Je bent jong en je handelt wat, in Uzi’s en Glock-pistolen

Baby-Uzi’s, snipergeweren, Glock-pistolen, machinegeweren en semi-automatische wapens. ‘Handelaar C.’ wist volgens de politie vrij geloofwaardig de indruk te wekken dat-ie ze in huis had. Z’n handelsprijzen waren aannemelijk. Hij bood ze via de Signal-berichtendienst aan met dempers, munitie en patroonhouders. Maar echt gevonden zijn de wapens nooit.

De politie vond de telefoon met de belastende chats in een appartement, samen met een plastic tas met twee blokken cocaïne van in totaal 800 gram. Op die tas zat een vingerafdruk – die was van C. (19). En in de contactenlijst van de telefoon was er één nummer met een hartje aangeduid. Dat bleek van zijn moeder – op de telefoon stonden chats met haar. Een paar maanden eerder vond de recherche ook al zijn duimafdruk op een patroonhouder in een tas met pistoolmitrailleurs, munitie en patroonhouders. Die tas werd door een paar mannen weggeworpen toen ze voor de politie weg holden. Die mannen zijn veroordeeld. Maar kwamen dus óók uit het appartement waar de telefoon was gevonden.

C. en z’n telefoon waren dus bijvangst, maar wel van het zwaardere soort. Het bewijs rust op wat de officier het „betere recherchewerk” noemt. Telefoontaps, chats, vingerafdrukken, selfies met een Uzi en tien paar exclusieve sneakers plus een Cartier zonnebril, gevonden in de woning van moeder. Van zijn verdiensten als Uber-bezorger kan hij die niet hebben gekocht. „De politie denkt dat u in de drugs- en wapenhandel zit”, zegt de rechter. „Klopt dat?” „Daar heb ik niks op te zeggen”. Hij herhaalt dat nog vaak.

Een contactverbod van twee jaar met z'n verkeerde vrienden? „Dat hou ik niet vol, zolang.”

De advocaat zal vrijspraak eisen, de officier laat in zijn requisitoir één feit vallen (de cocaïne in de tas met één vingerafdruk aan de buitenkant). Maar voor het overige is de officier bijtend. „Wapens zijn voor hem wat broodjes zijn voor een bakker”. De verdachte is een „onmisbare schakel” in de zware criminaliteit. Ook niet als hij C. voorhoudt dat „er op uw vader is geschoten met een AK47, wat vindt u dan?”. „Klopt niet”, zegt hij. „Ik begrijp ook wel dat wapenhandel niet goed is.” Maar meer wil hij niet kwijt.

Voor een Amerikaans semi-automatische AR 15 assault rifle vroeg ‘Leon’ 8.000 euro. „Er zijn er nog twee over.” Voor andere wapens vroeg hij 5 mille. „Als dit waar is bent u een schakel bij hele ernstige misdrijven”, zegt de rechter. „Onze beslissingen zouden wel eens heel vervelend kunnen uitpakken.” „Dat begrijp ik”, zegt C., die monotoon blijft ontkennen. Als de officier een eis van vier jaar cel uitspreekt, kijkt hij geschrokken achterom. Z’n moeder zit achterin de verder lege zaal.

In de vijf maanden voorarrest vertoonde hij ‘ontoelaatbaar gedrag’ en had hij een paar positieve urinecontroles. Maar dat ziet hij zelf anders. „Ik ga naar onderwijs en arbeid.” Wat hij met z’n leven verder wil? „Daar ben ik nog niet over uit.” De reclassering kent hem al langer. Er staat nog een taakstraf open van 160 uur. Maar erg gemotiveerd vinden ze hem niet. Er wordt in het rapport geaarzeld of een voorwaardelijke straf haalbaar is. Die zou al gauw twee jaar bedragen. Zou hij zich al die tijd aan een contactverbod met z’n huidige „verkeerde vrienden” kunnen houden, vraagt de rechter. C. twijfelt er hardop aan. „Dat hou ik niet vol, zo lang.”

Het waren immers juist die vrienden waar hij zich bij thuis voelde, toen hij op het gymnasium geen aansluiting kon vinden. Ook in het volwassenenavondonderwijs vond hij niet z’n draai. Zichzelf rehabiliteren, hij wil het graag „zelf doen”, zonder dwang of drang. In z’n laatste woord zegt hij „erg geschrokken” te zijn van de strafeis. Als de parketpolitie hem de zaal uitleidt, maakt hij een handgebaar naar z’n moeder: we bellen.

De rechtbank veroordeelt C. tot twintig maanden cel wegens poging tot het verhandelen van wapens, het in bezit hebben van een patroonhouder en het witwassen van luxe goederen. Van het „voor handen hebben” van een pistoolmitrailleur en twee cocaïneblokken wordt hij vrijgesproken.

Procespartijen rechters: mr. J. Knol, mr. N.J. Koene en mr. B. Kuppens officier van justitie: mr. F.R. Bons raadsman: mr. R.C. Fransen,