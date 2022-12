Brits hooggerechtshof: Verenigd Koninkrijk mag asielzoekers uitzetten naar Rwanda

Het Verenigd Koninkrijk mag asielzoekers op het vliegtuig naar Rwanda zetten, oordeelt het Britse hooggerechtshof maandag. Dat melden internationale persbureaus. In april sloot de Britse regering een deal met Rwanda om tegen betaling tienduizenden illegale immigranten in afwachting van hun asielprocedure uit te zetten naar Rwanda. De zaak was aangespannen door een groep van asielzoekers, hulpoporganisaties en een vakbond van grensmedewerkers.

Volgens de rechter hebben de Britse en Rwandese regeringen afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de overgevlogen asielzoekers goed worden behandeld in Rwanda, schrijft Reuters. Het plan is volgens de rechter in lijn met het Vluchtelingenverdrag en de Human Rights Act 1998.

Tegenstanders beargumenteren dat Rwanda vluchtelingen zou willen rekruteren voor militaire operaties, en dat tegenstanders van het regime hun leven in het Afrikaanse land niet zeker zijn. In 1994 vond er in het Afrikaanse land nog een grootschalige genocide plaats.

In april dit jaar sloot het Verenigd Koninkrijk een overeenkomst met Rwanda om tegen betaling van 120 miljoen pond (ongeveer 140 miljoen euro) tienduizenden immigranten en asielzoekers op te vangen die illegaal het Verenigd Koninkrijk binnen zijn gekomen. Het eerste vliegtuig, dat zou vertrekken in juni 2022, bleef dankzij ingrijpen van het Europees Hof voor het Rechten van de Mens aan de grond. Volgens dat gerechtshof bestond er een „reeël risico op onomkeerbaar leed”. Nog maar zes asielzoekers waren aan boord. Tientallen anderen op de passagierslijst hadden hun uitzetting voorkomen door individuele rechtszaken te winnen.

Persoonlijke omstandigheden

Acht individuele asielzoekers wonnen de zaken over hun uitzetting maandag wel. Hun persoonlijke omstandigheden waren niet voldoende meegenomen, aldus de rechter. Dat blijft ook belangrijk voor de toekomstige uitvoering. „De minister van Buitenlandse Zaken moet de persoonlijke omstandigheden van elke individuele asielzoeker nauwkeurig blijven beoordelen”.

De Britse regering hoopt dat deze Rwanda-deal een afschrikwekkende werking heeft op nieuwe migranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen komen. Het afgelopen jaar kwamen recordaantallen migranten het Verenigd Koninkrijk binnen. Dat gaat lang niet altijd goed, vorige week kwamen er nog vier mensen om toen een rubberboot kapseisde in het Kanaal. De Britse premier Rushi Sunek kwam vorige week met nieuwe plannen om migratie harder aan te pakken. In september sloot Denemarken een soortgelijke overeenkomst met Rwanda.

