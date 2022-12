Volg hier de toespraak van Mark Rutte over het Nederlandse slavernijverleden

Dat leed beperkte zich niet tot Suriname, aldus Rutte. „Zoals Anton de Kom het beschreef voor Suriname, zo gebeurde het ook elders. Onder hetzelfde Nederlandse overheidsgezag. We lezen het, we weten het en toch is het afschuwelijke lot van tot slaafgemaakte mensen nauwelijks te bevatten.”

In zijn toespraak verwijst premier Mark Rutte naar de Surinaamse schrijver Anton de Kom. „We hoeven alleen maar Anton de Koms Wij slaven van Suriname open te slaan om te lezen over de meest gruwelijke behandelingen en straffen”, zei de minister-president. „We lezen over marteling, geseling tot de dood erop volgde. Het lot van de ene persoon is nog verschrikkelijker dan de andere. Op elke pagina onrecht en nog meer onrecht.”

De premier zei dat Nederland „ons aandeel in dat verleden onder ogen moet zien”. Hij noemde voorbeelden van vreselijke dingen die slaven in het verleden zijn aangedaan en zei dat niet eens bekend is hoeveel mensen hieronder te lijden hebben gehad.

Mark Rutte is begonnen aan zijn toespraak in het Nationaal Archief. De premier heeft de slavernij veroordeeld als „misdaad tegen de menselijkheid”. „Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid”, aldus de minister-president. „Als een misdadig systeem dat wereldwijd onnoemelijk veel mensen onnoemelijk veel en groot leed heeft gebracht. En dat doorwerkt in de levens van mensen hier en nu.”

Nog altijd is „in nevelen gehuld” – dixit de premier zelf – wat Mark Rutte deze maandag om 15.00 uur precies gaat doen in het Nationaal Archief. Hij zal, verwacht vrijwel iedereen in Den Haag, namens de regering excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden.

Welkom in dit blog

In dit liveblog doet NRC verslag van de toespraak die premier Mark Rutte (VVD) straks om 15:00 uur geeft in het Nationaal Archief in Den Haag. Naar verwachting biedt hij daarin excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Zeven ministers en staatssecretarissen zijn afgereisd naar Suriname en de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aldaar kijken ze naar de speech met genodigden en andere belangstellenden en gaan na afloop met hen in gesprek.

Hoewel het in de lijn der verwachting ligt dat het kabinet excuses gaat aanbieden, is het niet zeker of dat ook echt gaat gebeuren. Zelf heeft Rutte het al weken over een „betekenisvol moment”. In zijn persconferentie vrijdag hintte hij erop dat de toespraak er ook weleens heel anders uit zou kunnen zien. Mogelijk geeft hij vandaag het startschot voor een herdenkingsjaar waarin het einde van de slavernij wordt herdacht. De excuses zouden dan kunnen plaatsvinden op 1 juli 2023 (Keti Koti), als het precies 160 jaar geleden is dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft.

Sommige belangenorganisaties vinden dat sowieso een beter idee. Ze hebben sterke bedenkingen bij de datum van 19 december, die volgens hen onverwacht komt en lukraak is gekozen. Premier Silveria Jacobs van Sint Maarten zei dat ze eventuele excuses vrijdag niet accepteert. Geciteerd door het AD: „Laat ik duidelijk maken dat we excuses niet zullen accepteren voordat ons adviescomité heeft kunnen overleggen en we als land een discussie hebben gevoerd.” De Surinaamse president Chan Santokhi zei vorige week dat Ruttes toespraak wat hem betreft de aftrap is van een „holistisch proces” dat lange tijd in beslag zal nemen.