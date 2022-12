Even een citaat over minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming. Als u dit leest is hij in Suriname; hij zal daar ongetwijfeld spreken, maar of hij ook excuses uitspreekt is de vraag. De Surinaamse politica Patrica Etnel van de NPS ( Nationale Partij Suriname) noemt het in Trouw „een schok voor velen dat niet Rutte langskomt, maar een nazaat (van slaafgemaakten, red.), justitieminister (sic) Franc Weerwind. Wij kunnen dat niet accepteren. Dat Nederland zegt: we sturen de basja maar (een zwarte opzichter over plantageslaven, red.) en we vergeten het leed.”

Ik had dat woord lang niet gehoord, ‘basja’, en ik heb het ook niet ernstig gemist. Eerst de neutrale uitleg: een basja (of basiya) is de assistent van de kapitein in verschillende marrondorpen en bij sommige inheemse Surinamers.

Maar de woorden van Etnel zijn allerminst neutraal, ze behoren tot de smaadcategorie. In de slavenperiode waren er zwarte slaven die toezicht hielden op hun soortgenoten op de plantage, en het woord leeft nu nog voort als de uitdrukking van een verradersmentaliteit. Weerwind is dus iemand die zijn ‘eigen mensen’ klein houdt, en ervoor zorgt dat witte plantage-eigenaren hun winst behalen.

Ik word witheet als ik zoiets lees, waarschijnlijk omdat ik in het verleden ook weleens door een Surinaams-Nederlandse vriend voor ‘basja’ ben uitgemaakt. Ik vond het nogal wat; de ene Nederlander die de andere Nederlander om de oren slaat met een historische verradersrol, die even naar het heden wordt getransporteerd alsof er niets veranderd is. Ik geloof dat het Nederlandse equivalent de NSB’er is, die altijd ongepast zijn opwachting mag maken op ‘sociale media’.

Wat wil het geval: Weerwind is in Nederland geboren, hij is een Nederlander met Surinaamse voorouders. De man maakte flink carrière, studeert in Leiden, wordt later burgemeester van Almere en is nu bewindsman in Rutte 4. En hij is zwart of gekleurd of etnisch gemengd – hoe je dat ook wilt noemen. Je kunt daar plaatsvervangend een eer in stellen.

Maar op de Surinaamse website Waterkant lees ik: ‘Als Surinamers een rol krijgen in de Nederlandse regering, worden het slaven van de blanke Nederlanders.’ Ik hoop dat het een eenling is die zo schreeuwt, want kennelijk betekent maatschappelijk succes voor een Surinaamse Nederlander altijd verraad aan de ‘eigen groep.’ De slavernijperiode mag niet voorbij zijn, maar zal eeuwig herhaald worden, in rollen die vastliggen voor zwart en wit en de gemengde mensen die er uit voortkwamen – dat is de consequentie.

Of Weerwind nu wel of geen excuses uitspreekt: de krabbenmandmentaliteit, waardoor een succesvolle Surinaamse ‘nazaat’ door Surinamers zelf omlaag wordt gehaald: dat is exact de doorwerking van de slavernij.

