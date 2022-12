Excuses voor het slavernijverleden wekken verwachtingen

„We zetten vandaag een komma, geen punt.” Drie keer sprak premier Mark Rutte deze woorden, tijdens en na de toespraak waarmee hij maandag namens de staat excuses aanbood voor het Nederlandse slavernijverleden en waarin hij erkende dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid was. Hij wilde daarmee duidelijk maken dat deze excuses niet bedoeld zijn als eindpunt van het gesprek, maar een stap op de weg naar herstel van het leed dat het slavernijverleden veroorzaakte en nog steeds veroorzaakt. En hoewel de reacties bij de aanwezigen in het Nationaal Archief, waar Rutte zijn toespraak hield, positief waren, had een aantal aanwezigen het met name over de te nemen vervolgstappen.

Sinds de kabinetsplannen om op 19 december excuses aan te bieden uitlekten eind november, was er continu ophef. Nazaten en belangengroepen waren boos omdat ze niet betrokken waren geweest bij de totstandkoming en de manier waarop de excuses zouden worden aangeboden. Surinaamse actiegroepen protesteerden tegen de datum van 19 december met een kort geding. Het zou te vroeg zijn – 1 juli 2023, 150 jaar nadat er in de praktijk een einde kwam aan de slavernij, was beter geweest. Sommigen vonden dat de koning de excuses moest maken. De premier van Sint Maarten had aangekondigd de excuses niet te zullen accepteren omdat zij eerst met de bevolking in gesprek wilde.

Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), zei maandag in NRC: „Maar als Rutte zijn woorden goed kiest, kunnen ze wel degelijk een groot verschil maken.”

Tranen

Aan het eind van de toespraak was er geen applaus. Maar een deel van het publiek was in tranen, en ook Rutte kreeg tot twee keer toe tranen in zijn ogen – toen hij naderhand de aanwezigen bedankte en toen hij de media te woord stond over het eerherstel dat hij in zijn speech beloofde voor de vermoorde vrijheidsstrijders Tula op Curaçao, Jolicoeur, Boni en Baron uit Suriname, en One-Tété-Lohkay op Sint Maarten.

Rutte sprak in detail over afgehakte ledematen, brandmerken en „mensen die verhandeld werden als vee”. Hij zei dat de rommelige aanloop naar de excuses „beter had gekund” en sprak de excuses uit in het Nederlands, Engels, Sranantongo en Papiaments, de talen die gesproken worden in Suriname en het Caribische deel van het koninkrijk.

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh was „diep geraakt” na de excuses. „Als jij als premier in deze tijd in Nederland met polarisatie durft te zeggen dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is geweest, dat we veel te lang weg hebben gekeken [...] dan vind ik dat een kippenvelmoment.”

Na de toespraak van Rutte stonden zeven bewindslieden ter plekke klaar om de excuses uit te leggen in de Caribische gebieden en Suriname. Aruba aanvaardde de excuses, premier Evelyn Wever-Croes noemde het „een keerpunt in de geschiedenis binnen het koninkrijk”, maar onderstreepte ook dat het slechts een eerste stap was. Niet op alle Caribische eilanden werd positief gereageerd. Op Curaçao waren tientallen betogers aanwezig. Hun woordvoerder Marlon Regales zei dat de excuses niet geaccepteerd worden als Nederland niet eerst overlegt over de inhoud van excuses en herstelbetalingen. Sint Maarten accepteerde de excuses, zoals verwacht, officieel niet.

Ook in Nederland werd niet onverdeeld positief gereageerd. De actiegroepen die het kort geding aanspanden om de datum van excuses te verplaatsen, waren ontevreden. Vertegenwoordiger Hannah Belliot: „Ik vind het vervelend om te zeggen, maar ik heb het gevoel dat deze excuses erdoorheen zijn gedrukt.”

Nog grotere uitdaging

Na de excuses ligt er een nog grotere uitdaging voor het kabinet. Premier Rutte gaf in zijn speech duidelijk aan dat de excuses geen eindpunt, maar slechts één moment zijn. Het volgende moment is gepland op 1 juli 2023, Keti Koti – ook de koning zal bij de herdenking aanwezig zal zijn. Wat er dan precies gebeurt is onduidelijk,

De excuses van vandaag hebben bij de aanwezigen in het Nationaal Archief de verwachting gewekt dat Nederland serieus werk gaat maken van herstel en het tegengaan van discriminatie in het hele koninkrijk. De verwachting dat de koning zijn excuses gaat aanbieden. En de verwachting dat de excuses zullen worden vastgelegd in een wet – al zei Rutte tegen de aanwezige media daar nog over te twijfelen.

De vraag is of de Tweede Kamer de excuses ook als „een moment” ziet. Tegelijk met de toespraak stuurde het kabinet een brief naar de Tweede Kamer, met daarin ook de aankondiging dat er fonds komt met 200 miljoen euro – om mensen bewust te maken van het slavernijverleden en om onderzoek te doen. Daar zal in de Tweede Kamer de komende tijd ook over gedebatteerd worden. De VVD was al eerder kritisch over het fonds.

Geert Wilders bood op Twitter excuses aan voor de excuses van Rutte. Hij zal naar verwachting deze week in de Tweede Kamer duidelijk maken wat hij ervan vindt – ook om daarmee de VVD dwars te zitten, want het is bijna verkiezingstijd: de Provinciale Statenverkiezingen zijn al in maart. En het is lang niet zeker dat het rechts-conservatieve deel van de VVD-achterban de excuses ook zo’n goed idee vindt.

