn voorouders vandaan komen, en waar ze geleefd en gewerkt hebben ooit aanraken als ik er een bezoek breng. Dat zal ik deze reis niet doen, want dit is een werkbezoek, maar het zal een belangrijk moment worden.”