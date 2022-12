WK-finale: Argentinië begint met Ángel di María in de basis, geen verrassingen in opstelling Frankrijk

WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk begonnen In het Lusail-stadion in Qatar is zojuist de allerlaatste wedstrijd van het WK begonnen: de finale tussen Argentinië en regerend wereldkampioen Frankrijk. De derde en vierde plek op het WK werden eerder dit weekend bepaald. Zaterdag was Kroatië te sterk voor Marokko, en wist het brons te behalen. Tijdens de finalewedstrijd staan ook de twee topscorers van dit WK tot nu toe - Fransman Kylian Mbappé en Argentijn Lionel Messi - tegenover elkaar. Beide voetballers maakten tot nu vijf doelpunten. De nummers drie en vier staan overigens ook op het veld: Olivier Giroud van Frankrijk en Julián Álvarez van Argentinië scoorden allebei vier keer. Omdat dit waarschijnlijk het laatste WK van sterspeler Messi is, vormt deze wedstrijd zijn laatste kans om met Argentinië kampioen te worden. Lees ook: Hoe bezwijken Messi en Mbappé niet onder de druk?

Grote drukte in Doha en bij Lusail-stadion voorafgaand aan finale Voorafgaand aan de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië was het zondagmiddag erg druk in Doha en in Lusail, de geplande stad even boven Doha waar de wedstrijd om 16.00 uur Nederlandse tijd begint. Momenteel is in het Lusail-stadion de sluitingsceremonie van het WK begonnen. Zo’n 80 procent van de bezoekers draagt het Argentijnse wit-blauw. De politie heeft een metrostation in Doha tijdelijk moeten sluiten omdat de toestroom van fans te groot zou zijn geweest, zo melden internationale persbureaus. Daardoor konden handhavers de veiligheid op het Msheireb-station, een knooppunt dat drie lijnen bij elkaar brengt, naar eigen zeggen niet meer garanderen. Daarnaast zou er zondagmiddag ook bij andere stations in en rond Doha grote drukte zijn.

Voor de Franse bondscoach ‘DD’ is resultaat altijd heilig geweest Zonder één wedstrijd te schitteren staat Frankrijk opnieuw in de finale van het WK. En niemand die dat verbaast. De één zal het gecalculeerde voetbal van ‘de Haantjes’ kleurloos noemen, de ander efficiënt. Het kan bondscoach Didier Deschamps (54) weinig schelen welk etiket er op zijn ploeg wordt geplakt. Voor ‘DD’ telt zondag in de finale tegen Argentinië slechts één ding in Qatar: wereldkampioen worden. En daarna feestvieren in het spelershotel in Al Messila. Lees hier het hele profiel over de Franse bondscoach Didier Deschamps: Voor de Franse bondscoach ‘DD’ is resultaat altijd heilig geweest

Argentinië begint met Ángel di María in de basis, geen verrassingen in opstelling Frankrijk Ángel di María is vanmiddag basisspeler bij Argentinië. De 34-jarige aanvaller was tegen onder meer Nederland en Kroatië nog invaller. Argentinië speelt daarnaast met vier verdedigers. Er gingen geluiden dat Argentinië, net zoals tegen Nederland, met vijf man achterin zou gaan spelen. Van de oud-Ajacieden bij Argentinië begint Nicolás Tagliafico in de basis, Lisandro Martínez zit op de bank. Bij Frankrijk zijn er geen verrassingen in het basiselftal. Ten opzichte van de halve finale tegen Marokko heeft coach Didier Deschamps wel twee wijzigingen doorgevoerd: verdediger Dayot Upamecano en middenvelder Adrien Rabiot staan weer vanaf de aftrap op het veld. Beiden speelden in de halve finale niet mee vanwege ziekte. Ibrahima Konaté en Youssouf Fofana zitten weer op de bank.

Argentijnse en Franse supporters maken zich in Qatar op voor WK-finale Supporters van Argentinië en Frankrijk maken zich in Qatar op voor de finale van het WK. Beide groepen laten van zich horen in de hoofdstad Doha. De Fransen worden in het Lusail-stadion vanmiddag aangemoedigd door duizenden fans, onder wie president Emmanuel Macron. Hij bezocht afgelopen woensdag al de halve finale van Frankrijk tegen Marokko. Naar verwachting zijn er tienduizenden Argentijnse fans aanwezig in het stadion. FFF FFF Les supporters français en 🔥 avant la finale de la Coupe du Monde 🏆🇫🇷 https://t.co/98gG8EZxuu 18 december 2022 @ 12:52 Volgen Fans van Argentinië voorafgaand aan de WK-finale in de Qatarese hoofdstad Doha. Foto Martin Divisek/EPA

Alle ogen zijn vandaag gericht op Messi en Mbappé. Hoe voorkomen zij te bezwijken onder de druk? De druk is vanmiddag hoog voor Kylian Mbappé en Lionel Messi, de sterspelers van respectievelijk Frankrijk en Argentinië. Het is die ene wedstrijd die een loopbaan kan tekenen – negentig minuten op een mensenleven. De belangen, de hoop van een natie, de zelfopgelegde druk – waar ligt de grens wat de psyche van een voetballer aankan? En hoe kan je ermee omgaan? Lees hier het stuk over hoe topvoetballers kunnen omgaan met hoge wedstrijddruk