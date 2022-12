Londense beurs verdient meer aan data dan handel

‘We gaan samen investeren. We gaan samen producten ontwerpen. We gaan samen de markt op.” Zo vatte een opgewekte David Schwimmer, topman van de London Stock Exchange (LSE), de deal samen die de beursuitbater vorige week sloot met Microsoft. LSE neemt de komende tien jaar voor omgerekend 2,7 miljard euro aan cloud- en data-analysediensten af bij Microsoft. Andersom neemt het technologieconcern een belang van 4 procent in LSE, waarvoor het ruim 1,7 miljard euro betaalt.

Het enthousiasme van Schwimmer is wel begrijpelijk. Het analyseren en vermarkten van handelsdata is intussen de belangrijkste inkomstenbron voor de Londense beursuitbater. LSE haalt dit jaar twee derde van zijn totale omzet uit de bedrijfstak Data & Analytics, tegenover nog geen 20 procent uit de handel in effecten, grondstoffen en valuta. „Deze samenwerking met Microsoft bevestigt alleen maar de strategische focus op data en analyse”, zegt analist Sylvain Perret van AlphaValue. „Die levert meestal meer waarde op dan meer traditionele en cyclische segmenten die draaien om volume, zoals de beurshandel.”

De kruisbestuiving tussen Europa’s grootste beurs (49 miljard euro beurswaarde) en een van Amerika’s grootste techbedrijven past in een groeiend rijtje samenwerkingen tussen beursuitbaters en Big Tech. Zo stak zoekgigant Google een miljard in de Amerikaanse termijnbeurs Chicago Mercantile Exchange, dat zijn handelssystemen naar de Google Cloud migreert. En sinds deze maand staat de eerste Amerikaanse optiemarkt van techbeurs Nasdaq in de cloud bij AWS, de cloudtak van Amazon. De komende jaren maken alle 28 Nasdaq-markten, die nu nog lokaal (‘on-premise’) in datacenters gehost worden, de overstap naar de cloud. Dat stelt beursbedrijven in staat om sneller op te schalen en nieuwe diensten aan te bieden. Die diensten zijn belangrijk voor LSE om te kunnen blijven concurreren met Euronext, de eigenaar van onder meer de Amsterdamse beurs. Door Brexit verloor de Britse beurs marktaandeel. Euronext is nog minder actief in de cloud en data-analyse en verhuisde vanwege diezelfde Brexit recent zijn grootste datacenter van Londen naar Bergamo in het noorden van Italië, waar het de Italiaanse effectenbeurs Borsa Italiana overnam van LSE.

De Londense beursuitbater wordt sinds de overname van de Britse dataleverancier Refinitiv volgens Perret juist steeds meer beschouwd als financieel techbedrijf. Voor Refinitiv betaalde het 27 miljard dollar (25 miljard euro) en opende het de aanval op het gerenommeerde Bloomberg. Refinitiv biedt met datadienst Eikon een alternatief voor de onder beurshandelaren bekende Bloomberg-terminal, die wereldwijd 325.000 beleggers en bedrijven toegang geeft tot realtime beurskoersen en financieel nieuws. Voor beide diensten betaal je ruim 20.000 dollar per jaar, al mikt Refinitiv met een gestripte versie van 3.600 dollar ook op klanten met minder diepe zakken. „London Stock Exchange gaat nu Microsoft-technologie gebruiken om zijn data-analyse verder te verbeteren”, zegt marktanalist Russ Mould van investeringsplatform AJ Bell. Hij wijst wel op de uitdagingen die gepaard gaan met de uitvoering van dit soort grote technologieprojecten. „Door een deel van LSE te bezitten, deelt Microsoft mee als het project slaagt, maar heeft het ook een keerzijde als het niet op tijd of met het gewenste effect kan worden opgeleverd.”

Een eerste stap naar meer? Mould denkt van niet. „Normaal gesproken, wanneer een ‘megacap’ een aandelenbelang neemt in een ander bedrijf, maakt dat de tongen wel los over de uiteindelijke bedoelingen, namelijk een mogelijke overname. Dat lijkt hier niet waarschijnlijk gezien die 4 procent. Wel geeft het aan hoe serieus de samenwerking tussen de twee bedrijven zal zijn.”

Nieuwsbrief NRC Economie De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven