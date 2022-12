Tunesiërs keren president Saied massaal de rug toe en stemmen niet

De Tunesische parlementsverkiezingen zijn dit weekend uitgedraaid op een fiasco voor president Kais Saied. Massaal keerden de Tunesiërs de man, die het land de laatste anderhalf jaar regels oplegde die vooral bedoeld waren om zijn eigen macht te versterken, de rug toe: ruim 90 procent van de Tunesische kiezers nam niet de moeite zaterdag zijn stem uit te brengen. De autoriteiten erkenden dat om zes uur ’s avonds nog maar 8,8 procent had gestemd.

De extreem lage opkomst ontneemt bij voorbaat alle geloofwaardigheid aan het 161 zetels tellende nieuwe parlement, waarin – overeenkomstig Saieds wensen – voor partijen geen plaats is, slechts voor individuen. De opkomst was ditmaal nog ruim drie keer zo laag als bij het referendum over de nieuwe grondwet van juli, toen 30,5 procent van de kiezers op kwam dagen. De meeste partijen hadden opgeroepen tot een boycot van de verkiezingen van zaterdag.

„Waarom zou ik stemmen”, aldus Abdl Hamid Naji in Tunis tegenover het persbureau Reuters. „Bij vorige verkiezingen, was ik altijd de eerste die bij een stemlokaal arriveerde. Maar nu ben ik niet geïnteresseerd.”

In tien districten was er maar één kandidaat te vinden, terwijl in zeven kiesdistricten helemaal niemand bereid was mee te dingen naar een zetel in het parlement

Het onderstreept dat het vertrouwen van de Tunesiërs in het bewind van president Saied snel blijft dalen. Na de zogenoemde Arabische Lente, die eind 2010 in Tunesië begon na protesten over de zelfverbranding van een fruitventer, gold Tunesië lang als het enige Arabische land dat met succes een enigszins functionerende democratie had weten op te bouwen. Daar is inmiddels – mede door toedoen van president Saied – bitter weinig meer van over.

De staat is vrijwel blut

Ook andere politici genieten overigens weinig vertrouwen van de bevolking. De desillusie van de Tunesiërs met hun president en politici in het algemeen is versterkt door de almaar verslechterende economische situatie. Veel Tunesiërs hebben de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Essentiële levensmiddelen, zoals melk, zijn amper meer te krijgen. Apotheken kunnen hartpatiënten bijvoorbeeld vaak niet meer van hun medicijnen voorzien.

De staat, die een hoofdrol in de economie vervult, is ook vrijwel blut. Daardoor is de overheid nauwelijks meer in staat de traditionele subsidies op brood te betalen, die zijn bedoeld om het publiek goedkoop brood te garanderen. Duizenden Tunesische bakkers zijn als gevolg daarvan al herhaaldelijk in staking gegaan. Ze klagen dat ze hun personeel niet meer kunnen betalen en hun rekeningen niet meer kunnen voldoen.

De Tunesische regering vestigt haar hoop al geruime tijd op een financieel hulppakket ter grootte van zo’n 2 miljard dollar van het Internationaal Monetair Fonds. Maar voor het dat geld uitkeert eist het IMF van Tunesië dat het zijn economie hervormt, met name de inefficiënte overheidssector. En dat ligt weer heel gevoelig in Tunesië. De nog altijd invloedrijke vakbondsorganisatie UGTT is fel tegen privatiseringen van overheidsbedrijven die tot werkgelegenheidsverlies zouden kunnen leiden en ook de regering is daarvoor beducht. Zo stagneert de situatie in Tunesië, zowel economisch als politiek. De mislukte parlementsverkiezingen passen in dat beeld.

Ook de aanloop naar de verkiezingen liep al verre van soepel. Het kostte de regering grote moeite voldoende kandidaten te vinden. Waren er bij de voorgaande verkiezingen nog ruim tienduizend kandidaten, nu waren er net iets meer dan duizend te vinden. In tien districten was er maar één kandidaat te vinden, terwijl in zeven kiesdistricten helemaal niemand bereid was mee te dingen naar een zetel in het parlement. De mensen die bereid waren gevonden kandidaat te zijn waren tamelijk onbekend en misten de middelen om campagne te voeren. Debatten waren er ook nauwelijks. Kandidaten mochten ook geen contact hebben met buitenlandse journalisten, had Saied bepaald.

Weinig vrouwen

Onder de ruim duizend kandidaten bevonden zich maar 122 vrouwen. In het vorige, door Saied voortijdig ontbonden parlement was nog een op de drie leden een vrouw. Dat paste ook bij Tunesë, dat er al sinds president Habib Bourguiba in de jaren 50 van de vorige eeuw prat op gaat dat het vrouwen veel meer rechten verleent dan andere Arabische landen. Ook aan die traditie heeft de conservatieve Saied geen boodschap. Weliswaar benoemde hij een vrouwelijke premier, maar van haar wordt zelden iets vernomen.

De voorzitter van de kiescommissie, Farouk Bouaskar, noemde de opkomst „bescheiden maar niet beschamend”. Hij schreef die opmerkelijk genoeg onder meer toe aan het feit dat ditmaal minder mensen hun stem uitbrachten die met buitenlands geld waren omgekocht. Dat zou bij vroegere verkiezingen veel zijn gebeurd.

Ahmed Nejib Chebbi, leider van een oppositieblok waartoe ook het voorheen invloedrijke Ennahda behoort, riep president Saied zondag op onmiddellijk af te treden. Niets wijst er echter op dat Saied daaraan gehoor geeft.

