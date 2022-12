Laatste akte in het drama ‘6 januari’: moet Trump worden vervolgd?

Politiek Washington maakt zich op voor de laatste akte in het drama dat zich hier heeft afgespeeld sinds de presidentsverkiezingen van 2020. Maandag houdt de parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt een zogenoemde zakelijke bijeenkomst. Dan zal ze bekendmaken wie van de hoofdrolspelers van deze aanslag volgens haar strafrechtelijk dan wel tuchtrechtelijk zouden moeten worden vervolgd. Bovenaan de lijst staat de toenmalige president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Mocht dit daadwerkelijk gebeuren, dan is dat een unicum in de Amerikaanse geschiedenis.

Zondag schoof Adam Schiff, een van de Democratische leden van de negenkoppige commissie aan bij CNN. Volgens hem is er „voldoende bewijs om de president aan te klagen”. Hij sprak daarbij in het algemeen over Trumps „pogingen om de uitslag van de verkiezingen ongedaan te maken”. Ook zei hij dat de commissie nog nadenkt over de vraag hoe om te gaan met afgevaardigden die weigerden te getuigen.

Woensdag, bijna twee jaar na de gewelddadige gebeurtenissen die centraal staan in het onderzoek, presenteert de commissie haar eindrapport – acht hoofdstukken en bijlagen, volgens bronnen van Amerikaanse media. Dankzij een reeks openbare hoorzittingen en verschillende rechtszaken tegen betrokkenen bij de bestorming van het Congresgebouw is al tekening gekomen in de achtergrond en het verloop van de aanval.

Vervolging van Trump zou een unicum zijn én lastig nu hij presidentskandidaat is

De commissie heeft er in haar hoorzittingen steeds op gehamerd dat de leugens van Trump over de verkiezingen van 2020 het fundament hebben gelegd voor de gewelddadige poging om de bekrachtiging van de overwinning van Democraat Joe Biden te torpederen. Hoewel zijn naaste medewerkers hem wezen op de bewijzen voor het tegendeel en hoewel hij in zestig rechtbanken zijn gelijk niet kon aantonen, bleef Trump volhouden dat de zege van Biden aan massale fraude te danken was. Dat Trump kon weten dat onwaar was wat hij over de verkiezingsuitslag zei, kan hem in een eventuele rechtszaak zwaarder aangerekend worden.

Bouwvakker, Trump-fan en QAnon-aanhanger Douglas Jensen is veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn rol bij de Capitoolbestorming op 6 janauri 2021. Foto Manuel Balce Ceneta/AP

‘Vind stemmen voor me’

Met behulp van enkele advocaten probeerde Trump op verschillende manieren zijn verlies te doen verkeren in een overwinning. Toen het bij de rechter niet lukte, ging hij druk uitoefenen op verantwoordelijke partijgenoten in enkele staten. „Ik wil dat je 11.780 stemmen voor me vindt”, zei hij tegen de bestuurder die in Georgia verantwoordelijk was voor de organisatie van de verkiezingen. Toen hij ook daar bot ving, zette Trump al zijn kaarten op een notie die advocaat John Eastman hem aanreikte. Volgens hem zou de toenmalige vicepresident Mike Pence, in zijn rol als voorzitter van de Senaat, op de dag dat de hele volksvertegenwoordiging de uitslag van de verkiezingen moest bekrachtigen, de overwinning van Biden ongeldig kunnen verklaren en de procedure terugverwijzen naar de individuele staten. Dat zou op 6 januari 2021 moeten gebeuren. „Als Pence niet doet wat wij willen, is dat een droevige dag voor het land”, zei Trump die ochtend tegen een gehoor van vele tienduizenden aanhangers die naar Washington waren getogen.

Ook deze manoeuvre had geen basis in de grondwet en Eastman wist dat, zo verklaarden verscheidene getuigen voor de commissie. Naar verwachting zal de commissie ook Eastman ‘aangeven’ voor vervolging. Commissievoorzitter Bennie Thompson zei vorige week met nadruk tegen verslaggevers dat een dergelijke referral niet alleen aangifte bij politie of justitie hoeft te betekenen, maar dat de commissie ook bijvoorbeeld de belastingdienst of de orde van advocaten kan tippen.

Harde deadline

De Congresverkiezingen van afgelopen november hebben de commissie een harde deadline gegeven. De Republikeinse Partij heroverde nipt de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en heeft er geen misverstand over laten bestaan dat ze niets ziet in het onderzoek naar de gebeurtenissen op en rond 6 januari. In de commissie hebben weliswaar twee Republikeinse afgevaardigden zitting, maar die zijn vanaf 3 januari aanstaande geen volksvertegenwoordigers meer, als het Huis in zijn nieuwe samenstelling aantreedt. Voor het overige hebben de Republikeinen zich vrijwel allemaal negatief uitgelaten over de ‘partijdige’ commissie.

Dat betekent dat het rapport en de aangiften na 3 januari de enige manifestaties zijn van het onderzoek naar een ongekende aanval op het gebouw en de handelingen van de volksvertegenwoordiging – een „aanslag op de Amerikaanse democratie”, zoals president Biden meer dan eens heeft gezegd. Wat het rapport betreft, dat zal worden gelezen en in de annalen worden opgenomen. Wat de aangiften betreft is de toekomst veel minder eenvoudig te voorspellen. Enkele Amerikaanse media wisten dit weekend te melden dat de aangifte over Trump zal gaan over diens inspanning om een opstand te ontketenen.

Zeker waar het om aangiften bij het Openbaar Ministerie gaat, kunnen die een giftig geschenk zijn voor minister Merrick Garland van Justitie. Strafrechtelijke vervolging van een voormalig president voor dit vergrijp zou al een historisch unicum zijn in de VS, maar Trump is sinds zijn aankondiging vorige maand ook opnieuw presidentskandidaat. De minister uit het kabinet van Biden die vervolging instelt naar een politieke rivaal, maakt zich kwetsbaar voor het verwijt van politisering van het openbaar gezag. In de gelederen van de nieuwe Republikeinse fractie zijn al stemmen opgegaan om een afzettingsprocedure tegen Garland in gang te zetten. Aan het einde van haar bestaan zadelt de commissie de minister van Justitie met een groot dilemma op.