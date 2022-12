Dirk de Wachter verwoordt in een oneindige reeks gebeeldhouwde zinnen de zin van het leven

De zondag begon en eindigde met Dirk de Wachter, psychiater, gezins- en relatietherapeut. Bijna jammer dat zijn patiënten zelf het woord moeten voeren in zijn spreekkamer, zo prachtig als hij zelf in een oneindige reeks gebeeldhouwde zinnen de zin van het leven verwoordt. Geen wonder ook dat hij een graag geziene gast is in televisieprogramma’s. Eens te meer omdat het lot hem in de zomer van 2021 trof. Hij bleek darmkanker met uitzaaiingen te hebben. Een zieke dokter, een arts die patiënt wordt, een psychiater die troost zoekt, dat prikkelt. Zou hij, met de dood voor ogen, nog steeds zo hoopvol spreken over het „goede” en „kleine” dat het leven betekenis geeft? Het korte antwoord is: ja.

De antwoorden van Dirk de Wachter waren lang en bloemrijk, daar hoefde presentator Pieter Jan Hagens van Buitenhof ’s ochtends nauwelijks iets voor te doen. In het laatste uur van de zondag zond Human Donderdagen met Dirk de Wachter uit, een weerslag van zeven gesprekken die Anne Christine Girardot, tussen de chemokuren door, met de psychiater voerde. De eerste vraag is telkens dezelfde. „Hoe gaat het met u?” Hij antwoordt met een verwijzing naar De avonden van Reve. „Het gaat slecht, maar verder gaat het goed.” Waarna hij van wal steekt over de grote thema’s leven, dood, geluk en ongeluk, schoonheid, maar vooral, gezien zijn nieuwe boek Vertroostingen erover, troost.

Hadden de 24 Fransmannen die tussen Dirk de Wachters dagopening en -sluiting door de wereldbeker verloren iets aan zijn woorden gehad kunnen hebben? Vast meer dan ze aan soelaas vonden bij Emmanuel Macron, hun president. Bij de uitreiking van de troostprijzen trok hij elke voetballer nogal Trump-achtig naar zich toe, drukte die aan zijn borst, omklemde hun achterhoofd om, waarschijnlijk, iets van troost in hun oren te prevelen. Kylian Mbappé, die vier keer raak schoot in de finale, stribbelde wat tegen, maar moest zich gewonnen geven. Aan zijn gezicht te zien, maakten de woorden van Macron zijn stemming niet heel veel beter.

Heel gewone dingen

Dirk de Wachter zou hen gezegd hebben dat geluk niet gevonden wordt in het grote, het belangrijke, het opzienbarende. Niet in kicks, prestaties en al helemaal niet in buitenissige belevenissen. De „gewonigheid” is het mooiste wat er in het leven bestaat. „Het zijn de dagelijkse, heel gewone dingen die heel bijzonder zijn.” Samen op een bankje zitten en stil kunnen zijn in een „wereld van blabla.” Elkaar in de ogen kijken en „voelen wat niet gezegd kan worden”. Een kopje koffie brengen aan wie een rotdag heeft. De boterhammen die zijn volwassen dochter tussen de middag bij hem thuis komt eten sinds hij ziek is, omdat ze niet wil dat hij te lang alleen is. Troost, zegt hij, vind je in de medemens. Bij de verpleegkundige die kalm zijn hand pakte en zijn naam zei toen hij, ’s nachts in het ziekenhuis, in een delier zijn infuus uitrukte. Kleine gestes van „medemenselijkheid”, daarin zit het „wonder”. Misschien was Macrons krampachtige omhelzing toch een goede poging tot verlichting van het leed.

In De Wachters wereld is de ‘ander’ niet de hel. De hel, zegt hij, is juist het „gemis van de ander”. Wij zijn in andermans blik. Dat vond hij al, en hij vindt het nog steeds, ook „nu de dood haar stinkende, koude lucht in m’n nek ademt”. Hij heeft aan den lijve ondervonden dat „de streling van een medemens tot leven wekkend is”.

Zijn troost is de ander tot troost te zijn, zegt hij. Het zou me niet verbazen als Anne Christine Girandot stof voor zeker zeven afleveringen bij hem ophaalde. En dat is precies m’n enige puntje van kritiek. In hoeverre is een prachtig pratende psychiater nog televisie? Met je ogen dicht had het prima een podcast kunnen zijn. Idee? Zal ik luisteren.