De magie van de heilig verklaarde boekhandel

Ik weet nog goed dat er ten tijde van de lockdowns tig columns geschreven werden over de onmisbaarheid van de boekhandel. De boekhandel werd een heiligenstatus toegeschreven om ervoor te zorgen dat hij onder de noemer van essentiële winkels zou vallen. Literatuur is immers voedsel voor de ziel, een baken van beschaving én is onmisbaar in tijdens van tristesse, aldus de columnisten. Zo had ik net na een periode van een lockdown een vrouw in de winkel die onze boekhandel prees als „de laatste drijvende boei in deze zee van ellende”. Ik vond deze metafoor nogal ontroerend (ik sloeg hem op in mijn eigen repertoire), maar ik werd ook wel wat ongemakkelijk van al het gedweep met de boekwinkels. Ik kon destijds deze merkwaardige vorm van afgoderij niet plaatsen.

Lockdowns

Nu we steeds verder van deze discussies en überhaupt van lockdowns verwijderd zijn, gaat dat wel iets makkelijker. Net als met allerlei dingen moet je een eigen manier vinden om iets beroemds of universeels op waarde te kunnen schatten. Zo werkt het ook met klassieke muziek of met bekende doch moeilijke kunstenaars als Picasso. Zo niet, val je weg in een wat goedkoop, nostalgisch sentiment waarbij niemand echt kan duiden waarom ze bijvoorbeeld de boekhandel waarderen zonder te vervallen in clichés als ‘voedsel voor de geest’. Ook al zijn de fenomenen van de hype en de bestseller de boekhandel niet vreemd, denk ik dat we de boekhandel moeten zien als een ruimte die nog niet helemaal is opgeslokt door de waan van de dag. En dat maakt een boekhandel zo prettig in tijden waar de tirannie van het moment en de onmiddellijkheid heerst, zoals in tijden van lockdowns. De boekhandels gelden zo eerder als veilige havens om die dictatuur te ontvluchten, ook al is het maar voor even.

We moeten de boekhandel zien als een ruimte die nog niet helemaal is opgeslokt door de waan van de dag

Datzelfde gold voor veel Russen onder het schrikbewind van Stalin, ik bedoel dat toen met name de poëzie een bloeitijd kende. Dat was het enige medium waar er nog iets bestond als de waarheid. Poëzie was een methode om een bizarre tijd in metaforen onder te dompelen. Een kleine, tijdelijke vlucht uit het nu.

Na de val van de Sovjet-Unie werd de poëzie letterlijk bij het grofvuil gezet, zoals verteld in Second-Hand Time van Svetlana Alexievich. De vlucht was (even) niet meer nodig.

Uiteindelijk zijn we misschien allemaal een beetje de kleine Marcel Proust die zich dagenlang liet verdwijnen in literatuur om maar die ongemakkelijkheden van de jeugdjaren te ontvluchten. Gaat het om het plezier van een methode te vinden om dat nu even te vermijden? Ja, misschien is mijn waardering voor de boekhandel ook wel gespeend van nostalgie en goedkope sentimentaliteit. Maar als ik weer een snoeshanige of vreemde klant zie, die niet helemaal zijn plek kent in de wereld (zoals ik ook ooit was in mijn jeugdjaren), ben ik blij dat de boekhandel en de literatuur er ten minste wel voor hem zijn.