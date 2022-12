Boeren protesteren bij het Groningse Provinciehuis tegen het nieuwe stikstofbeleid. Foto Kees van de Veen

Actievoerders tegen Zwarte Piet worden onder toeziend oog van camera’s en politie door een meute aangevallen. Radicale boeren halen verhaal bij ministers en politici. Haat en racisme spatten eraf bij protesten tegen de komst van asielzoekers. Minder gewelddadig maar niet minder intimiderend is de cancel culture, die personen met ‘foute’ meningen genadeloos kapittelt. Het eigen morele gelijk is tot ultieme waarheid verheven. En de eigen waarheid duldt geen compromissen.

Kutsal Yesilkagit is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

Lange tijd hoefden we ons niet af te vragen hoeveel polarisatie een democratie eigenlijk kan verdragen. Orbán, Trump en Bolsonaro laten zien dat extreme polarisatie de democratie om zeep kan helpen. Dus, om de democratie te behouden, mag er nooit een meerderheid ontstaan die voor afschaffing ervan kiest. Hoe doen we dat?

Ik vrees dat er geen noodrem op democratisch verval bestaat. Dit is nogal pessimistisch, maar om de democratie te beschermen is realisme nodig. Ik bespreek een viertal punten waarlangs we de neergang van de democratie enigszins kunnen tegengaan.

Verbod

Ten eerste moeten we niet schuwen om het meest grove geschut dat de democratie ter beschikking staat in te zetten. Ik denk aan het verbod op antidemocratische politieke partijen en het justitieel vervolgen van personen en groepen die oproepen tot omverwerping van de democratische rechtsorde. Zolang dergelijke geluiden ongemoeid worden gelaten zal het gevaar van ineenstorting bestaan. Hierover moeten we niet naïef zijn en menen dat we al polderend tot een oplossing kunnen komen.

Men kan hiertegen inbrengen dat geradicaliseerde groepen slechts een minderheid van de bevolking vertegenwoordigen. De ‘het-is-maar-een-minderheid’-argument gaat er echter van uit dat de zwijgende meerderheid radicalisering afkeurt. Dit is maar een aanname. We weten niet of dat echt zo is of dat zij in stilte de acties van de activistische minderheid onderschrijft. En het is mogelijk dat het de zwijgende meerderheid koud laat.

We weten niet, kortom, wat de zwijgende meerderheid zal doen wanneer antirechtsstatelijke bewegingen momentum krijgen – gaat men dan wegkijken of massaal in het ondergrondse verzet?

Ten tweede dient de samenleving pal te staan voor de instituties van de democratie. Want waar blijven de maatschappelijke organisaties als er in de Tweede Kamer wordt opgeroepen tot tribunalen en de vrije pers wordt beschimpt en wordt gehint op een bezetting van het parlement? Waarom zwijgen de talrijke lobby- en brancheorganisaties in ons land wanneer het parlement wordt belaagd? Ze steken wel hun belangen in het democratisch besluitvormingsproces, maar zwijgen wanneer de democratie bedreigd wordt. We kunnen de versterking van het democratisch besef niet alleen overlaten aan de Kamerleden.

Ten derde, als de democratie dan ten grave kan worden gedragen door een minimale, antidemocratische maar democratisch gekozen meerderheid, dan moeten we serieus nadenken over alternatieven voor electorale democratie. Er wordt al volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie, waarbij burgers actief worden betrokken bij beleidsvormingsprocessen. Ondanks de gebreken dienen we te blijven investeren in de ontwikkeling ervan.

Daarnaast moeten we kunnen vertrouwen op onze ambtenaren. Vergeten wordt vaak dat de kwaliteit van de democratie mede afhankelijk is van de kwaliteit van het ambtelijk apparaat. Het zijn de ambtenaren die politieke meerderheidsbesluiten naar de praktijk vertalen. Wanneer de gekozen pijler van de democratie door polarisatie verlamd raakt, dan dient de ambtenarij als ongekozen pijler de bewaker te zijn van onze democratische en rechtsstatelijke waarden.

Nu is het handelen van nog te veel topambtenaren erop gericht de minister ‘uit de wind’ te houden. In plaats van gericht te zijn op de ‘survival’ van de regering van de dag, dient een partijpolitiek overschrijdend, constitutioneel ethos het richtsnoer van het ambtelijk handelen te zijn. Die bezieling van ons ambtelijk apparaat kan verder worden geborgd door functionele decentralisatie van bestuursorganen: waarom zouden vitale publieke waarden niet vaker op afstand van een te gepolariseerd parlement kunnen worden geplaatst?

Gerevitaliseerde democratie

Tot slot heeft een gerevitaliseerde democratie nieuwe zingeving nodig. Ik betoog daarom dat we de natiestaat opnieuw moeten uitvinden. Ooit was de natiestaat van groot belang voor de ontwikkeling van democratie. In de negentiende eeuw gaf natiestaatvorming burgers van een staat met zeer diverse achtergronden een gedeelde identiteit en een besef van lotsverbondenheid. Onderlinge verschillen en belangen werden onderdeel van één politieke entiteit en zo konden democratische instituties tot wasdom komen.

Nationale staten vormen vandaag nog altijd het belangrijkste referentiekader voor burgers. En het is binnen nationale staten waar polarisatie oplaait en autoritaire leiders opstaan. Radicaal-rechts heeft de natiestaat gekaapt en beweert dat die wordt aangevallen door de Europese Unie en het World Economic Forum (WEF).

In het nieuwe verhaal dient de lotsverbondenheid tussen burgers weer centraal komen te staan. Maar deze keer kan die verbondenheid zich niet beperken tot de burgers van de eigen staat. In het nieuwe verhaal dient centraal te staan dat het lot van de hele mensheid met elkaar is verbonden.

Dit is de ingekorte versie van de Cleveringa-lezing 28 november aan de Leidse Universiteit.