Hoe vergaat het Lena Vladymyrova, de Oekraïense in huis bij de buren van NRC-redacteur Jannetje Koelewijn?

Negen maanden en twaalf dagen is Lena Vladymyrova (50) nu in Nederland en in die tijd heb ik haar één keer even de moed zien verliezen, op een zondagmiddag in juli. Het stortregende, het Oekraïense leger was nog helemaal nergens en we zaten in het café van Rialto, een bioscoop aan de Ceintuurbaan in Amsterdam. We gingen naar 107 Mothers, een film over een vrouwengevangenis in Odessa. Vrolijker dan je zou verwachten, maar dat wisten we nog niet. Eerst thee. „Wat als ik nooit meer terug kan?”, zei ze. „Wat ga ik doen?”

Ze is accountant bij een Oekraïense bank. Vijf dagen in de week logt ze ’s morgens in via een beveiligde internetverbinding en doet haar werk. Maar zou dat zo blijven als de Russen vanuit de Donbas naar het westen zouden oprukken? De oever van de Dnjepr zouden bereiken? Haar appartement is aan de overkant van die rivier. „Ze willen ons vernietigen”, zei ze. „En dan?”

Schoonmaak. De zorg. Horeca. „Afwassen of vloeren dweilen, zolang ik geen Nederlands spreek.” Ze zuchtte. Ze moest bijna huilen. „Mijn Engels is ook nog lang niet goed genoeg.” Ze zuchtte nog eens en toen was het over. „Mijn Engels wordt natuurlijk wel steeds beter”, zei ze. „Misschien kan ik in een bloemenwinkel gaan werken.”

Ze houdt van bloemen. We zijn naar de Keukenhof geweest, naar het bloemencorso in Haarlem, het rosarium in het Westbroekpark in Den Haag, de Japanse tuin op Landgoed Clingendael. De foto’s die ze maakte stuurde ze steeds direct door naar haar moeder in Dnipro. Die is oud en ziek, ze kan niet weg. Of ze wil niet weg. Lena belt haar elke dag. En haar moeder appt elke dag hoe het met haar bloeddruk en suikerwaarden is.

Zaterdag 12 maart kwam Lena aan op het Centraal Station in Amsterdam. Rugzakje, koffertje. Ze is de moeder van de vriendin van mijn zoon, ik heb dat eerder verteld in NRC. Mijn zoon woont in Duitsland en had haar gebracht. Dezelfde avond zeiden mijn benedenburen, Kee en Alex, dat hun souterrain beschikbaar was. Douche, fornuis, groot bed, werktafel, openslaande deuren naar de geveltuin. „Geweldig”, zei ze. Het was het eerste Nederlandse woord dat ze kende, na ‘bedankt’ en ‘luchtafweergeschut’. En ‘graafmachine’, vraag niet waarom. Ze zou een maand blijven. Ze had vakantie genomen van haar werk. „Op 11 april”, zei ze, „ben ik terug in Dnipro.”

Hoe vaak ze daar al niet om heeft gelachen, verbaasd over haar eigen naïeve optimisme. Laatst nog, op een maandagavond. We gingen naar Turandot, de opera – het is fijn om naar voorstellingen te gaan als je elkaars taal niet spreekt – maar eerst aten we borsjt, soep van rode bieten en zure room. Lena Vladymyrova uit Dnipro kookt graag borsjt en andere traditionele Oekraïense gerechten. Met paddenstoelen of kaas gevulde pannenkoekjes. Aardappelsalade met ei die Nederlanders Russisch noemen, maar Oekraïners zeker niet. Niet meer.

Women’s club

„Eind 2019”, zei ze, „was mijn huis afbetaald en ik dacht: in de vakantie ga ik een reis maken. En toen? Covid. Begin 2022? Oorlog. En nu is het eind 2022 en woon ik al bijna een jaar in Amsterdam. Amsterdam. Die prachtige stad! Dat had ik toch helemaal nóóit kunnen bedenken!”

En dat in veel beter Engels dan een paar maanden geleden. ’s Zaterdags heeft ze les van een „heel strenge juf” die „heel veel huiswerk geeft” – onder andere WhatsApp-berichten over allerlei onderwerpen inspreken – en met de andere vrouwen daar vormt ze nu een „women’s club”. Ze laat me weleens filmpjes zien van de spelletjes die ze doen, de wandelingen die ze maken in het park, naar de Albert Cuypmarkt.

De andere vrouwen zijn allemaal jonger en zijn hier met hun kinderen, behalve Sveta Karchenko. Die is ouder dan Lena en haar dochter, begin dertig, was hier al voor de oorlog. Die werkt bij Heineken. Sveta heeft hier ook werk gevonden, ze past op het zoontje van Oekraïense expats. Een van de andere vrouwen, een radioloog uit Kiev, werkt hier in een tandartsenpraktijk. Weer een andere vrouw, ict’er, werkt bij een Nederlandse bank. „Als ik zou moeten blijven”, zegt Lena nu, „zou ik ook aan een bank denken. Ik bedoel, ik bén accountant.”

Ze is zelfverzekerder dan eerst, ja. En niet alleen omdat ze zich beter kan uitdrukken. Het komt vooral door de opmars van het Oekraïense leger. Lena heeft nooit in een Russische overwinning willen geloven, en sinds de Krimbrug (op 9 oktober opgeblazen) en Cherson (heroverd op 11 november) gelooft ze er echt niet meer in. Slava Ukraini! We hebben er al tientallen keren op getoost.

Ja, de Russen vuren raketten af op de steden en het was stomvervelend toen ze een paar keer niet kon doorwerken omdat in Dnipro de elektriciteit was uitgevallen. Maar dat probleem is nu opgelost, de bank heeft een generator. Het appartement van haar moeder staat er nog en haar eigen appartement, daar vlakbij, staat er ook nog. „Vanochtend zei mijn moeder dat er bij mij lekkage was”, zegt ze. „Het water kwam bij de bovenburen vandaan.” Ze kijkt erbij alsof ze het heel erg vindt. „Dat hoef ik dus even niet op te lossen.”

Maar dan de moeder van Sveta Karchenko. Die is ook oud en ziek en wilde evenmin mee naar Amsterdam. Helaas woont ze in Kiev. Na een paar dagen zonder stroom en water is ze toch maar op de bus gestapt. Nu woont ze bij Sveta in het appartement van Sveta’s dochter. De dochter is bij haar vriend in Haarlem ingetrokken. „Kee en Alex zeggen nu steeds dat mijn moeder ook mag komen”, zegt Lena. „Ze hebben een groot hart.” Het is de woensdagavond voor Turandot en we zijn net bij de benedenburen geweest om op het afgelopen jaar terug te kijken. Iedereen nog steeds oké? Lena kan in het souterrain blijven? De vragen hoeven niet gesteld te worden. Voor Kee en Alex is het allang normaal dat Lena beneden woont. Ze nodigen haar vast uit voor Kerstavond, hun kinderen en kleinkinderen zijn er dan ook. Alex’ grootvader, uit Lodz, was een vluchteling. Hij legde 6.640 kilometer af tussen Polen, Rusland, Duitsland en Nederland, vaak te voet. Dat is wat Alex motiveert om een deel van zijn huis aan Lena af te staan.

In Lena’s souterrain staat een kerstboom met lampjes, van Kee. Daarbij vier grachtenhuisjes met waxinelichtjes erin, ook van Kee. Komt de moeder van Lena nu naar Nederland? „Niet zolang het niet nodig is”, zegt Lena. En het zal ook niet nodig zijn, denkt ze. In het voorjaar van 2023 is de oorlog voorbij.

Mousse van vis

Kort daarvoor zijn we te gast bij buurvrouw Kathie van tweeënnegentig. Ze heeft kaartjes voor het Marionetten Theater, Doctor Faust, maar eerst serveert ze een lunch. Ze is opgegroeid in Londen, New York en Lausanne, met een nanny. We krijgen een mousse van vis, pasteitjes met paddenstoelen, cake met peren, alles zelfgemaakt. „Een klein hapje”, noemt ze het zelf, „fingerfood”, en daarom zitten we niet aan tafel, maar op de bank, servetten over onze knieën. Kathie spreekt Engels, Frans, Duits, Nederlands en Russisch, ze leerde de talen in deze volgorde. En raakt ze nu in omgekeerde volgorde weer kwijt, zegt ze. Maar ze spreekt wel Russisch met Lena en volgens Lena doet ze het „vlekkeloos”.

De familie van Kathie komt uit Wit-Rusland, Polen en Oekraïne, een deel vluchtte na de pogroms eind negentiende eeuw naar Engeland. Haar vader, zegt ze, voedde haar en haar broer op tot wereldburgers, dan konden ze overal aarden. Het gevolg is, zegt ze, dat ze al tweeënzeventig jaar in Nederland woont en nooit meer is weggegaan. „Hm, hm”, zegt Lena. „Ik ga zeker weer weg.”

Maar april 2023 gaat ze waarschijnlijk niet redden. Afgelopen zondag waren we naar She Said, de film over Harvey Weinstein en het begin van MeToo – haar Engels is er nu goed genoeg voor – en toen we uit de bioscoop kwamen kreeg ze, na twee dagen stilte, eindelijk een berichtje van haar moeder. „O, gelukkig”, zei ze. „Alles doet het weer.” Ook in Dnipro is er nu soms dagenlang geen stroom, geen water, geen internet.

Lena komt Na de inval van Rusland in Oekraïne, op 24 februari, kwam er een grote stroom vluchtelingen op gang, ook naar Nederland. Familie en buren van NRC-redacteur Jannetje Koelewijn boden hulp en onderdak aan Lena Vladymyrova (toen 49) uit Dnipro. Tussen 11 maart en 13 mei deed Koelewijn in de rubriek Lena Komt! wekelijks verslag van hoe het Lena en haar nieuwe omgeving verging. De afleveringen zijn terug te lezen op nrc.nl.