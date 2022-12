Musk in onmogelijke positie na nederlaag in peiling

Na ruim zeven turbulente weken aan het hoofd van Twitter, heeft Elon Musk zich als topman van het bedrijf in een vrijwel onmogelijke positie gemanoeuvreerd. In peiling die hij zondag op Twitter had uitgeschreven over zijn positie, sprak een meerderheid zich uit voor zijn vertrek.

Enkele uren nadat Elon Musk zondagavond in Qatar de finale van het WK had bijgewoond, onder meer in het gezelschap van Jared Kushner, de schoonzoon van oud-president Trump, legde hij zijn 122 miljoen volgers op Twitter de vraag voor: „Moet ik als hoofd van Twitter aftreden? Ik zal me neerleggen bij de uitslag”. Iedere twitteraar kon stemmen, er waren slechts twee antwoorden mogelijk: Ja of Nee. 57,5 procent van de 17,5 miljoen deelnemers aan de peiling stemde ‘ja’.

Musk, die ook CEO is van autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, had al eerder laten blijken dat hij minder tijd aan Twitter wilde besteden en dat hij iemand anders zou zoeken „om Twitter op den duur te leiden”, zoals hij vorige maand zei. Dat klonk nog niet heel erg urgent.

Maar de afgelopen weken en dagen werd de onrust op en rond Twitter zo groot, dat snel handelen blijkbaar geboden was – of Musk had er gewoon genoeg van. Enkele prominente technologie-journalisten van grote media werden eerst van Twitter verbannen, en na een golf van verontwaardiging daarover werden ze weer toegelaten. Nieuwe regels werden van de ene dag op de andere afgekondigd, aangepast, ingetrokken.

Een adviesraad die voor veiligheid op het platform moest zorgen werd ontbonden. En ondertussen stapten gebruikers over naar alternatieve platforms en bleven belangrijke adverteerders weg, terwijl Twitter voor 90 procent van zijn inkomsten van advertenties afhankelijk is.

Druppel

De kritiek op Musk zwol aan, nu ook van ondernemers uit Silicon Valley die zijn grillige management-stijl, de massa-ontslagen en andere drastische ingrepen bij Twitter tot dan toe verdedigd hadden. „Dit is de druppel die de emmer doet overlopen”, twitterde zondagavond tech-ondernemer Paul Graham. „Ik geef het op.” De ‘druppel’ was voor hem het plotselinge besluit van Twitter om aanbevelingen voor ándere sociale media te verbieden. Ook Jack Dorsey, een van de oprichters en oud-CEO van Twitter, hekelde de die regel: „Slaat nergens op.”

Graham raadde zijn volgers aan hem voortaan te volgen op het platform Mastodon. Enkele uren later was de nieuwe regel alweer ingetrokken. Twitter vroeg vervolgens in een peiling of twitteraars vinden dat „beleid nodig is tegen accounts die als hoofddoel hebben om reclame te maken voor andere sociale media.”

Ondertussen is het aandeel van Tesla dit jaar meer dan gehalveerd. Aandeelhouders van de autobouwer hebben geklaagd dat de concentratie van Musk op Twitter ten koste van Tesla gaat. Dat Musk dit jaar voor 23 miljard dollar aan Tesla-aandelen heeft verkocht, helpt ook niet erg om het vertrouwen in het aandeel te versterken.

De ervaren technologie-journalist Kara Swisher, die Musk goed kent, zei vrijdag over de chaotische situatie bij Twitter en de topman: „Het is echt niet zo gewikkeld. Dit is iemand die zijn impulsen niet onder controle heeft.” Aanwijzingen daarvoor zijn er niet pas in de chaotische afgelopen weken bij Twitter. Nadat Musk dit voorjaar Twitter wilde overnemen, probeerde hij er vervolgens uit alle macht weer onderuit te komen, om in oktober uiteindelijk toch door te gaan met de koop van het bedrijf voor het enorme bedrag van 44 miljard dollar.

Misleiding

Van het begin af aan toonde Musk daadkracht, maar ook bleek dat het leiden van een sociaal medium ingewikkelder is dan hij kennelijk had gedacht. Dat bleek bijvoorbeeld toen hij bepaalde dat Twitter geld zou vragen voor de verificatie van gebruikers, het blauwe vinkje dat aangeeft dat iemand, of een bedrijf, is ook werkelijk is wie hij zegt dat hij is. Dat bleek allerlei mogelijkheden tot misleiding te openen, omdat Twitter de betalers niet écht verifieerde. Grote bedrijven, ook adverteerders op Twitter, zagen onder hun naam nepaccounts verschijnen, waren des duivels.

In november waarschuwde Musk het resterende personeel van Twitter dat een faillissement van het sociale mediabedrijf niet uitgesloten was. Per dag zou Twitter vier miljoen dollar verliezen. Vorige week meldde The New York Times dat Twitter de huurbetaling van zijn hoofdkantoor voor zijn hoofdkantoor heeft stopgezet, werknemers heeft geïnstrueerd bepaalde leveranciers en luchtvaartmaatschappijen niet meer te betalen. Ook zou worden overwogen ontslagvergoedingen voor voormalige medewerkers niet uit te betalen.

Lees ook: Musk daalt steeds dieper af in het konijnenhol

Dat Musk zich zorgen maakt over het voortbestaan van Twitter bleek al voor het einde van de peiling, waar mensen 24 uur lang op konden reageren. Over een eventuele opvolger schreef hij op Twitter: „De vraag is niet hoe we een CEO vinden, maar hoe we een CEO vinden die Twitter in leven houdt.” En „Degenen die macht willen zijn degenen die het het minst verdienen.”

Kort daarvoor had hij zich ongebruikelijk nederig getoond, naar aanleiding van alle ophef over het verbod op aanbevelingen van andere sociale media. „Voortaan zal er gestemd worden over belangrijke beleidsbeslissingen. Mijn excuses. Dit zal niet meer voorkomen.”

Maar Musk komt zijn toezeggingen niet altijd na. Zo beloofde hij kort na zijn aantreden in een tweet dat beslissingen over nieuwe regels voor gedrag op het platform, moderatie en terugkeer van accounts die gesloten waren, pas genomen zouden worden als daarvoor een speciale commissie was ingesteld. Die commissie is er nooit gekomen, maar oud-president Trump en andere van het platform verwijderde gebruikers mochten wel terugkeren.

Een opvolger van Musk als CEO zal het niet makkelijk krijgen. Niet alleen verkeert het bedrijf duidelijk in een uiterste onzekere situatie, maar Musk blijft eigenaar van het bedrijf – en stil op de achtergrond blijven is niet zijn stijl.