Afscheidsconcert van De Dijk: tweeënhalf uur introspectie, uitbundigheid en troost

De teksten van De Dijk waren altijd al betekenisvol, maar zondagavond, bij het allerlaatste optreden van de Amsterdamse band, klinken regels als „Ik kan het niet alleen” en „Een man weet niet wat hij mist”, door zanger Huub van der Lubbe, met gespeelde nonchalance uitgesproken, extra toepasselijk.

Het laatste concert ooit wordt gegeven waar het begon: eind 1981, als voorprogramma van zanger Raymond van het Groenewoud, in Paradiso. De groep zou er daarna vaak spelen, vanavond voor de 83ste keer. Het afscheid wordt nu, na een lange, uitverkochte vaarweltournee, gevierd met een zaal vol vrienden, familie, collega’s, medewerkers, en fans in decennia-oude Dijk-shirts.

Hier wordt afscheid genomen van een band die in 41 jaar uitgroeide tot de meest stabiele, noest werkende, betrouwbare en dierbaarste groep van het land, die altijd de eigen koers bleef volgen en met humor en muzikaliteit de show stal. En met kameraadschap, want de kern van De Dijk is nog dezelfde als in 1981.

Weemoedige ondertoon

Bij de acht bandleden op het podium is deze avond zowel droefheid als plezier te zien, maar, zo lijkt het, vooral plezier. Bij zijn woorden tussen de nummers onthoudt Huub van der Lubbe zich van emotie, al is er een weemoedige ondertoon als hij het heeft over zijn liefde voor het publiek: „Het voelde goed, het voelde wederzijds.” Dat blijkt, bijvoorbeeld tijdens ‘Zevende Hemel’ waarbij mannen en vrouwen hun armen naar het podium uitstrekken als voor een omhelzing.

Ondertussen wordt er zorgvuldig gemusiceerd. Gitaarsolo’s versmelten mooi met de accordeon of de saxofoon, zoals in het broeierige ‘Onderuit’, er is een onweerstaanbare deining bij ‘Als Het Golft’, er wordt opgezweept bij ‘Dansen Op De Vulkaan’. Er is een eerbetoon aan Solomon Burke, met ‘Hou Me Vast’, voormalig gitarist JB Meijers komt een aantal liedjes meespelen. Tot en met het laatste nummer staat de muziek voorop.

Wat zal de nalatenschap zijn van De Dijk? Behalve het voorbeeld van eigenzinnigheid, heeft de groep het Nederlands als poptaal – samen met Doe Maar – helpen inburgeren. Door de eindeloze carrousel van concerten en steeds nieuwe lp’s werd de moerstaal in het collectieve bewustzijn ingeslepen. Bij De Dijk zijn de woorden onopgesmukt en effectief, Van der Lubbe kiest steeds de rake klank.

Uitbundigheid en troost

Voor de fans is De Dijk „gewoon de beste”, zegt een man. Een ander memoreert hoe De Dijk er „altijd was”: „Ik ging ze zien als ik het moeilijk had of juist als het goed ging. Ze voerden me langs alle niveau’s van mijn leven.” Met dramatische gezichtsuitdrukkingen zingen aanwezigen de regels mee: „Langzaam gaan we onderuit” en „Het regent in de straten/ er is niemand in de stad.”

Na tweeënhalf uur introspectie, uitbundigheid en troost, volgt het slotnummer in een verduisterde zaal: ‘Mag Het Licht Uit’. Daarna geen groepshug of buiging, de bandleden lopen weg als op een gewone avond.

Hun nalatenschap schuilt ook in het muzikale elan. Hoempa, boogie, wals, rock, soul, smartlap – Huub van der Lubbe, Hans van der Lubbe, Pim Kops, Nico Arzbach, Antonie Broek, Jelle Broek, Roland Brunt en Peter van Soest hebben het zich eigen gemaakt. In hun dromen zullen ze nummers als ‘Niemand In De Stad’, ‘Bloedend Hart’ en ‘Wat Een Vrouw’ nog weleens spelen. En in die van ons.