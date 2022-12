Brandweer verklaart azc in Middelburg onbewoonbaar na brand, bewoners overgeplaatst

De 284 bewoners van het asielzoekerscentrum in Middelburg waar zaterdag een grote brand woedde, moeten minimaal een aantal weken elders verblijven. Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag aan NRC. De lokale brandweer verklaarde het azc zondag onbewoonbaar. De asielzoekers worden ondergebracht in meerdere azc’s in het land.

Het COA verwacht dat het nog zeker enkele weken tot mogelijk een paar maanden kan duren alvorens het centrum weer bewoonbaar is. De bewoners worden opgevangen in azc’s waar ruimte is. Onduidelijk is nog om welke azc’s het gaat.

„Ze zullen in plukjes over het hele land worden ondergebracht, op de plekken waar we bedden hebben kunnen vrijspelen”, vertelt de woordvoerder van het COA desgevraagd. „Het is niet zo dat we ze allemaal samen naar een andere locatie kunnen brengen. Die hebben we nu eenmaal niet. Door het schreeuwend tekort aan opvangplekken, blijft het immers een complexe legpuzzel.”

Zaterdagmiddag werden twee bewoners - twee mannen van 22 en 28 jaar oud - van de opvanglocatie aangehouden op verdenking van brandstichting. Het duo zit voorlopig vast. Het onderzoek naar de omstandigheden rond de brand loopt, vertelt een politiewoordvoerder zondag aan NRC. Zondag voerde de politie op de plaats van de brand forensisch onderzoek uit.

