Limburg staat volgens het CBS in de landelijke moord-top-drie. Op de Onderwereldkaart van RTL Nieuws staan vijf Limburgse gemeenten in de top-tien. Van de rechtshulpverzoeken die Nederland van andere landen krijgt, komt volgens recherchebaas Danny Frijters 44 procent terecht in Limburg. Het zijn een paar van de vele overtuigende feiten die aantonen dat een groot deel van de internationale criminaliteit via onze grensprovincie het land binnenkomt. Maar de capacitaire kracht van de Limburgse strafrechtketen (OM, Rechtspraak, politie) staat niet meer in verhouding tot de opgave die de provincie heeft.

Annemarie Penn-te Strake is burgemeester van Maastricht en regioburgemeester Limburg.

Het artikel in NRC over tien jaar Nationale Politie (17/12)schetst een alarmerend beeld. De veruit kleinste politie-eenheid worstelt met de zwaarste misdaad, zo wordt terecht geconstateerd. Dat Limburg zo hoog scoort in de misdaadmeters is een optelsom van geografische, demografische en sociale factoren.

Allereerst de meest prangende, de geografisch situatie. De zuidelijkste provincie van het land grenst voor 351 kilometer aan twee buitenlanden. Dat is naar Nederlandse maatstaven ongekend veel. In Zuid-Limburg is de grensligging nog navranter, namelijk 220 kilometer grenzend aan het buitenland en slechts zes (!) kilometer verbonden met de rest van het land.

Relevant is bovendien dat de provincie in het hart van een van Europa’s sterkste economische zones ligt: de driehoek die gevormd wordt door de Randstad, de Vlaamse Ruit en het Duitse Rijn/Ruhr-gebied. Dat betekent dat de grensoverschrijdende infrastructuur van snelwegen, spoorlijnen, vaarwegen, vliegvelden en logistieke centra uitstekend is. Om een voorbeeld te geven: in een uur rijden van Maastricht liggen zes internationale vliegvelden.

Vergrijzing

Voor onze economie is dat gunstig. Maar helaas hebben de Al Capones van deze tijd ook de voordelen ontdekt. Wonen in land één, criminele activiteiten in land twee en de winsten witwassen in land drie; het kan in Limburg in een kwartiertje rijden. Probeer dan maar eens de handel en wandel van een crimineel in kaart te brengen. Voor de opsporingsdiensten betekent dat tijdrovende bureaucratie, die een zwaar beslag legt op de capaciteit.

Dan de demografische situatie. Limburg kent een sterke vergrijzing en een hardnekkige sociaal-economische problematiek in diverse stedelijke gebieden. Ook de politie-eenheid vergrijst. De uitstroom van agenten is groter dan de instroom. De komende tien jaar zullen jaarlijks 200 politiemensen geworven moeten worden. Dat is relatief veel voor een kleine eenheid van slechts 3.000 mensen. Want Nederland telt 63.000 politie-fte’s voor tien eenheden, dan mag de formatiesterkte van een van de zwaarst belaste eenheden zeer pover genoemd worden.

Ten derde is er de sociale problematiek. Met name de oude mijnstreken ondervinden nog steeds naweeën van de mijnsluiting. Ze kampen met grote achterstanden op het gebied van onderwijs, gezondheid en arbeidsparticipatie. Ook dat leidt tot meer criminaliteit.

Gezamenlijk optrekken

De unieke positie van Limburg vraagt om een unieke oplossing. Ten eerste hebben we meer mensen en middelen voor de politie-eenheid nodig. Ten tweede ook meer mogelijkheden. Dat vraagt om een innovatieve, op de internationale ontwikkelingen afgestemde strategie. Zo is eerder al in Limburg als eerste regio de bestuurlijke aanpak bedacht. Dat is het gezamenlijk optrekken van partijen als de politie, OM, gemeenten, woningcorporaties, belastingdienst en FIOD om georganiseerde criminaliteit zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. Dit heeft inmiddels aansprekende resultaten opgeleverd. We hebben meer zicht op de ondermijning gekregen, de structuren zijn op alle niveaus goed, er is een concrete actie-agenda, elke gemeente heeft een speciale coördinator aangesteld en de zogenoemde bewustwording onder de professionals en het publiek is toegenomen.

Nederland moet zich ervan bewust zijn dat de internationale misdaad die via de landsgrenzen binnendringt zich als een olievlek over het land verspreidt

Hiermee is Limburg onderscheidend, maar er is meer nodig. Zoals een intensieve samenwerking met opsporings- en overheidsdiensten in de buurlanden, snelle internationale informatie-uitwisseling, gekoppelde ict-programma’s en vooral het opruimen van hinderlijke, vertragende bureaucratie. Dat alles begint met urgentiebesef op landelijk niveau. Nederland moet zich ervan bewust zijn dat de internationale misdaad die via de landsgrenzen binnendringt zich als een olievlek over het land verspreidt. In Limburg staat de poort wagenwijd open. Het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over dit onderwerp, dat de minister naar de Tweede Kamer stuurde, erkent de zorgelijke situatie in de grensregio. Maar papier is geduldig. Het komt nu aan op adequaat optreden vanuit Den Haag.