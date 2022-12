Defensie koopt terreinvoertuigen bij Nederlandse fabrikant

Defensie bestelt 41 militaire terreinvoertuigen bij de Nederlandse fabrikant Defenture, voor een bedrag van meer dan tien miljoen euro. De licht-gepantserde en -bewapende 4x4-voertuigen zijn bestemd voor de Luchtmobiele Brigade, die al enige jaren rondrijdt in sterk verouderde terreinwagens.

Het ministerie van Defensie en Defenture hebben maandag het contract ondertekend. De Luchtmobiele Brigade krijgt in het najaar van 2023 de eerste jeeps en de rest in 2024. Defensie heeft daarnaast de mogelijkheid om de komende jaren een onbekend aantal extra voertuigen aan te schaffen.

De order voor Defenture in Tiel is de eerste van enige omvang voor een puur Nederlands defensiebedrijf sinds het kabinet dit voorjaar de uitgaven voor de krijgsmacht met 40 procent heeft verhoogd. In de Tweede Kamer pleiten partijen als VVD, CDA en SGP er al langer voor om de Nederlandse industrie flink te laten profiteren van de vijf miljard euro die defensie structureel extra gaat uitgeven.

De bestelling van de 41 voertuigen is „heel belangrijk” voor Defenture, zegt topman Henk van der Scheer: „Het is een bevestiging van onze marktpositie, die we als jong bedrijf al hebben veroverd.” Defenture werd in 2013 opgericht en beleefde een vliegende start door de levering van vijfenzeventig terreinvoertuigen aan het Korps Commando Troepen. Sindsdien heeft het bedrijf (80 werknemers, geen publieke omzet- en winstcijfers) in totaal voor ruim 250 miljoen euro aan orders binnengehaald in onder meer Duitsland en Zwitserland.

Defensiereus

Defenture dong in 2018 mee naar een order van ruim vijfhonderd voertuigen voor de Luchtmobiele Brigade, maar verloor toen van de Duitse concurrent Mercedes. Toen Mercedes niet in staat bleek om de voertuigen volgens de eisen te bouwen, ontbond Defensie in 2021 het contract. Nederland besloot om de „lichte tactische voertuigen” samen met Duitsland aan te schaffen, in een aanbesteding van een order voor ongeveer 3.000 voertuigen.

Aan deze aanbesteding doet Defenture ook mee – als onderaannemer van de Duitse defensiereus KMW, bouwer van onder meer de Leopard-tanks. De grote concurrent is opnieuw Mercedes, dat een consortium heeft gevormd met Rheinmetall – het grootste defensiebedrijf van Duitsland. De regering in Berlijn neemt in 2023 een besluit over wie de voertuigen mag bouwen.

Dat Nederland nu alvast 41 vergelijkbare voertuigen koopt, is volgens Van der Scheer een „krachtig signaal voor de aanbesteding in Duitsland, waaruit bovendien veel vertrouwen spreekt”. Defensie doet deze tussentijdse aankoop omdat de nieuwe voertuigen niet vóór 2026 geleverd worden. De voertuigen die de Luchtmobiele Brigade nu gebruikt kunnen alleen op de weg worden gehouden met onderdelen uit stilgezette exemplaren.