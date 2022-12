EU-klimaatakkoord: ook burgers gaan betalen voor uitstoot

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben zaterdagnacht een forse stap gezet naar een ambitieuzer klimaatbeleid. Na ruim dertig uur bijna onafgebroken onderhandelen bereikten ze een akkoord over aanpassingen van het emissiehandelssysteem (ETS). Het akkoord moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen sneller daalt, waardoor de klimaatdoelen voor 2030 ondanks de moeilijke economische omstandigheden worden gehaald, en mogelijk zelfs worden versterkt. De nieuwe plannen raken zowel de grote industrie, als individuele burgers en kleine bedrijven.

Peter Liese, hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement, noemde in een eerste reactie 2027 een cruciaal moment. „Tegen die tijd moet iedereen bezig zijn met het verminderen van de uitstoot”. Zo niet dan „zal er veel moeten worden betaald.” Liese zei te hopen dat de nieuwe afspraken een impuls betekenen voor nog meer investeringen in groene energie.

Nieuw in het akkoord is dat ook brandstofgebruik en energieverbruik in de gebouwde omgeving gaan werken met een emissiehandelssysteem – dat al veel langer bestaat voor de energiesector en de zware industrie, zoals staal, chemie en cement. Dat betekent dat ook particulieren (en kleine bedrijven) gaan betalen voor de uitstoot die ze veroorzaken met hun auto, hun woning of hun bedrijfsruimte. Deze nieuwe vorm van koolstofbelasting wordt in 2027 ingevoerd, een jaar later dan de Europese Commissie had voorgesteld. Mochten de energieprijzen tegen die tijd nog steeds zo extreem hoog zijn als nu, dan wordt het besluit eenmalig met een jaar uitgesteld.

Een zeer gevoelig thema

Zowel voor het parlement als voor de lidstaten was dit een zeer gevoelig thema, omdat het mensen direct raakt in hun portemonnee. Er zijn daarom afspraken gemaakt om te voorkomen dat de kosten te hoog oplopen. Mocht de CO 2 -prijs stijgen tot boven de 45 euro per ton dan kunnen tot 20 miljoen extra emissierechten in de markt worden gebracht om de prijs kunstmatig te verlagen.

Ook komt er een sociaal klimaatfonds om kwetsbare burgers te beschermen. Dat fonds wordt betaald uit de opbrengst van de nieuwe heffing en loopt op tot ruim 85 miljard euro. Dat geld is bedoeld voor mensen die door de nieuwe heffing in de problemen komen en kan onder andere wordt gebruikt voor het isoleren van woningen en bedrijfsruimtes of voor het overstappen op elektrisch vervoer

„We willen ervoor zorgdragen dat deze kosten nooit bovenop de hoge energierekening van consumenten komt”, aldus Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA), die betrokken was bij de onderhandelingen. „Daarom is het voor ons van levensbelang dat we een maximumprijs op deze CO 2 gaan invoeren en een noodmechanisme hebben dat het systeem kan stilleggen als de prijs van gas of olie te hoog wordt.”

Ook zijn collega Bas Eickhout (GroenLinks) hecht veel waarde aan het klimaatfonds omdat de klimaatdoelen volgens hem alleen gehaald kunnen worden als ook de meest kwetsbaren in de samenleving mee kunnen komen. Hij vindt dat de afspraken over het fonds niet ver genoeg gaan. „Dit sociaal klimaatfonds is een, helaas te voorzichtige, eerste stap”, aldus Eickhout. „Qua omvang is dit nog onvoldoende, hier moeten de EU-landen nog echt aan de bak om mensen die te maken hebben met transport- of energiearmoede te ondersteunen.”

Einde aan gratis emissierechten

Naast het nieuwe ETS-systeem wordt ook de bestaande emissiehandel aangepakt. Na 2026 komt er geleidelijk een einde aan het uitdelen van gratis emissierechten voor grote bedrijven. Vanaf 2034 moeten zij betalen voor iedere ton CO 2 die ze dan nog uitstoten. Gratis emissierechten dienden om de concurrentiepositie van Europese bedrijven niet in gevaar te brengen. Maar die vrees is kleiner geworden door de invoering van een importheffing op vervuilende producten van buiten de EU, waarover in Brussel afgelopen week al een akkoord was bereikt. De invoering van de importheffing, die in onder andere China en de VS op veel weerstand stuit, gaat gelijk op met het afbouwen van de gratis emissierechten in de EU zelf.

„Voor ons sociaal-democraten was het belangrijk dat vooral de industrie aan strengere eisen zou moeten voldoen”, aldus Chahim. „Dat had nog wel wat ambitieuzer gemogen wat ons betreft.” Volgens Eickhout hebben de lidstaten zich lange tijd verzet tegen het afbouwen van gratis emissierechten. Hij is blij dat het nu gebeurt, maar het gaat wel te langzaam – in de eerste jaren met een paar procentpunten per jaar. „Helaas zitten we nog meer dan tien jaar vast aan deze ongerichte subsidies.”

Innovatiefonds uitgebreid

In het akkoord is ook afgesproken het bestaande innovatiefonds voor vergroening van de industrie uit te breiden. Het fonds wordt betaald uit de opbrengst van de verkoop de emissierechten. Tot nu toe was daarvoor het geld van 450 miljoen rechten beschikbaar, dat wordt verhoogd naar 575 miljoen rechten – één emissierecht (voor de uitstoot van 1 ton CO 2 ) kost zo’n 84 euro, dat is ongeveer het tienvoud van de prijs van vijf jaar geleden. Ook voor het moderniseringsfonds, dat arme lidstaten moet helpen bij de energietransitie, komt extra geld beschikbaar.

Carbon Market Watch, een non-gouvernementele organisatie met veel expertise van de emissiemarkt, reageerde teleurgesteld op het onderhandelingsresultaat. Volgens Carbon Market Watch zijn beleidsmakers gezwicht voor de druk van de industrie, uit een onterechte vrees dat een streng klimaatbeleid zal leiden tot de deïndustrialisatie in Europa. „De Europese koolstofmarkt zal er niet in slagen de emissies voldoende te reduceren en zal er dus niet voor zorgen dat de vervuilers betalen”, aldus woordvoerder Sam Van den Plas.

Hoofdonderhandelaar Peter Liese, een Duitse christen-democraat, is het daar niet mee eens. „Deze deal levert een enorme bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering tegen lage kosten”, zegt hij. „Het zal burgers en de industrie ademruimte geven in moeilijke tijden en een duidelijk signaal afgeven aan de Europese industrie dat het loont om te investeren in groene technologieën.”