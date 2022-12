‘Suriname was de plaats delict’, weten ze in Paramaribo

Acht zilverkleurige, gebalde vuisten, verbonden met gebroken ketenen, steken krachtig de lucht in. Het monument, met daarop de namen van de acht familiehoofden van de voormalige houtplantage Onverwacht, is de trots van het dorpje, zo’n drie kwartier buiten Paramaribo, waar nog een kleine duizend nazaten wonen.

Deze zaterdagochtend zijn de bewoners vroeg begonnen aan de wekelijkse schoonmaak van de plantage. Er wordt druk geschoffeld en de zoete geur van de tropische regenbui die net is gestopt, hangt over de bomen. „Wij hebben het leven hier te danken aan deze acht mannen op het monument”, zegt Sherwin Pique, bestuurslid van de plantage.

Het waren acht familiehoofden die in 1881 per boot over de Pararivier richting Paramaribo trokken om te onderhandelen met de toenmalige eigenaar van de plantage. „Het was een houtplantage en dus was er iets meer vrijheid dan op de suikerplantages. Ze konden zelf gewassen verbouwen, die ze verkochten voor geld”, weet Pique. Na de koop legden ze een eed af, een sweri in het Surinaams. Daarin beloofden ze elkaar dat alleen de nazaten op de plantage mochten wonen. „En dat wij, de nazaten, de plantage nooit mogen verkopen”, zegt hij.

Kritiek op eenrichtingsverkeer

Over de Nederlandse excuses voor de slavernij – die premier Rutte mogelijk maandag aanbiedt – hebben ze hier op plantage Onverwacht zo hun eigen ideeën. Kritiek op het eenrichtingsverkeer van de Nederlandse regering klinkt alom, maar ze waarschuwen ook dat excuses aanbieden op de juiste manier moet gebeuren.

„Als je de voorouders hier niet bij betrekt roep je alleen maar over je af dat het een grote mislukking wordt”, zegt Pique. „We voelen nog een directe band met onze voorouders wier bloed op deze grond heeft gevloeid. Excuses doe je dan ook niet met alleen een toespraak van Rutte. Voorouders moet via rituelen om vergeving worden gevraagd”, zegt hij. Dat excuses over de slavernij er moeten komen, daarover zal in Suriname nauwelijks twijfel bestaan: het land ging driehonderd jaar gebukt onder de gruwelen van de slavernij, er werden hier naar schatting tweehonderdduizend slaven naartoe verscheept. Suriname was „de plaats delict”, zoals Iwan Wijngaarde van de Federatie van Afro-Surinamers het noemt.

Een monument op de plantage Onverwacht Foto Nina Jurna

Maar afgelopen vrijdag, bij de ontmoeting tussen president Chan Santokhi en vicepremier Sigrid Kaag, bleek dat voor de Surinaamse regering het „betekenisvolle moment”, zoals de gebeurtenis van maandag steeds officieel genoemd wordt, het begin is van een breder proces waar de gehele koloniale periode wordt bekeken. „Ik denk aan een holistische benadering”, zei Santokhi, zelf een nazaat van Hindostaanse contractarbeiders, die samen met nazaten van slaven de grootste bevolkingsgroep in Suriname vormen.

De Surinaamse samenleving is een gemengde, multi-etnische en multireligieuze samenleving waarbij de meeste bevolkingsgroepen in het land een link hebben met dat koloniale verleden. „We zijn een creatie van Nederland”, aldus Wijngaarde die van mening is dat je het slavernijverleden zeker niet op een hoop kunt gooien met de gehele koloniale periode.

„De Afro-Surinamers hebben een heel ander verhaal dan de andere groepen. Wij zijn bestolen van onze identiteit, er is onderlinge verdeel-en-heers toegepast en we zijn volledig ontworteld geraakt, eeuwenlang mishandeld en er is ons een minderwaardigheidscomplex aangepraat”, zegt hij.

En dat terwijl de contractarbeiders die, hoewel ook geronseld en op de plantages mishandeld, toch een minimaal geldbedrag ontvingen toen ze na de slavernij het werk op de plantages overnamen. „En hun cultuur is ook niet zo stelselmatig vernietigd”, aldus Wijngaarde.

Javaanse contractarbeiders

Maar voor Elwin Atmodimedjo, voorzitter van de Vereniging Javaanse Herdenking ligt het toch iets genuanceerder. Hij is zelf nazaat van Javaanse contractarbeiders die geronseld werden om het werk op de plantages in Suriname voor te zetten. „Natuurlijk hebben de Afrikanen die hier naartoe zijn verscheept de eerste en grootste slag geleden en is de trans-Atlantische slavernij een gruwelijke misdaad tegen de menselijkheid. Maar de wreedheden die in onze koloniale geschiedenis plaatsvonden, zijn omvangrijker dan alleen het slavernijverleden”, zegt hij.

Elwin Atmodimedjo, voorzitter van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie Foto Ranu Abhelakh

Zijn overgrootmoeder werd ontvoerd uit Indonesië, weet Atmodimedjo. „Ze is op een boot naar Suriname gezet, dat was een lange, ellendige reis waarbij ze bovendien ook verkracht is. In Suriname is ze heel ongelukkig terechtgekomen”, zegt hij.

Er is een foto van zijn overgrootmoeder die hem elke keer diep raakt. „Je ziet op die foto een Nederlandse vrouw die thee drinkt met haar vriendinnen en op de grond zitten een paar Javaanse vrouwen, nederig en onderdanig.” Een van deze vrouwen, aan de voeten van deze witte vrouw, is zijn overgrootmoeder. „Als ik de foto zie, voel ik de macht van de Nederlandse onderdrukker, en haar diepe pijn”, zegt hij.

Excuses voor het slavernijverleden zouden wat hem betreft vervolgens ook moeten leiden tot excuses voor de andere misdaden tijdens de koloniale periode. „Hoewel ik vooral geloof in de eigen kracht. Als ik me iets zou aantrekken van alle discriminatie die ik in mijn leven heb meegemaakt, dan kom ik niet vooruit. Maar ieder mens gaat er anders mee om.”

In Suriname is de perceptie dat er juist met een onderwerp als slavernij op een onzorgvuldige manier wordt omgesprongen. En dat er geen rekening wordt gehouden met de ‘heilige datum’ van 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij, leidde tot onrust. Zondag circuleerde een oproep om te demonstreren. „Hou jullie excuses voor jullie zelf, we willen ze niet!” staat er op een flyer die rondgaat op sociale media.

Hele weekend commotie

Er is het hele weekend ook al commotie over een lijst die in omloop is met de genodigden voor „het grote moment” deze maandag. Ruttes toespraak is te zien op een groot scherm in Torarica, hét hotel in Paramaribo. Tientallen genodigden gaan aansluitend tijdens een rondetafelconferentie met elkaar in gesprek, in aanwezigheid van de Nederlandse minister Franc Weerwind, zelf van Surinaamse afkomst.

Weerwind (D66, Rechtsbescherming) is in Suriname voor een bezoek aan de Surinaamse minister van Justitie en zal, zo wordt nog maar eens herhaald tijdens een persmoment zondagochtend, „zeker geen excuses aanbieden”. Op de lijst van genodigden staan behalve een aantal Afro-Surinaamse organisaties, ook verschillende hindostaanse organisaties, kerkelijke organisaties, verschillende politici, en mensenrechtenorganisaties.

Guilliano Zaalman, voorzitter van een inheemse belangenorganisatie, is niet uitgenodigd. „Terwijl de inheemsen toch de eerste slaven waren en wat ons is aangedaan echt verschilt met het leed van alle andere groepen die door de Nederlandse kolonisten hier naar toe zijn gehaald”, vindt hij.

Deze zondagochtend is Zaalman, tevens bouwvakker, bezig met de renovatie van een woning. „Wij, als oorspronkelijke bewoners, hebben alles verloren, er is genocide op ons gepleegd. De andere groepen, inclusief de Afrikanen en hun nazaten, de nazaten van contractarbeiders, hebben een land gekregen, terwijl wij ons land zijn kwijtgeraakt”, zegt hij.

Weerwinds Surinaamse roots

Dat deze maandag een veel langer en breder traject begint, benadrukt minister Weerwind nog maar eens in het Waaggebouw zondagochtend. Op deze historische plek – waar tijdens de koloniale tijd producten van de plantages als suiker en cacao werden ingescheept voor de reis naar Nederland – vertelt hij openhartig over zijn eigen Surinaamse roots.

Lees ook: ‘Als je jaar in jaar uit genegeerd wordt, dan is dit proces van excuses er één te veel’

Zijn voorouders kwamen van de plantage Eendragt, waar bij de afschaffing nog acht van zijn voorouders in leven waren. „Het heeft me wel wat gedaan op de plantagelijsten de namen van onder meer Elizabeth en Charles Weerwind te zien staan. Mijn vaders oma, oma Peetje was een tot slaaf gemaakte, en veel verhalen worden oraal doorverteld”, zegt de minister.

Dat hij als nazaat onderwerp van discussie werd, zegt hem vooral hoe belangrijk het is de bladzijde niet zomaar om te slaan maar juist het gesprek aan te gaan. „Het is een gezamenlijk verleden dat we een plek moeten geven en daar moeten we ook de tijd voor nemen.”

Op plantage Onverwacht volgen ze de rede van premier Rutte maandag via Facebook Live en zal Sherwin Pique aandachtig mee luisteren. „Er is maar één kans, en excuses moeten ook worden geaccepteerd, anders heeft het geen zin.”