Kan meer biodiversiteit de natuur redden?

Vandaag eindigt de grote internationale top over biodiversiteit in Montreal. Doel is onder meer om kwetsbare ecosystemen te beschermen. Maar hoe doe je dat? Redacteur Gemma Venhuizen vertelt waarom het beschermen van soorten belangrijk is, ook als we nog niet weten wat hun nut is.

