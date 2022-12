Hoe overleef je Kerst met familie? En andere tips voor de kerstdagen

Ga naar je favoriete onderdeel: Familie

Na twee jaar Kerst met coronabeperkingen, kun je dit jaar weer ongelimiteerd bij elkaar op bezoek. Voor sommigen kan hierdoor dit feest ook weer voelen als een onhaalbare sociale verplichting. Hoe ga je om met die druk? Familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt geeft advies voor hoe je goed Kerstmis met familie viert.

Hoe overleef je het kerstdiner?

Als je verzeild raakt in een kerstdiner waar je liever niet bij had willen zijn, hoe ga je dan om met ergernissen die ontstaan? In dit artikel geeft NRC acht tips om het kerstdiner te overleven.

Kerst bij je familie, is dat een hoogtepunt of een dieptepunt? Geerke Catshoek benadert dezelfde avond op twee manieren: met het glas halfvol en het glas halfleeg.

Tips voor de kerstborrel

Wat kun je doen bij wangedrag op de kerstborrel?

Offline kerstborrels zijn een opluchting voor degenen die de zoom-borrels zat waren, maar aan de bar kan ook ongewenst gedrag plaatsvinden. De baas blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers. Hoe moet die daarvoor zorgen?

14 tips om het leuk te houden tijdens de kerstborrel

Japke-d. Bouma wordt elk jaar gevraagd naar tips voor het overleven van de kerstborrel, zeker sinds het begin van het #metoo-tijdperk. Ze scheef er eerst in 2013 al over, in 2019 maakte ze deze aanvullende lijst met veel tips.

Wat kun je eten met Kerst?

Kerst vieren op z’n Oekraïens

De Oekraïense Olia Hercules schreef vier kookboeken, waarin zij de eetcultuur van haar vaderland in kaart brengt en bezingt. Over het vorige maand verschenen De keukens van Oekraïne sprak ze openhartig met Janneke Vreugdenhil. Voor NRC stelde ze er een kerstmenu uit samen waarin de tradities van Oekraïne te proeven zijn.

Zo maak je vijf wereldse kerstgerechten

Kerst wordt in allerlei landen anders gevierd. Daaraan zie zie je volgens culinair journalist Hassnae Bouazza hoe makkelijk culturen en tradities samengaan in iets nieuws en eigens. Ze deelt vijf wereldse kerstgerechten, waar je makkelijk mee aan de slag kunt.

Een kerstmenu met oesters, zeeduivel en pavlova

Chefkok Stéphane Renaud stelde in 2018 speciaal voor NRC dit Franse feestmenu samen, aangevuld met wijntips van kenner Harold Hamersma.

11 Keer de lekkerste kersttoetjes

Culinair journalist Janneke Vreugdenhil is dol op zoetigheid. En desserts gaan naar het hart, niet naar de maag, weten alle toetjesliefhebbers. Er is dus áltijd nog wel ruimte voor een nagerecht, ook als afsluiter van een kerstdiner en Janneke zet haar favorieten op een rij.

Wat zijn de beste kerstfilms?

Wat zijn de beste kerstfilms om te streamen?

Ieder jaar wordt het publiek van streamingdiensten bedolven onder de kerstfilms en -series. Samya Hafsaoui en Wilfred Takken worstelden zich door 32 uur aan kersttitels heen, zodat jij dat niet meer hoeft te doen. Bekijk hier hun af- en aanraders.

Dit zijn de beste nieuwe kerstfilms voor kinderen

Het aanbod van kerstfilms voor kinderen in de bioscoop is ook dit jaar groot. Filmredacteur Robbert Blokland bekeek er acht en maakte een een handzaam draaiboekje. Welke zijn een bezoek aan de bioscoop waard?

Een verfrissende kerstfilm, maar juist niet voor kinderen

Violent Night keert alle brave kerstclichés om: de film wordt door de makers zelf terecht beschreven als Die Hard meets Home Alone. Een heerlijke actiekomedie, schrijft Wilfred Takken in zijn recensie (●●●●).

Elk jaar verschijnen, zo lijkt het, uit het niets tientallen nieuwe kerstfilms op streamingdiensten. Zo heeft Videoland vijftig titels met het woord ‘Christmas’. Wie maakt deze films?

Wat kun je luisteren met Kerst?

Dit zijn de tien beste nieuwe kerstliedjes

Tussen de aloude klassiekers verscheen een overvloed aan liedjes die een nieuwe invulling geven aan het kerstgevoel. Tien tracks springen er dit jaar uit vanwege de originele, hartverwarmende of domweg hilarische manier waarop ze raken aan de kerstgedachte.

Een podcast over het leven van Jezus

Wie was Jezus? Wetenschapspodcast Onbehaarde Apen maakte vorig jaar een aflevering over de historische figuur Christus. Wat weten we van zijn leven?

Hoe schrijf je een kerstnummer? Waar moet het aan voldoen om de nieuwe Merry Xmas Everybody van Slade (1973) te worden? Jan Vollaard probeert in dit artikel een antwoord te vinden op die vragen.

Wat kun je óók doen tijdens Kerst?

Breng een bezoek aan de sportschool

Geen plannen met Kerst? Er is niets op tegen je gebruikelijke ritme vast te houden. Een bezoekje aan de sportschool, bijvoorbeeld. In NRC stond eerder een reportage over mensen die daarheen gaan tijdens de kerstdagen.

Spelletjes doen

Liever binnenshuis wat gezelligs doen? NRC publiceerde eerder een spelletjesgids, waarin spellen in allerlei soorten getipt worden, voor een groep, maar ook voor als je alleen bent.

Maak de AIVD-kerstpuzzel

Wie niet van de spelletjes is, maar wel van de puzzels, kan zijn lol op met de jaarlijkse AIVD-kerstpuzzel. NRC interviewde de makers.

Lees een inspirerend kerstverhaal

Voor wat het laatste kerstdiner van zijn zieke vader zal zijn, wilde schrijver Daan Heerma van Voss de perfecte aardappelpuree maken. Een beladen doel, want het gerecht was altijd zijn vaders specialiteit. De weg naar de ultieme puree en alles wat daarbij kwam kijken liet hem de waarde van kersttradities inzien en hij ontdekte: de waarde van rituelen openbaart zich pas echt als ze ophouden.

Acteur Gijs Scholten van Aschat schreef in 2018 voor NRC een verhaal over wat je kan bereiken als je samen voor een nobel doel strijdt. Schrijver Rob van Essen schreef een jaar later een alternatief kerstverhaal dat, net als het traditionele christelijke kerstverhaal, draait om een nieuw begin.

Tips voor (alternatieve) kerstbomen

Zo maak je een kerstboom met spullen

Kerstbomen overleven ook met kluit de decembermaand niet altijd, ze kunnen een boel rommel in huis brengen of zorgen voor beestjes in je planten. Maar een plastic kunstboom is soms ook weer… zo plastic. Deze drie ontwerpers en kunstenaars maakten een boom voor boomweigeraars, van spullen die ze al in huis hadden.

Versier je kerstboom op een originele manier

Inmiddels zijn er tal van hysterische kerstornamenten om de ballencollectie mee te verrijken. Dit jaar kwam daar een bijzondere bij: eentje met het uiterlijk van een ‘Satisfyer Pro’, een alomgeprezen luchtdrukvibrator. En die bal is opvallend populair, ziet redacteur Sarah Ouwerkerk. Wat zegt de ‘sattie in de boom’ over de normalisering van de vibrator?

Huur een kerstboom

Twijfel je erover of je wel een kerstboom wilt kópen? Je kunt er tegenwoordig ook een huren. Die boom breng je na gebruik terug naar de teler die hem weer in de grond zet, of er een andere duurzame bestemming voor regelt. In dit artikel lees je er meer over.

Sommigen boycotten de gekapte kerstboom. Jan Warndorff schreef er vorig jaar een opiniestuk over: Hoe is het om een dennenboom te zijn?

De schaduwzijde van Kerst De kerstdagen zijn voor veel mensen een feest, maar ze kunnen ook juist moeilijk zijn, bijvoorbeeld wegens het overlijden van naasten, verbroken contacten of ver weg wonen van je familie. Als een vriend of familielid een dierbare verliest, willen veel mensen helpen. Maar in het troostgedrag gaan mensen soms voorbij aan het verdriet van diegene. In dit artikel schreef NRC eerder op hoe je mensen die rouwen het beste kan helpen. Soms is Kerst ook moeilijk als een dierbare niet lang meer te leven heeft. Het kan dan helpen om het hebben over hun laatste wens. Vaker wel dan niet is dat een wens die vrij eenvoudig in vervulling kan gaan. Daarover schreef NRC eerder in dit artikel.