De lange weg naar excuses voor het slavernijverleden

Afschaffing slavernij door Nederland De slavernij wordt officieel afgeschaft door Nederland. „A Keti Koti”, de ketenen van de slavernij waren doorbroken. 32.911 slaafgemaakte mensen worden vrij in Suriname, in de Antillen kregen 11.800 mensen de vrijheid.

Het wetsvoorstel voor de afschaffing van de slavernij in Suriname. Foto Piroschka van de Wouw/Reuters

Einde verplicht doorwerken De slavernij eindigt echt op deze dag. In Suriname moesten de „vrijgemaakten” nog tien jaar verplicht doorwerken. Zogenaamd om ze regelmatige arbeid aan te leren, maar eigenlijk om de Nederlandse plantage-economie in stand te houden.

Wij slaven van Suriname Anton de Kom publiceert het essay Wij slaven van Suriname, waarin hij de geschiedenis van de eeuwenlange slavernij in Suriname vertelt. Ook verbindt hij de toenmalige armoede in dat land met de slavernijgeschiedenis.

Ingezonden brief In een ingezonden brief in de Volkskrant pleit Roy Kaikusi Groenberg voor excuses voor het slavernijverleden. Duitsland had net excuses gemaakt voor het bombardement op Rotterdam. „Laat Nederland zich aansluiten bij deze houding”, schreef Groenberg.

Diepe spijt Toenmalig minister Roger van Boxtel (Binnenlandse Zaken, D66) betuigt namens Nederland voor het eerst „diepe spijt” over het slavernijverleden, op een antiracismeconferentie van de VN in Zuid-Afrika. Nederland erkent „het grote onrecht”, zegt Van Boxtel.

Nederlandse Raad van Kerken De Nederlandse Raad van Kerken biedt excuses aan voor hun rol in het slavernijverleden. „Theologie [is] in bepaalde omstandigheden misbruikt om de slavernij te rechtvaardigen.” Historicus Piet Emmer reageert negatief: „de excuses duidelijk bedoeld om emotional comfort te bieden zowel aan hen, voor wie de excuses zijn bedoeld als voor hen, die ze aanbieden.”

Diepe spijt en berouw Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) spreekt „diepe spijt en berouw” uit voor het Nederlandse slavernijverleden, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij. Dat zal op 1 juli in de komende jaren herhaald worden. Volgens Eddy Campbell, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), zijn excuses ook passend. „Ze zouden bijdragen aan de genoegdoening voor de nazaten. Maar excuses kun je niet afdwingen.”

Vicepremier Lodewijk Asscher tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij bij in het Oosterpark, waarin hij namens de regering „diepe spijt en berouw” over het Nederlandse slavernijverleden uitsprak. Foto Robin Utrecht/ANP

Black Lives Matter De Afro-Amerikaan George Floyd wordt vermoord door agent Derek Chauvin in Minneapolis. Er volgt een wereldwijde golf van Black Lives Matter-protesten. Institutioneel racisme en het Nederlandse slavernijverleden staan weer op de publieke en politieke agenda.

Een muurschildering van George Floyd die door politiegeweld om het leven kwam in Minneapolis Foto AP Photo/Julio Cortez

Debat in de Kamer Tijdens een debat in de Tweede Kamer over institutioneel racisme komen excuses ter sprake. Premier Mark Rutte (VVD) zegt deze „complex” te vinden: „Kun je mensen die vandaag leven, verantwoordelijk houden voor het verre verleden?” Daarnaast is hij bang dat „excuses onze samenleving polariseren in plaats van het debat verder helpen.” Op dezelfde dag wordt het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden ingesteld. De opdracht die de Dialooggroep krijgt van het kabinet is om het slavernijverleden en de doorwerking ervan in heel het Koninkrijk der Nederlanden te onderzoeken, om tot erkenning te komen.

Rapport Adviescollege Het Adviescollege brengt het rapport Ketenen van het Verleden uit. Hierin wordt geadviseerd bij wet te excuseren en te erkennen dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid was. Premier Rutte en de koning zouden die excuses moeten aanbieden. Verder zou het kabinet bewustwording en herstelmaatregelen moeten voorbereiden.

Excuses Amsterdam Amsterdam biedt, als eerste Nederlandse gemeente, excuses aan voor het slavernijverleden.

Burgemeester Femke Halsema biedt namens het Amsterdamse stadsbestuur excuses aan voor het slavernij verleden. Foto Sabine Joosten/ANP/HH

Rotterdam De gemeente Rotterdam biedt excuses aan voor het slavernijverleden op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

Utrecht De gemeente Utrecht biedt excuses aan voor het slavernijverleden en stelt een subsidieregeling in voor bewustwording. Daarnaast helpt de stad nazaten bij achternaamswijzigingen.

ABN-Amro ABN-Amro biedt excuses aan voor zijn rol bij slavenhandel en plantageslavernij.

Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank biedt op Keti Koti excuses aan voor betrokkenheid bij het Nederlandse slavernijverleden. Daarnaast komt er een fonds om de doorwerking van het slavernijverleden te helpen verminderen.

Reis Kamerleden De commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer bezoekt Suriname, Curaçao en Bonaire om te leren van het slavernijverleden. Alle regeringspartijen behalve de VVD gaan mee. De Kamerleden wekken daar de verwachting dat er excuses komen, maar krijgen ook een stevige boodschap mee: er moeten herstelmaatregelen komen. Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname, vindt dat herstelbetalingen miljarden euro’s moeten bedragen.

Lek Via RTL lekt uit dat het kabinet excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden.

Excuses Den Haag Den Haag biedt als laatste van de grote vier excuses aan voor het slavernijverleden.

Kritiek De excuses voor het slavernijverleden zullen op 19 december worden uitgesproken, lekt via de NOS uit. Premier Rutte houdt een toespraak in Nederland, zeven bewindslieden lichten het toe in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Er klinkt kritiek op de datum, op het gebrek aan overleg en op het feit dat minister Franc Weerwind, zelf nazaat van tot slaafgemaakten, naar Suriname zal gaan.

Bespreking op Catshuis Bij een eerste bespreking in het Catshuis met vertegenwoordigers van diverse organisaties moet premier Rutte de kou uit de lucht halen. Aanwezigen voelen zich gehoord. Het kabinet stuurt een bewindspersoon naar Suriname om de plooien glad te strijken en belooft in overleg te blijven over 19 december.

Tweede bespreking op Catshuis Bij een tweede Catshuisbespreking blijkt dat het kabinet vasthoudt aan 19 december als datum voor excuses. Aanwezige vertegenwoordigers reageren boos. „Ik kom tot de conclusie dat ze eigenlijk niets willen doen voor de doelgroep”, zegt Glenn Codfried van Radio Mart.

Kort geding Zes Surinaamse organisaties eisen dat het kabinet niet komende maandag maar op 1 juli volgend jaar excuses uitspreekt voor de slavernij. De rechter wijst de eis af.

Kaag naar Suriname Vicepremier Sigrid Kaag (Financiën, D66) bezoekt Suriname, waar onrust is ontstaan over de excuses voor het slavernijverleden.

Vicepremier Sigrid Kaag met Henk van der Zwan, de Nederlandse ambassadeur in Suriname. Foto Ranu Abhelakh/ANP