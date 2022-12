Filosoof en docent Fleur Jongepier sprak zich recent uit tegen ongewenst gedrag door een aantal van haar collega’s, nadat ze ontslag had genomen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoewel ik haar besluit bewonder om de stilte te doorbreken, breekt mijn hart bij het idee dat aftreden haar enige uitweg was om aan deze giftige werkcultuur te ontsnappen. Er moeten toch andere manieren zijn voor haar om terug te vechten?

Dominique J. Darmon is hoofddocent aan de Haagse Hogeschool, lid van het lectoraat Change Management en auteur van Roddel je naar de top: De ultieme kantoorgids.

Keer op keer horen we hetzelfde verhaal: machtige mannen die zich misdragen omdat ze denken ermee weg te kunnen komen. Omdat ze erop vertrouwen dat het systeem vóór hen werkt.

Neem bijvoorbeeld de film She Said, geregisseerd door Maria Schrader en geschreven door Rebecca Lenkiewicz, die momenteel in de bioscopen draait. De film vertelt hoe journalisten Jodi Kantor en Megan Twohey van The New York Times Harvey Weinsteins misbruik en seksueel wangedrag onthulden. We zien in de film hoe lastig het voor Kantor en Twohey was om officiële getuigenissen te krijgen van Weinsteins slachtoffers. Geheimhoudingsverklaringen, financiële regelingen, dreigen met rechtszaken, angst om baanverlies of reputatieschade; het systeem lijkt helemaal te zijn ingericht om de slachtoffers te laten zwijgen en de daders vrij spel te geven. Weinstein kon ongehinderd en ongestraft decennialang ermee doorgaan.

Muur van geheimhouding

Maar de eerste barst in de muur van geheimhouding rondom Weinstein en het systeem dat hem beschermde waren roddels. Hoewel roddelen een heel slechte reputatie heeft, kan het een krachtig middel zijn tegen dergelijke misbruikers.

Anne Helen Petersen claimt in BuzzFeed News dat veel vrouwen al heel lang wisten dat Weinstein een gevaar was. Voor hen is roddelen vaak een overlevingsstrategie. Het is „wat vrouwen gebruiken om elkaar te beschermen als de reguliere methodes – een klacht indienen bij hr, een rechtstreekse confrontatie, aangifte doen bij de politie – gewoonweg niet werken”. Zoveel mannen misdragen zich, dat Peterson stelt dat „vrouwen afhankelijk zijn geworden van officieuze communicatiemiddelen om zichzelf te kunnen beschermen”.

Het advies van actrice Nathalie Portman aan de vrouwen in Hollywood was om „goed te roddelen”. Zij benadrukt het belang om wél je mond voorbij te praten indien nodig, zeker als je daarmee een collega kunt beschermen of waarschuwen.

Roddelen is een goede manier om informatie te verzamelen en erachter te komen of anderen vergelijkbare ervaringen hebben gehad. Beseffen dat je niet alleen bent en vooral niet geïsoleerd blijven, zijn de eerste stappen in zelfverdediging.

Door samen te werken, zijn slachtoffers eerder bij machte om actie te ondernemen en zichzelf te verdedigen

En door samen te werken, zijn slachtoffers eerder bij machte om actie te ondernemen en zichzelf te verdedigen. De twee journalisten in She Said beseffen al gauw dat als zij een aantal van Weinsteins slachtoffers bijeen zouden kunnen brengen, dat ze dan waarschijnlijk ermee zouden toestemmen om een officiële verklaring af te leggen (wat ze uiteindelijk ook deden).

Negatieve connotaties

Peterson merkt op dat „het geen wonder is dat zo veel mannen roddelen belachelijk maken en erop neerkijken, het is ons meest effectieve harnas tegen hun misdragingen”.

In het artikel From the Whisper Network to #MeToo – Framing Gender, Gossip and Sexual Harassment legt Maria Verena Peters uit hoe mannen op hoge posities negatieve connotaties voor roddelen gebruikten als „gesproken wapen tegen vrouwen”. De auteur merkt op dat het woord ‘roddelen’ zo’n sterk stigma heeft gekregen, dat het praten van vrouwen als roddelen omschrijven een veelgebruikte strategie is geworden om hen monddood te maken.

The New York Times publiceerde het verhaal op 5 oktober 2017. Kort daarop meldden zich nog eens 82 vrouwen met beschuldigingen tegen Weinstein, wat tot hervormingen op de werkvloer en in wetgeving leidde.

Hoewel deze gebeurtenissen hoopvol zijn, zou ik nog meer hervormingen op de werkvloer wensen. Laten we ten eerste niet proberen om medewerkers te laten ophouden met roddelen. En laten we het stigma van het woord ‘roddelen’ verwijderen, vooral als het over vrouwen gaat.