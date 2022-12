Kabinet wil biologische landbouw laten groeien naar 15 procent

In 2030 moet in Nederland alle landbouwgrond 15 procent voor biologische landbouw worden gebruikt. Dat is de ambitie van minister Piet Adema (Landbouw, ChristenUnie) in het ‘biologische actieplan’ dat hij maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor het opstarten van het plan is de komende twee jaar 26 miljoen euro beschikbaar.

Nu is nog ruim 4 procent van de landbouw in Nederland biologisch, terwijl de Europese Unie streeft naar gemiddeld 25 procent in 2030. Volgens Adema leidt de biologische landbouw tot minder stikstofuitstoot, meer biodiversiteit, schoner water, gezondere bodems en meer dierenwelzijn. Boeren die van gangbare naar biologische landbouw willen overstappen, kunnen deze doorgaans dure omschakeling het komende half jaar nog onder gunstige voorwaarden financieren.

Nog belangrijker is dat de afzet van biologische producten wordt vergroot; er komt een programma om winkels en consumenten te stimuleren meer biologische producten te verkopen en te kopen. „Boeren zullen alleen kunnen en willen omschakelen als zij daar ook een goed verdienmodel aan overhouden”, schrijft Adema. „Landen om ons heen hebben laten zien dat dit mogelijk is.” De minister noemt de „stimulerende rol van supermarkten, groothandels, detailhandel en horeca cruciaal”. Adema wil hier in het aangekondigde ‘landbouwakkoord’ met alle partijen „verdere afspraken over maken”. Vraag is, of de minister bereid is harde eisen op te leggen aan onder meer banken en supermarkten die zorgen voor bijvoorbeeld een vast percentage biologische producten in de schappen.

Het ‘biologische actieplan’ van Adema draagt bij aan de ontwikkeling naar een duurzaam voedselsysteem en aan de zogenoemde Green Deal van de Europese Unie. Wat biologische landbouw betreft, loopt Nederland flink achter bij het gemiddelde in Europa. Dat de Europese Unie in 2030 streeft naar gemiddeld 25 procent, is overigens geen harde juridische eis maar een ambitie, benadrukt een woordvoerder van Adema.