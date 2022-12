EU akkoord over gasprijsplafond, bezwaren Nederland overstemd

Na maanden onderhandelen zijn EU-landen het eens geworden over een Europees prijsplafond voor gas. Maandag schaarde een ruime meerderheid van de lidstaten zich achter een zogeheten ‘prijscorrectiemechanisme’ ter hoogte van 180 euro per megawattuur. Die prijs is iets hoger dan nu op de groothandelsmarkt wordt betaald, maar fors lager dan de hoogste pieken van rond de 300 euro per megawattuur die eerder dit jaar werden bereikt.

Voor Nederland is het akkoord moeilijk te slikken – ze vreest nog altijd voor de gevolgen van deze maatregel en onthield zich maandag van stemming. Minister Rob Jetten (Energie, D66) zei in een reactie maandag „bezorgd” te zijn voor „de potentiële verstoring op de Europese energiemarkt, de financiële implicaties, en vooral, de leveringszekerheid voor Europa”. De Poolse premier Mateusz Morawiecki sprak juist van het „einde van de Russische marktmanipulatie”.

Hoop op voorkomen van pieken

Het prijsplafond komt er als antwoord op de torenhoge energieprijzen die burgers en bedrijven in heel Europa hard raken. Door de prijs op de groothandelsmarkt te maximeren, hoopt de EU de soms buitengewoon hoge pieken van het afgelopen jaar te voorkomen. Dat zou ook de energiekosten die burgers betalen uiteindelijk moeten drukken. Maar of het dat effect ook zal hebben blijft onzeker: experts zijn sterk verdeeld over de consequenties van deze vrij radicale marktinterventie. Critici vrezen net als Nederland dat leveranciers hun vloeibare gas zomaar elders kunnen gaan verkopen.

Met het akkoord komt een voorlopig einde aan een Europese discussie die de afgelopen maanden hoog opliep en waarin voor- en tegenstanders van een prijsplafond recht tegenover elkaar stonden. De impasse zorgde er afgelopen weken bovendien voor dat belangrijk plannen voor het gezamenlijk inkopen van gas en het versneld goedkeuren van vergunningen voor duurzame energie óók vastzaten. Alle EU-lidstaten stemden daar weliswaar mee in, maar de fanatieke voorstanders van een prijsplafond weigerden daarmee formeel akkoord te gaan zolang het plafond er niet was.

Nu is er toch een akkoord bereikt: ligt de gasprijs op de in Nederland gevestigde TTF-beurs drie dagen boven de 180 euro per megawatt uur, dan wordt die automatisch begrensd. Ook moet het verschil met de prijs die elders voor vloeibaar gas wordt betaald gedurende die drie dagen ten minste 35 euro lager liggen. Deze afgesproken maximumprijs is een stuk lager dan de Europese Commissie eind november voorstelde: Brussel zette in op een plafond van 275 euro per megawattuur. Bovendien zou die hoge prijs volgens de Commissie tien dagen overschreden moeten worden. Die voorwaarden waren zo streng, dat het instrument afgelopen jaar nooit in werking zou zijn getreden. Verschillende ministers betitelden dat voorstel eind november als „een grap”.

Brussel gaat monitoren

Eurocommissaris Kadri Simson benadrukte maandag dat de Commissie goed zal monitoren wat de effecten van het nu afgesproken prijsplafond zijn. Als toezichthouders constateren dat de risico's van de maatregel te groot zijn of worden, dan zal Brussel ingrijpen, aldus Simson.

De discussie over een gasprijsplafond liep de afgelopen maanden in Europa hoog op. Een groep lidstaten eiste al geruime tijd een nieuw instrument om in te grijpen op de markt als de gasprijzen excessief stijgen. Vooral Spanje, België, Polen en Griekenland waren daarvan grote voorstanders. Maar onder meer Duitsland en Nederland voelden juist niets voor zo’n marktinterventie. Volgens hen zijn de risico’s van het maximeren van de gasprijs groot – onder meer voor de leveringszekerheid en de financiële stabiliteit.

Ook de Commissie benadrukte voortdurend de risico’s van een marktinterventie. Maar onder grote druk is er nu toch een akkoord bereikt, waarmee zelfs Duitsland akkoord kon gaan. Toch is het opvallend dat er uiteindelijk een besluit is genomen zonder consensus – ongebruikelijk bij dit soort ingrijpende besluiten. Naast Nederland onthield ook Oostenrijk zich van stemming. Hongarije stemde tegen. Het nu overeengekomen plafond gaat gelden vanaf 15 februari.