Gamen met een leesbril: oudere gamers zijn een groeimarkt

Elke dag zit Ton Jacobs (57) op de tweede verdieping in het kamertje met de wasmachine en de droger achter de computer. En elke dag loopt hij door besneeuwde bossen, beklimt hij rotsen op verre eilanden of jaagt hij op monsters met pijl en boog in de hand. Veertien jaar geleden kreeg hij te horen dat hij kanker had; kort daarna kreeg zijn vrouw een herseninfarct. Na enige tijd in remissie is de kanker weer terug. „Gamen is mijn ontsnapping en ontspanning.”

Het regent Abrahams en Sarahs in de game-industrie – de eerste commerciële videogames zijn inmiddels vijftig jaar oud. De jongeren van toen zijn inmiddels veertigers, vijftigers en zestigers. De kinderen zijn het huis uit, het pensioen lonkt – maar ook de gamecontroller.

Het is oud nieuws dat niet-gamers nog wel vaak verrast: Meer dan een kwart van alle Amerikaanse gamers is ouder dan 45. Volgens cijfers die NRC opvroeg bij marktonderzoeker Newzoo, speelt zo’n 37 procent van alle Nederlanders tussen de 45 en de 65 jaar oud die online zijn weleens games. Het wereldwijd gemiddelde ligt op 54 procent.

Het tekent niet alleen een medium dat volwassen wordt, maar ook een industrie die beseft dat de vergrijzing toeneemt. Mobiele games, populair onder oudere gamers, zijn een groeimarkt. Maar ook andere typen games profiteren steeds meer van het antwoord op de vraag: hoe gamen oudere gamers eigenlijk, en wat willen ze?

Voor Jacobs veranderde gaming van een jeugdhobby in een manier om de treurigheid over zijn diagnose de baas te zijn. „Het heeft geen zin om te lang over de ziekte na te denken. Dat maakt het alleen maar erger.” Je kan je dus beter verliezen in bijzondere werelden, in games zoals Skyrim (2011) en Tomb Raider (2013), bedoelt hij maar. „Dat idee dat je bij nul begint en steeds sterker wordt, daar hou ik van.”

Hij heeft nu „zo’n 800 spellen” bij webwinkel Steam. „Ik hoef niet per se nieuwe spellen. De afgelopen twaalf jaar heb ik 4.000 uur alleen al in Skyrim gestoken.” Die kanker? „Daar heb ik me overheen kunnen zetten.”

Een leesbril

Voor anderen draait het om nostalgie, een hunkering naar de gamecultuur van vroeger. ‘Retrogames’ in de stijl van de jaren tachtig zijn in trek. Andere gamers, zoals Jan Geerling (45), verzamelen graag oude systemen. „Ik heb spellen heel anders zien worden, van simpel naar enorm complex. Zelf mis ik die simpelheid.” Hij vindt de games van vroeger ‘creatiever’. „Tegenwoordig werken grote gamestudio’s met een Marvel-budget, dan kunnen ze zich geen fouten meer permitteren.”

En ook een factor: „Voor een schietspel als PlayerUnknown’s Battlegrounds(PUBG) moet je weer tactisch inzicht aanleren, jongeren zijn sneller bereid om die tijd te investeren.”

Iemand die daar wel toe bereid is, is de eveneens 45-jarige Daan Landwehr Johan. „De laatste toevoeging aan mijn game-installatie was een leesbril”, schrijft hij in een e-mail aan NRC. Via een videoverbinding vertelt hij dat hij met gamen begon toen hij een jaar of acht was. „Toen had ik zo’n Commodore 64. Ik speelde alles dat los en vast zat.”

Maar met de jaren werd de tijd om te gamen minder. Tot het begin van de lockdowns, ruim twee jaar geleden. „Ik kocht een nieuwe gamelaptop, en via de buurman van mijn vriendin kwam ik bij PUBG uit. Sociaal zijn, samen een strategie bedenken, de competitie met een ander team aangaan, dat sprak me wel aan.”

Inmiddels speelt hij bijna elke avond voor het slapen gaan. „Vroeger zat ik dan voor de televisie.” Alleen zijn ogen zijn dus niet meer wat ze waren. „Sowieso reageer je op leeftijd wat trager, en moet je meer tactisch spelen. Maar zonder bril zag ik soms de spelers in de bosjes niet meer.”

Een professionele competitieve gamer moet vaak al met pensioen als de leeftijd richting de dertig klimt. Maar het plezier van een krachtmeting verdwijnt daarmee niet, vertellen oudere gamers. Alleen hebben ze liever gamemodi die zich meer richten op goed nadenken.

„Je reactievermogen neemt vanaf je 25ste wel echt af”, zegt Rick van Beem (45). „Ook zo lang naar het scherm kijken wordt moeilijk.”

In het kamertje met de wasmachine en de droger jaagt Ton Jacobs (57) elke dag met pijl en boog op monsters.

Vloeken en tieren

Voor Van Beem zit de liefde voor games zo diep, dat hij zestien jaar geleden de overstap maakte van de horeca naar een baan in de communicatie bij gamebedrijven. „Mijn eigen game speel ik natuurlijk veel”, zegt hij. „Maar ik haal ook heel veel voldoening uit ‘Soulsborne’ games.” Tegenstrijdig, eigenlijk, geeft hij toe: bij die spellen is je reactievermogen juist cruciaal. „Ik ben er niet eens goed in. Ik vloek en ik tier. Maar ik zit op het puntje van mijn stoel. En ik weet: als iets fout gaat, is het echt alléén mijn schuld.”

Ook Van Beem speelt al sinds zijn kindertijd. „Toen had ik weinig poen voor games en veel tijd”, lacht hij. „Nu is het precies andersom.”

Yvonne Mous (63) begon iets later, „toen de kinderen nog jong waren”, vertelt ze over de telefoon. „Toen kwam ook de eerste Nintendo in huis, we hadden spellen als Duck Hunt. Ik verloor het altijd van de kinderen.” De echte interesse voor games begon met strategiespellen als Settlers en Civilization. „Bouwgames vind ik leuk, en op ontdekking gaan. In Settlers is het bijvoorbeeld erg belangrijk om de wereld om je heen te verkennen, want anders word je aangevallen.”

De serie Settlers werd echter door de maker in de ijskast gezet. De kinderen verlieten het huis, Mous ging meer werken, en ze verloor het zicht op games. „Toen zag ik de reclames voor de game Forge of Empires op televisie, nu zo’n vier jaar geleden.” Dit online spel draait om het bouwen van een stad en – ja – het vechten tegen andere legers. „Het heeft ook een sociale factor”, benadrukt Mous. „Je zit in een gilde, je kan mensen helpen, je speelt regelmatig samen.” Bovendien heeft ze zo contact met haar twee zussen en haar dochter, die ook spelen.

Mous is er „eigenlijk te veel mee bezig”, geeft ze lachend toe. „Ik ben recent gestopt met werken, dus nu heb ik alle tijd. Ik denk dat ik zeker drie uur per dag Forge of Empires speel.”

Ze speelt „als ze zit te niksen” ook nog wel vaker spellen zoals drie-op-een-rij op de smartphone, net als 67 procent van de oudere Nederlandse gamers. Maar ook de pc blijft hier populair: 41 procent van alle gamers boven de 45 heeft een gamecomputer thuis staan.

Een kerker induiken

Zoals Philbert de Zwart (49), die zijn liefde voor games terugvond nadat zijn zoons verslingerd raakten aan de game Minecraft. Hij speelde vroeger World of Warcraft, tot zijn eerste kind geboren werd. „Je kan dan niet elke avond met grote groepen een kerker induiken.”

Toen zijn kinderen oud genoeg werden om zelf te gamen, ontdekte De Zwart dat het opzetten van een eigen server voor Minecraft niet moeilijk was. „Het kost een paar euro, en alles wordt voor je geïnstalleerd.” In de gedeelde wereld konden zijn zoon en dochter, hun vrienden, en ‘neefjes en nichtjes’ naar hartelust samen bouwen. „Ik vond het heel gezellig.”

Minecraft laat ook De Zwart zelf niet los. „Er zit een soort ‘programmeertaal’ in en je kan dingen bouwen”, zegt hij. „Ik vind het fantastisch om op die manier bijvoorbeeld geautomatiseerde mijnen op te zetten. Ik heb geen behoefte meer aan adrenalinespellen. Maar het idee van een plek waar je een project kan verzinnen, uittekenen, en vervolgens uitvoeren, en aan het einde van de dag stáát er iets… dat geeft mij nu zoveel voldoening.”