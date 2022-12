Actrice Katja Herbers: ‘Als je een leefbare planeet wil houden, moet je escaleren tot er godverdomme, pardon me, iemand luistert’

Twee dagen na haar laatste draaidag voor de Amerikaanse serie Evil, seizoen 3, bezette actrice Katja Herbers (42) half mei samen met anderen het ministerie van Financiën. Het was de eerste keer dat ze in actie kwam voor het klimaat. Op sociale media uitte ze al langer haar zorgen, dit jaar sloot ze zich aan bij de protestbeweging Extinction Rebellion. In juni bezette ze de Belastingdienst, in september de A12. Daar trad ze ook op als woordvoerder. De eis was bij alle drie de acties dezelfde: dat de regering stopt met het subsidiëren van de fossiele industrie voor een bedrag van – naar schatting – 17,5 miljard euro per jaar, via belastingkortingen en -vrijstellingen.

Zou je kunnen zeggen dat je dit jaar bent geradicaliseerd?

„Nee. Ik vind het radicaal om níks te doen tegen klimaatverandering. Deze acties zijn normaal. Ze zijn helaas nodig omdat de regering anders niets doet tot het te laat is.”

We praten erover in het Vondelpark, een dag voor ze terugkeert naar Barcelona voor opnames van een nieuwe Amerikaanse serie, Mrs. Davis. In het al half duistere park, vol mensen en honden, poseert ze eerst neuriënd met lichtbuizen bij een door de fotograaf uitgezochte boom. Ergens vandaan klinkt zacht Cubaanse dansmuziek. Haar roze trui en wijnrode jack zijn tweedehands, zal ze in het gesprek vertellen, de spijkerbroek met gaten heeft ze sinds haar achttiende. Alleen de sneakers heeft ze nieuw gekocht. Onderweg naar een café vraag ik of ze in Mrs. Davis de titelrol speelt. Eh nee, zegt ze, „Mrs. Davis is een algoritme”, ze speelt een Française met een geheim. Eenmaal binnen is de lome sfeer van het schemerige park algauw verdwenen. Zodra het over klimaat gaat, is Katja Herbers gefocust en fel.

Ik denk dat veel mensen Extinction Rebellion toch vrij radicaal vinden.

„Het is allesbehalve radicaal! Het protest is altijd vreedzaam. Extinction Rebellion is gewoon een burgerinitiatief. Je meldt je aan voor een nieuwsbrief en dan word je op de hoogte gehouden van acties.”

Hoe meer mensen in plaats van een dakfeestselfie iets op Instagram zetten over een protestactie, hoe beter

Activisten van Extinction Rebellion lijmen zich vast aan kunstwerken, gooiden taart naar de Mona Lisa, tomatensoep over de Zonnebloemen van Van Gogh. Vind je dat niet radicaal?

„Nee, eigenlijk niet. Er is niks beschadigd, die doeken zijn allemaal gekozen omdat er glas voor zit. Het punt dat gemaakt wordt is: kijk wat prachtig, hier staan we allemaal naar te kijken, dit willen we beschermen, en tegelijkertijd hebben we een aarde die ook prachtig is, en die gaat kapot. Het meisje met de parel van Vermeer wordt nu vaak afgebeeld terwijl ze aan het verzuipen is. Dat is een prachtig plaatje, een beeld om niet te vergeten. Net als de Zonnebloemen. Ik ga in de zomer vaak naar het huis van mijn vader in Frankrijk, dit jaar kwam ik langs velden vol uitgedroogde zonnebloemen. Het was voor het eerst dat ik dat zag, andere jaren stonden ze in bloei. Het groentetuintje dat mijn stiefmoeder daar heeft mocht niet bewaterd worden.”

Ga jij jezelf ook vastlijmen aan kunstwerken?

„Nee, maar ik heb er ontzettend veel respect voor.”

Waarom zou je het dan zelf niet doen? Gaat het je toch te ver?

„Nee, het gaat me niet te ver. Eh…” Pauze. „Misschien…” Pauze. „Misschien voel ik toch te veel respect voor het kunstwerk.” Met een lachje: „Ik geloof dat ik meer het soort activist ben dat graag wil bemiddelen.”

Een snelwegblokkade is geen bemiddeling, toch?

„Nou, bij zo’n actie heb ik wel een goed gesprek met een politieagent of met mensen die staan te toeteren. Er zijn veel vormen van actievoeren. Sommige mensen bij Extinction Rebellion zitten in handlocks om iets heen, een privéjet bijvoorbeeld. Dat heb ik nóg niet gedaan.”

Hoe werkt dat?

„Armen vasthouden, daar een stalen buis omheen met een slot erop. Er is altijd een eis, zoals een verbod op privéjets – die dingen hebben we nou echt nergens voor nodig, die zijn er alleen voor superrijken die geen belasting betalen. Om dat extra gewicht mee te geven maak je je vast aan zo’n vliegtuig. Je zegt: we gaan niet weg tot dat verbod er is.”

Foto Lars van den Brink

De klimaatacties kregen veel kritiek. Verspeel je zo geen goodwill?

„Er is jarenlang actiegevoerd met petitietjes: het helpt niet. Als je een leefbare planeet wilt houden, moet je escaleren tot er godverdomme, pardon me, iemand luistert.”

In Nederland is Katja Herbers misschien het bekendst van haar rol in de televisieserie Divorce, als de licht hysterische ex van Waldemar Torenstra. Ze was lid van toneelgezelschappen als NT-Gent en Münchner Kammerspiele. Ze speelde ook bij het Nationale Toneel en Toneelgroep Amsterdam en had talloze film- en televisierollen. Intussen timmerde ze in Amerika aan de weg. In de serie Evil (seizoen 4 komt eraan; in Nederland is het eerste seizoen te zien bij Videoland) heeft ze een hoofdrol als psycholoog die bovennatuurlijke verschijnselen onderzoekt.

Ze woont afwisselend in Amsterdam en New York. Voor Mrs. Davis is ze eerder dit jaar met de trein naar Barcelona gereisd; wegens tijdgebrek zal ze morgen vliegen. Het hypocrisieverwijt kan ze onmogelijk ontlopen, en krijgt ze dan ook voortdurend over zich heen. „Kijk, ik ben overduidelijk imperfect. Ik ga niet meer met het vliegtuig op vakantie, maar voor mijn werk vlieg ik wel, want ik wil die baan niet kwijt. Ik ben geen klimaatheilige. In die zin stel ik me kwetsbaar op, en dat doe ik omdat ik denk dat dat andere mensen helpt om ook iets te doen. Iedereen heeft wel dingen die hij niet kan opgeven. Te veel mensen denken: ik kan maar beter mijn mond houden want ik heb nog een auto die op benzine rijdt, ik heb mijn huis niet geïsoleerd. Peter Kalmus, een NASA-wetenschapper waar ik veel naar luister, zei: we hebben mensen nodig in the public eye die zeggen: ja ik vlieg nog, máár ik vind dat er systeemverandering moet komen. Ik dacht: oké, dat kan ik zeggen, op die manier kan ik me inzetten. Want het moet niet zo zijn dat vliegen naar Barcelona 30 euro kost en de trein 350 euro. Dat een stukje vlees goedkoper is dan de vegetarische variant.”

In een filmpje van Extinction Rebellion, opgenomen in een trein, lijk je te overwegen je internationale carrière toch op te geven.

„Ik vraag me wel af hoelang die nog door kan gaan. Als ik nu van de toneelschool af zou komen, zou ik niet proberen in Amerika een carrière te beginnen. Dat zou ik mezelf niet meer uit kunnen leggen. Ik kan nog wel aan mezelf uitleggen dat ik wil afmaken wat ik daar heb bereikt, waar ik heel hard voor heb geknokt. De hoofdrol in Evil is een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. En als ik eruit stap, verliezen ik weet niet hoeveel honderd mensen hun baan.”

Wat maakte dat je juist dit jaar activist werd?

„Een goede vriend van mij, Sieger Sloot, heeft een voorstelling gemaakt met Maria Goos, SeksKlimaat, waarvoor hij mij had uitgenodigd. Ik had een klimaatdepressie, hij had al contact met wat mensen van Extinction Rebellion. Toen zijn we gaan koffiedrinken.”

Hoe erg was die depressie?

„Niet zo erg dat ik mijn bed niet meer uitkom, maar ik heb wel, ja, zórgen: kan ik nog een kind op de wereld zetten, hoelang hebben we nog? Wat er gebeurt bij twee graden opwarming zijn schattingen, maar duidelijk is dat delen van de wereld onleefbaar worden, te maken krijgen met een drinkwatertekort, dat oogsten zullen mislukken, ecosystemen omvallen, mensen op de vlucht zullen moeten slaan. Dat zijn geen dingen om laks mee om te gaan. Beter kun je uitgaan van het slechtste scenario en dat proberen te voorkomen. We moeten onder de anderhalve graad blijven.

„Ik lees heel veel over de klimaatcrisis. De depressie komt eruit voort dat ik geen actie zie. En mijn oplossing is: actievoeren. Ik heb wel het gevoel dat dat gewoner wordt. Een vriendin, mijn hartsvriendin vanaf nul, moeder van twee kinderen, gaat binnenkort voor het eerst de A12 bezetten. Dat vind ik fantastisch. Hoe meer mensen in plaats van een dakfeestselfie iets op Instagram zetten over een protestactie, hoe beter. Als je daar alleen mensen ziet staan die in een hut leven, denk je misschien: daar hoor ik niet bij.”

Wat ik moeilijk vond was dat het niet meteen opgelost was. Ik vind onze eis zo ontzettend redelijk

Mensen die in een hut leven?

„Dat is de enige manier om niet deel te nemen aan onze fossiele verslaving.”

Heb je voor je activisme voorbeelden in je vak?

„Nee.”

Leonardo DiCaprio heeft een klimaatdocumentaire gemaakt…

„O ja, ja. Nou, daar heb ik geen geld voor.”

…en rijdt in hybride auto’s.

Smalend: „Ja oké. Hij rijdt in hybride auto’s.”

Of misschien Emma Watson?

„Die doet veel voor vrouwenrechten, maar voor het klimaat?”

Ze draagt alleen duurzame mode…

„Dat doen een heleboel mensen, ik draag op een rode loper ook alleen maar vintage.”

…en duurzame make-up, accessoires, waar ze fans over informeert.

„Oké nou, hartstikke goed, niks ten nadele van Emma Watson, echt niet. Maar wat ik gevaarlijk vind is de gedachte ‘ik ga nu niks meer van plastic kopen en daarmee red ik het klimaat’ – dat klópt niet. Al ga je helemaal weg van de maatschappij, composteer je je eigen kak – veranderingen in individuele levensstijl, hoe goed ook, lossen het niet op.”

Is het niet belangrijk dat prominenten zich uitspreken?

„Ja, maar dan vooral, hoop ik, tegen de sponsoring van de fossiele industrie. Je moet systeemverandering vragen. Ik word gek als ik in de krant lees dat de treinen overhoop liggen en dat iedereen denkt: ik moet maar weer met de auto. Waar is onze regering mee bezig? Maak de trein goedkoper, zoals in Duitsland. Zorg dat mensen die treinen in willen.”

Is er in Nederland een politieke partij die het goed ziet wat jou betreft?

„Bij1. Partij voor de Dieren. Ik hoop dat die een keer hun naam veranderen naar Partij voor de Planeet of zo, want het lijkt net of ze alleen voor koeien opkomen, maar ze hebben ontzettend goede punten.”

Waar stem je zelf op?

Lichte aarzeling. Lachend: „Als ik niets zeg lijkt het natuurlijk net alsof ik stiekem iets idioots stem. Ik heb op Bij1 gestemd vorige keer.”

GroenLinks is voor jou geen optie?

„GroenLinks vind ik op het moment niet ver genoeg gaan. Net als de minister voor Klimaat, Rob Jetten van D66. Die dingen zegt als: het is Klimaatweek, we gaan allemaal wat vaker met de fiets. Dat vind ik zó absurd. Dan geef je mensen het valse idee: als ik met de fiets ga, zijn we uit de problemen. Je kan ook zeggen: we kappen per direct met die korteafstandsvluchten naar plaatsen waar je sneller komt met de trein. Of met ghost flights: lege vliegtuigen die toch moeten vertrekken en landen omdat ze anders hun landingsplek kwijtraken. Dat is natuurlijk ook totaal mesjogge. En je moet dus ophouden met die idiote private jets. En dan misschien geen vliegtuigen meer laten opstijgen die, weet ik veel, onder de 70 procent bezet zijn. Minderen! Gewoon radicaal minder vliegtuigen laten vliegen. Maar nee, onze regering pompt een miljoen per half uur in de fossiele industrie. Gaat naar gas boren vlak bij de Waddenzee.”

Ik krijg vaak te horen: nu ga ik echt niet meer naar jouw serie kijken. Dan denk ik: nou doei, dan kijk je lekker niet

Een ministerie bezetten, hoe werkt dat eigenlijk?

„Je moet eerst langs de beveiliging. We hadden ons netjes aangekleed en deden alsof we over zaken aan het praten waren. Binnen hebben we onze banners uitgerold en speeches gehouden. Toen heb ik nog iets opgenomen voor RTL Boulevard – wat ze vervolgens niet uitzonden – en dan komt de politie die vordert dat je weg moet gaan. Ze doen dat twee keer, dat moet, want demonstreren is je democratisch recht. Je kunt dus weggaan als je niet gearresteerd wilt worden. Sommigen van Extinction Rebellion laten zich arresteren. Ik heb dat nog nooit gedaan omdat ik er voor mezelf geen meerwaarde in zie, en omdat ik dan mijn green card kwijt kan raken zodat ik Amerika niet meer in kan.”

Hadden jullie zelf RTL Boulevard gebeld?

„Dat weet ik niet precies meer. Maar het hele idee van dit soort acties is media-aandacht – zodat erover gepraat wordt. Omdat ik acteur ben krijg ik iets meer aandacht dan andere activisten.”

Iemand noemde je activisme op sociale media ‘narcistische compassie’. Maakt je beroep het moeilijk om als activist geloofwaardig te zijn?

„Die vraag snap ik niet.”

Er zijn natuurlijk best veel beroemdheden die pronken met een goed doel.

„Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Ik zou echt veel liever niet in the public eye zijn – buiten het spelen van rollen. Anders zat ik bij elke talkshow, ging ik tandenpoetsen met Chantal Janzen, had ik al lang ja gezegd tegen Ivo Niehe dat hij langs kan komen in Amerika, waar ik al vijf jaar nee op zeg. Er zijn legio mogelijkheden om mijn eventuele narcistische persoonlijkheid tentoon te spreiden, maar ik ben niet geïnteresseerd in dat soort aandacht. Ik vind het heel prettig om anoniem te zijn en dat niemand iets van mij weet. Als ik naar een film kijk wil ik ook liever niet weten: o, die acteur ligt in scheiding of die heeft eczeem op zijn rug. Ik vind het fijn om me in zo’n rol te kunnen verliezen en dat gun ik mijn publiek ook. Dat geef ik nu eigenlijk op door actie te voeren. Ik krijg vaak te horen: nu ga ik echt niet meer naar jouw serie kijken, want ik zie nu alleen nog maar… dan denk ik: nou doei, dan kijk je lekker niet.”

Is actievoeren wat je ervan verwachtte?

„Wat ik moeilijk vond was dat het niet meteen opgelost was. Ik vind onze eis zo ontzettend redelijk.”

Je dacht dat die naar schatting 17,5 miljard aan voordeel voor de fossiele industrie meteen zou worden geschrapt?

„Niet per se omdat wij daar stonden. Maar omdat al door de VN gezegd is dat dat moet stoppen. Dat vind ik zó raar, dat het dan niet gebeurt. Als VN-secretaris-generaal Guterres zegt: we zijn on the brink of climate hell, wie moet het dan verder nog zeggen?”

Denk je dat je blijft actievoeren, ook als effect uitblijft?

„Ja, absoluut. Ik hoop dat ik het niet meer hoef te doen, maar ik denk dat het moet.”

Wie is Katja Herbers? Katja Herbers (1980) speelt sinds 2019 de hoofdrol in de Amerikaanse tv-serie Evil. Haar eerste rol speelde ze in twee Pietje Bell-speelfilms (2002 en 2003). Ze werkte mee aan het tv-programma Klokhuis en was te zien in de tv-serie Divorce. Voor een titelrol in De drie zusters bij het Nationale Toneel won ze de Guido de Moorprijs. Vanaf 2014 speelt ze in Amerikaanse series, zoals Westworld en The Americans, vorig jaar had ze de hoofdrol in de film De kuthoer (internationale titel: The columnist). Ze is de dochter van hoboïst Werner Herbers en violiste Vera Beths. Ze heeft een relatie en woont in Amsterdam en New York.