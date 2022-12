Damishah Charles: ‘Mensen denken vaak dat softbal voor softies is’

‘Ruim twee jaar geleden werd mijn dochter Nevaeh geboren. Ik speelde zes jaar softbal op twee universiteiten in Amerika, waar ik haar vader, een professionele basketballer, leerde kennen. Ik verhuisde zonder hem terug naar Nederland omdat ik, na twee jaar moederschap, weer voor het Nederlandse team kon gaan spelen.

„In het Nederlandse A-team speel ik al vanaf mijn zestiende, maar tot dit jaar had ik nog nooit in de basis gestaan op een groot toernooi. Dat is toch wel anders, omdat je dan het verschil kan maken. Andere keren was ik erbij en hielp ik waar nodig. Nu was ik verantwoordelijk voor het derde honk. Los van mijn rol in het team treed ik nooit op de voorgrond, ook niet via sociale media. Ik ben een bescheiden persoon.

„Ik ben geboren op Sint Maarten, waar ik maar twee jaar heb gewoond. Daarna verhuisden we naar Bonaire, en sinds mijn zesde woon ik in Nederland. Maar de basis voor mijn softbalcarrière heb ik toch wel in Amerika gelegd. Die zes jaar in Daytona en Baltimore ben ik zó veel beter geworden. We trainden een paar keer per dag. Ik werd er fysiek sterker, fitter.

„Het Nederlandse team is de afgelopen jaren ook met sprongen vooruit gegaan. Sinds 2018 werken we met een staflid aan de mentale aspecten van het spel. Veel gezichtsbepalende softbalsters hebben het team de afgelopen jaren verlaten. Bij het opbouwen van een nieuwe ploeg van twintig meiden zat er ruis op de kabel. Door de sessies met het staflid – eens per week, met huiswerk en al – worden we uitgedaagd met elkaar in gesprek te gaan. Hoe functioneren wij, wat vinden we belangrijk en wat willen we uitstralen? Door heel open met elkaar te praten wordt kliekjesvorming voorkomen.

„Mensen denken vaak dat softbal voor softies is. Nou, geloof me, die bal is echt niet soft. En er wordt met enorm veel passie gespeeld. Ook het vooroordeel dat vrouwensport niet spannend is klopt niet. Ik weet zéker dat jij vaker naar softbalwedstrijden komt als je het een keer hebt meegemaakt. Het wordt hoog tijd dat er meer publiek komt, en niet alleen bij de grote toernooien.

„Dit jaar draaide ik mijn eerste seizoen sinds de geboorte van Nevaeh. En juist toen speelde ik een sterke finale als basisspeler. We hadden eerder in het toernooi verloren van Engeland, een land waar we normaal niet van verliezen. Maar door die trainingen met het staflid toonden we veerkracht. Nog diezelfde avond knalden we tegen Italië. Vervolgens wonnen we de finale met 7-0 van Engeland, dat met Georgina Corrick over een van de beste pitchers ter wereld beschikt. Dat ik de laatste ‘uit’ maakte voor de overwinning was kicken. Het leverde een emo-momentje op, ik heb die dag erg gejankt.

„Ik wil heel graag volgend jaar het WK spelen, ik voorspel dat ik daar mijn sportieve hoogtepunt ga beleven, maar ik denk niet dat ik over vijf jaar nog softbal speel. Door mijn sport komt veel van de zorg voor Nevaeh op de schouders van mijn moeder en zusje. Daar ben ik ze heel dankbaar voor, maar het is geen ideale situatie. Mijn kleine meid is mijn main priority.”