De helende werking van de pil van Koos van Zomeren

‘Heel de natuur’– het had zo een slogan kunnen zijn tijdens de biodiversiteitstop die de afgelopen twee weken plaatsvond in Canada. Een oproep om genezing, een streven naar herstel na alle schade die de mens de aarde heeft berokkend – houtkap, overbevissing, vervuiling. Maar Heel de natuur is óók het vuistdikke boek van Koos van Zomeren dat ik de afgelopen weken, geveld door corona, naast mijn bed had liggen. Bij gebrek aan helende buitenlucht was de pil van Van Zomeren een uitkomst. Orchideeën, hazelwormen, de Zwitserse bergen: elke dag kon ik op excursie vanuit mijn bed. Het voelde alsof het mijn genezing bespoedigde.

Koos van Zomeren: Heel de natuur (behalve vogels). De Arbeiderspers (1.077 pp.) 59,99 euro

Dat Van Zomeren kan schrijven weten verstokte NRC-lezers allang. Een groot deel van de stukjes uit zijn boek verscheen al eerder in deze krant: van 1986 tot 1999, van 2001 tot 2003, en in 2006 en 2007.

Maar ze herlezen is geen straf. Je blijft je, net als de schrijver zelf, verbazen over de veelzijdigheid van de natuur. Over de nachtvlinders die met hun harige, wollige lijfjes voedselzoekende vleermuizen misleiden (hun vacht weerkaatst echo’s niet goed, waardoor de op het gehoor jagende vleermuis in het duister tast). Over de hagedissen die als ze worden aangevallen niet alleen hun eigen staart loslaten, maar die soms later ook zelf nog opeten (als bron van eiwitten).

Van Zomerens enthousiasme en nieuwsgierigheid werken aanstekelijk – je wil met hem mee, die bergweides over, de veengebieden in. Hij kan het kleine groot maken, het schijnbaar saaie laten stralen. Een enkele keer voelen verhalen of anekdotes wat gedateerd omdat ze uit de context zijn gerukt waarin ze ooit verschenen. Maar de meeste zijn tijdloos.

Heel de natuur (behalve vogels) luidt de volledige titel van het boek, en een kniesoor ziet algauw dat dat niet volledig klopt – zo staan er ook passages in uit zijn boek Verlangen naar klapekster. Zelf schrijft hij ter verantwoording dat de vogels in die fragmenten nooit het hoofdonderwerp zijn. Wie toch behoefte heeft aan méér vogels, kan zich laven aan zijn eerdere boek Alle vogels.

Een nadeel van de dikte is dat sommige passages moeilijk zijn terug te vinden. Zo herinner ik me een zin waarover hij zelf naderhand schreef dat het „een zin uit de top-tien van zijn oeuvre” was, een prachtige poëtische zin, maar ik kan hem met geen mogelijkheid meer terugvinden. Er zit maar één ding op: het boek lezen, dan komt u hem vanzelf tegen.