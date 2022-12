Ruttes toespraak over slavernij-excuses staat onder hoogspanning

Nog altijd is „in nevelen gehuld” – dixit de premier zelf – wat Mark Rutte deze maandag om 15.00 uur precies gaat doen in het Nationaal Archief. Hij zal, verwacht vrijwel iedereen in Den Haag, namens de regering excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Bij zijn toespraak zullen vertegenwoordigers uit Suriname en de zes eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk aanwezig zijn. In Suriname en op de eilanden zijn zeven leden van het kabinet aanwezig voor ‘gesprekken’.

Maar in de communicatie doet het kabinet vaag over de precieze invulling van het „betekenisvolle moment”, zoals kabinetsleden het met ijzeren discipline blijven noemen. Rutte liet vrijdag, op zijn persconferentie, zelfs doorschemeren dat er wel eens iets heel anders kan gebeuren. Zoals toen een journalist vroeg of 1 juli, de dag dat de afschaffing van de slavernij in Suriname en op de eilanden wordt herdacht, niet een logischer moment was. Rutte reageerde spontaan: „Jazeker, dat kan ook.”

Nog meer irritatie

Zo beschouwd lijkt de vaagheid het punt, alsof het van meer respect getuigt als de excuses niet vooraf bekend worden gemaakt. Maar Ruttes toespraak staat wel onder hoogspanning. De aanloop naar deze historische dag, waarop de Nederlandse regering voor het eerst schuld zou bekennen voor het leed van vier eeuwen slavernij, verloopt rommelig en met tal van ruzies en misverstanden. Dat zorgt ervoor dat de onduidelijkheid alleen maar voor nog meer irritatie zorgt.

Zo zei premier Silveria Jacobs van Sint Maarten dat zij eventuele excuses niet zou accepteren. Ze zei, geciteerd door AD: „Laat ik duidelijk maken dat we excuses niet zullen accepteren voordat ons adviescomité heeft kunnen overleggen en we als land een discussie hebben gevoerd.”

Sint Maarten had in een brief opheldering gevraagd, maar geen reactie gekregen, aldus Jacobs. Dus zal de regering van het eiland zich „beleefd verzetten” tegen excuses.

Ook op de andere eilanden en in Suriname heerst een gevoel van ongenoegen. Vicepremier Sigrid Kaag (D66) moest vorige week naar Suriname om het ongenoegen te dempen. Ze sprak met de Surinaamse president Chan Santokhi en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Santokhi maakte Kaag duidelijk dat het wat hem betreft niet bij excuses zou blijven, maar dat deze toespraak van Rutte het startsein is voor een langdurig proces van heling.

Verschillende Surinaamse organisaties waren na het bezoek van Kaag een stuk minder welwillend, en het is onzeker welke ontvangst minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) maandag krijgt.

Deel van het probleem is dat het kabinet twee dingen op hetzelfde moment doet. Het kabinet zou maandag al met een reactie komen op een rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. In dat rapport, Ketenen van het Verleden, vorig jaar gepresenteerd, staat dat excuses nodig zijn die „voortkomen uit een daadwerkelijk besef van de betekenis en reikwijdte van het slavernijverleden voor het heden, zowel voor nazaten van totslaafgemaakten als voor nazaten van slavenhouders”.

Niet alleen de premier

De groep adviseerde wel dat niet alleen de premier, maar ook de koning en het parlement excuses moeten aanbieden. Dat gaat in ieder geval maandag niet gebeuren, maar het lijkt erop dat Rutte zijn reactie op het rapport wil vervlechten met onmiddellijke excuses namens de staat.

In het rapport staat ook: „Excuses zijn een wederkerig proces. Excuses moeten niet alleen gemaakt, maar ook aanvaard worden.” Juist dat lijkt nu, onder meer in Sint Maarten, niet te gebeuren.

Lees ookDit interview met Linda Nooitmeer

Volgens Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis, zou Rutte in zijn toespraak vooral moeten benadrukken dat de slavernij en trans-Atlantische handel in slaafgemaakten een misdaad waren tegen de menselijkheid. Tegen NRC zegt ze: „Mensen zijn gestript van hun waardigheid, hun menselijkheid. Dat besef moet terugkomen in de excuses.”