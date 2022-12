De dag dat Lionel Messi zich verloste van zijn WK-obsessie

Een verslag van de uren waarin Lionel Messi zich verloste van zijn obsessie met de wereldtitel.

17.23 uur, lokale tijd Lionel Messi staat in de catacombe van het Lusail-stadion, pulkt even aan zijn neus. Hij wacht op de laatste ploeggenoten die aansluiten. Kom op, wenkt hij. Messi loopt als eerste het veld op, in een drafje. Geconcentreerde blik, gericht op het gras, nog geen bal in de buurt. Onder half omhoog getrokken sokken, zitten zijn goudkleurige schoenen gebonden, met daarop de geboortedata van zijn drie zoons.

Het is lang een lastige verhouding geweest, Messi en het Argentijnse team. Onbetwist is hij de beste voetballer van de wereld, prijs na prijs won hij bij FC Barcelona, maar niet bij Argentinië. Na de verloren WK-finale in 2014 en de finales van de Copa América in 2015 en 2016 werd de last zo groot, dat hij aankondigde te stoppen bij de nationale ploeg. „Ik denk dat dit goed is voor iedereen. Er zijn een hoop mensen die dit wilden.” Toch komt hij terug.

Hij leek verkrampt te spelen bij Argentinië, gebukt gaande onder de enorme verwachtingen. En altijd de vergelijkingen met Diego Armando Maradona, die veel dichter bij het volk stond dan Messi.

17.54 u Messi sluit even zijn ogen als het Himno Nacional Argentino klinkt. Hij zingt voluit, in het verleden werd hem soms verweten dat hij dat niet deed. Zijn vrouw Antonella kijkt vanaf de tribune toe, hun drie zoons zijn er ook.

De Argentijnen, met tienduizenden in Qatar, zijn anders naar Messi gaan kijken. Dat hij in 2016 wilde stoppen, in reactie op kritiek op hem, maakte hem menselijker. En wat helpt is dat hij Argentinië in 2021 naar de eerste prijs in 28 jaar leidt bij de Copa América.

Als Messi in de kwartfinale tegen Nederland zijn scherpe kant laat zien, met opmerkingen en gebaren richting onder anderen Louis van Gaal, kunnen ze dat in zijn thuisland wel waarderen. Hij lijkt meer met zijn hart te spelen, lijkt bevrijd.

Eén kans krijgt Messi (35) nog op de wereldtitel, tegen Frankrijk vanaf 18.00 uur, 18 december.

18.21 u Messi zoekt met zijn passing vaak aanvallende middenvelder Ángel di María, die verrassend vanaf de linkerflank begint. Het is die strategie waarmee de Fransen worden overrompeld. Messi krijgt opvallend veel ruimte, wat tot veel gevaarlijke situaties leidt.

Een licht tikje van Dembélé op Di María: strafschop, de vijfde al voor Argentinië dit toernooi. Messi houdt zijn handen in de zij, ogenschijnlijk kalm. Houdt even in. Stap of vijf, zes. Raak, iedereen duikt op de kleinste man van het veld. Doelman Martinez kust aan de andere kant van het veld een van de doelpalen.

Messi is overal. Stevige duels. Verdedigen, openingen vinden, dribbelen. Hij botst hard in luchtduels. Hij leidt zoals de Argentijnen het graag zien.

Lionel Messi speelde in de finale zijn 26ste WK-wedstrijd, een record. Foto Dylan Martinez / Reuters

18.36 u Zo’n tien seconden duurt de aanval. Hij begint rechts achterin, eindigt links voorin – met tussendoor een betoverend moment. Mac Allister zet op, speelt Messi rond de middenlijn tussen twee verdedigers aan. In zijn ooghoek ziet Messi de ruimte schuin achter hem, de zone waar spits Julián Álvarez in duikt. Twee korte balcontacten van Messi met links, eerst de aanname met binnenkant voet, dan met buitenkant voet een gevoelig tikje tussen de Franse verdedigers door naar Álvarez. Zo kort, zo efficiënt. Álvarez passt diep op de doorgelopen Mac Allister, die Di María vrij zet voor goal: 2-0.

19.22 u Argentinië controleert, de Fransen komen er niet door. Een kansje voor Messi, na fraai voorbereidend werk van Di María. Maar drie invliegende Fransen voorkomen een doelpunt. Kort erop geeft Messi een splijtende dieptepass op Álvarez, die Mac Allister bijna vrij voor de goal zet, maar de 3-0 wordt ternauwernood voorkomen.

Argentinië heeft alles onder controle – ogenschijnlijk. En Messi lijkt vrij, speelt met de bal, met de ruimtes.

19.40 u Op de ereloge veert Emmanuel Macron op. Strafschop Frankrijk, na een lichte overtreding van Nicolás Otamendi op Randal Kolo Muani. Kylian Mbappé schiet hard in de linkerhoek. Opeens ogen de Argentijnen nerveus – het zal toch niet?

1 minuut en 35 seconden later staat het 2-2, in een van meest waanzinnige fases in de WK-historie.

Het begint bij Messi die aan de bal is, nadat hij hem zelf heeft veroverd. Hij dribbelt naar de linkerkant. Het lijkt alsof hij hem niet kwijt kan. Vanuit het niets zet invaller Kingsley Coman hem van de bal, waarna Marcus Thuram combineert met Mbappé, die schitterend volleert.

De wereldtitel, die zo zeker leek, glipt opeens uit de handen van Messi. Hij buigt voorover, als de camera op hem inzoomt, en hij zijn sokken recht trekt. Er komen nog kansen, met een hard afstandsschot van Messi diep in blessuretijd, maar het blijft 2-2. Verlenging.

20.27 u Het lijkt zomaar een diepe bal van Gonzalo Montiel, met nog ruim tien minuten in de verlenging. Dan gaat het opeens snel. Lautaro Martinez tikt in één keer door op Messi die passt op Enzo Fernandez, die Martinez laat schieten, vol op de handen van doelman Hugo Lloris. Waarop Messi met rechts in de rebound binnentikt: 3-2. Hij wijst naar boven. De verlossing. Toch?

20.35 u Een schot van Mbappé, die ketst op een wapperende arm van Montiel. Strafschop, wéér doet Mbappé het, hard in de linkerhoek: 3-3. Kort erop krijgt Kolo Muani nog een enorme kans, die de wereldtitel voor Frankrijk zou betekenen. Hij neemt de bal vol op de wreef, maar die belandt op de linkervoet van keeper Martinez. De thriller is compleet.

20.49 u Tergend langzaam schiet Messi in de strafschoppenserie die van hem binnen, in de linkerhoek. Martinez stopt die van Coman en Aurelien Tchouameni mist. Even voor negen uur schiet Montiel de beslissende binnen. Messi wordt opgetild. Geknuffeld. Bij hem geen tranen. Wel opluchting. Even later kust hij de wereldcup. En aait hem zachtjes.