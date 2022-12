Delftse hoogleraar windenergie droomt van drijvende turbines die waterstof maken

‘Het is prachtig om aan windenergie te werken, de tijdspanne is zo kort”, zegt Dominic von Terzi. „Iets wat we de ene week bedenken zit de week erna bij wijze van spreken al in het product. Ik heb ook in de vliegtuigindustrie gewerkt, tegen de tijd dat iets wat ik daar bedacht in het product zit ben ik denk ik dood.”

CV Aerodynamica

Dominic von Terzi (1971) studeerde lucht- en ruimtevaarttechnologie in Stuttgart en in Arizona en specialiseerde zich in aerodynamica. Hij werkte in de wetenschap (Technische Universiteit Karlsruhe, Imperial College Londen) en de industrie (General Electric). Bij GE maakte hij de overstap naar windenergie. Sinds 2019 is hij hoogleraar windenergie in Delft.

De Duitser Von Terzi is de nieuwe hoogleraar windenergie aan de TU Delft. Hoewel, nieuw. Vorige maand hield hij zijn intreerede maar hij is al in 2019 begonnen als hoogleraar. „De pandemie maakte die eerste tijd nogal chaotisch. Net toen ik een huis in Delft had gekocht en mijn gezin vanuit Duitsland hierheen zou komen, gingen alle grenzen dicht. Uiteindelijk konden ze pas in september 2020 hierheen verhuizen. Ook de intreerede en het congres dat daarbij hoorde is uitgesteld.”

Von Terzi is opgeleid als luchtvaartingenieur en weet alles van aerodynamica. Hij begon zijn carrière in de wetenschap ook in die richting. De overstap naar windenergie maakte hij bij General Electric. „Daar werkte ik onder meer aan de Haliade-X, de windturbine op de Maasvlakte die tot een paar maanden geleden de grootste turbine ter wereld was.”

„Windenergie is in Delft bij de faculteit lucht- en ruimtevaarttechnologie ondergebracht, daar voel ik me thuis. De onderwerpen liggen dichter bij elkaar dan veel mensen denken. Turbines worden bijvoorbeeld steeds groter, en ze draaien steeds harder. Door de onderdruk die daarbij opbouwt komt de snelheid van de luchtstroming binnenkort in de buurt van de geluidsbarrière. De vliegtuigindustrie heeft zich door die barrière niet laten tegenhouden, ze hebben er een weg omheen gevonden. Het zal ons ook niet stoppen.”

Als je alleen maar bezig bent met de kaars, zul je nooit uitkomen bij de gloeilamp

In welke richting moet windenergie zich gaan ontwikkelen?

„Windtechnologie is de afgelopen decennia in continue kleine stapjes heel veel beter geworden. Steeds werden nieuwe grenzen doorbroken, met grotere turbines en meer vermogen. Maar de turbines zien er grotendeels nog het zelfde uit. Je kunt ook aan gamechangers werken, totaal nieuwe concepten die het oude doen verbleken.

„Ik illustreer de twee manieren van ontwikkeling vaak met kaarsen versus de gloeilamp. Een kaars kun je groter maken, of helderder, je kunt van alles doen om er meer licht uit te krijgen. Maar als je alleen maar bezig bent met de kaars, zul je nooit uitkomen bij de gloeilamp.”

Hoe is zo’n gloeilamp wel te vinden?

„De mogelijkheden zijn eindeloos. Dat zie je nu ook in het windonderzoek. Ingenieurs bedenken graag nieuwe dingen, er wordt aan allerlei technologieën tegelijk gewerkt in de hoop dat er misschien een gamechanger tussen zit. Ik houd daar niet van. Ik redeneer liever vanaf het einde terug. Waar willen we uitkomen, en wat hebben we daar voor nodig? Wat houdt ons tegen? Zo kun je selecteren wat ertoe doet, ga je niet in het wilde weg onderzoek doen.”

Turbines worden nu geoptimaliseerd voor weinig wind, met grotere rotors en kleinere generatoren

Waar zou u willen uitkomen?

„Bij windenergie om waterstof te maken. Windenergie wordt nu vrijwel alleen ingezet om elektriciteit op te wekken. Maar kun je met elektriciteit de oceaan overvliegen? Kun je er kunstmest of staal mee maken? Nee. Elektriciteit is maar een klein deel van de totale energieconsumptie. Voor heel veel toepassingen is elektriciteit niet genoeg, daar is waterstof voor nodig. Waterstof is bovendien handig om energie voor langere tijd op te slaan.

„Volgens de huidige projecties voor energieconsumptie gaan we het doel om CO 2 neutraal te zijn in 2050 faliekant missen. Ze gaan er ook van uit dat waterstof slechts 5 procent van de totale energieconsumptie voor zijn rekening zal nemen. Waarom zo weinig? Dat is volgens mij een grote fout. Aan de andere kant: voor die 5 procent waterstof zou je alle windmolens nodig hebben die er nu staan, op land én zee.

„Ik wil meer doen. Ik wil dat de projecties voor waterstof zo groot worden, dat je de fossiele brandstoffen aan de kant kunt zetten. Wat houdt ons tegen om dat te doen? Is het de betaalbaarheid? De beschikbaarheid? Als we daar oplossingen voor verzinnen dan kom je volgens mij uit bij die gloeilamp.”

Kunnen huidige turbines dan geen waterstof maken?

„Als het over elektriciteit gaat, levert niet elke opgewekte kilowattuur evenveel op. Het is een kwestie van vraag en aanbod: als er heel veel wind is, is de elektriciteit goedkoop, bij weinig wind is het duurder. Daarom worden turbines nu geoptimaliseerd voor weinig wind, met grotere rotors en kleinere generatoren. Voor waterstofproductie zou je juist het tegenovergestelde moeten doen, zodat de bijbehorende elektrolyzer optimaal kan draaien. Bij energieopwekking is betaalbaarheid ontzettend belangrijk, ook als het om waterstof gaat. Je zou als je inzet op waterstof dus waarschijnlijk een andere richting op moeten ontwikkelen dan nu gebeurt.”

Dit nieuwe hoogleraarschap markeert een moment om verder te kijken, wat is er de komende vijf, tien jaar nodig?

Is er wel plek voor al die toekomstige windturbines?

„Als de turbines blijven zoals ze zijn is er inderdaad niet genoeg ruimte. De huidige turbines staan met hun voet in de grond of in de zeebodem, de beperkte ruimte waar dat kan heb je al nodig voor elektriciteitsproductie. Maar ga je naar drijvende turbines, dan kan er ineens meer. Er wordt nu gewerkt aan drijvende turbines die dieper kunnen dan de huidige maar wel nog met lijnen zijn verankerd aan de bodem. Er zijn ook varianten te bedenken die helemaal drijven, en dan heb je in potentie ineens twee derde van de aardbol tot je beschikking.

„Op weg daarnaar toe liggen talloze technische uitdagingen. Er is natuurlijk een reden dat een windturbine verankerd is, je hebt weerstand nodig om energie op te wekken, je moet je ergens tegen kunnen afzetten. Dat moet je drijvend ook voor elkaar krijgen. Daarnaast moet je ook nadenken over hoe je op zo’n drijvende vloot waterstof gaat genereren, en hoe je dat vervolgens aan land krijgt.”

U bent nieuw in Delft, daar werkte al een grote onderzoeksgroep aan windenergie. Strookt deze kijk op de toekomst van windenergie met die van hen?

„De afgelopen decennia heeft windenergie in het teken gestaan van betaalbaarheid. Daar was alles op gericht, ook het onderzoek. De betaalbaarheid van windenergie voor elektriciteit is nu wel zo’n beetje voor elkaar. Dit nieuwe hoogleraarschap markeert een moment om verder te kijken, wat is er de komende vijf, tien jaar nodig? Dat betekent niet dat iedereen ineens ander onderzoek moet gaan doen, maar wel dat er meer nadruk is komen te liggen op onderwerpen die ze eerder misschien alleen als bij-onderwerp zagen. We hebben nu bijvoorbeeld een floating renewables-lab waarin we drijvende windturbines onderzoeken, en een vak hierover, dat was er anders misschien niet of later gekomen.”