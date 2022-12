In België laten excuses voor het koloniale verleden op zich wachten

Parlementaire excuses voor het koloniale verleden gaan er in België voorlopig niet komen. Op de dag dat premier Mark Rutte in Nederland namens de Staat zijn excuses aanbood voor het Nederlandse slavernijverleden, slaagden Belgische parlementariërs er niet in overeenstemming te bereiken over excuses. Voorzitter van de Congocommissie, Wouter De Vriendt, zegt dat de Kamer door de weigering „de afspraak met de geschiedenis” heeft gemist.

De bijzondere Congocommissie werd in 2020 in het leven geroepen. Tweeëneenhalf jaar lang deed de commissie onderzoek naar het Belgische slavernijverleden. Commissieleden bezochten de voormalige Belgische koloniën Congo, Rwanda en Burundi en spraken met tien experts over het koloniale verleden. Uiteindelijk kwam voorzitter De Vriendt met een verslag, bestaande uit 128 aanbevelingen.

Maandag zouden de Belgische Kamerleden stemmen over de uitvoering van de aanbevelingen, maar de liberale partijen Open VLD en de MR weigerden dat te doen. Struikelblok: artikel 69, de verontschuldiging van België voor het koloniale verleden. De partijen willen het houden bij een spijtbetuiging, zoals koning Filip bij zijn bezoek aan Congo afgelopen zomer al deed. Een van de redenen is de vrees dat excuses de deur openzetten voor herstelbetalingen.

Stomverbaasd en onthutst

De Vriendt wijst er echter op dat die niet aan de orde zijn, omdat „juridische aansprakelijkheid” niet aan de orde is. Hij laat tegenover nieuwszender VRT weten „teleurgesteld” te zijn, maar ook „stomverbaasd en onthutst”. Volgens hem was er on oktober al een akkoord met de Belgische coalitie, zonder herstelbetalingen maar met „excuses als symbolische herstelmaatregel”. Hij vertelt de nieuwszender vernomen te hebben dat ook vanuit het koninklijk huis „een grote gevoeligheid werd gesignaleerd”.

De commissievoorzitter blijft optimistisch, ondanks het uitblijven van excuses. „Vandaag waren de geesten bij sommigen misschien niet rijp, maar morgen kan dat anders zijn. De tijden veranderen.” Hij zegt er daarnaast zeker van te zijn dat in de aankomende jaren „België een stap verder zal zetten”.