‘Als je jaar in jaar uit genegeerd wordt, dan is dit proces van excuses er één te veel’

Er kan veel verkeerd gaan als premier Mark Rutte (VVD) maandag om 15.00 uur al dan niet namens de staat excuses aanbiedt voor het Nederlandse slavenijverleden. Worden het wel echte excuses? Of blijft het bij een ‘betekenisvol moment’, zoals het de laatste dagen door kabinetsleden vaak wordt genoemd? En áls het excuses worden, welke woorden gebruikt de premier?

Excuses aanbieden voor de slavernij en handel in tot slaaf gemaakten is niet eenvoudig, zegt Linda Nooitmeer. „Maar als Rutte zijn woorden goed kiest, kunnen ze wel degelijk een groot verschil maken.” Nooitmeer werd in 1974 in Suriname geboren, en kwam op 16-jarige leeftijd met haar familie naar Nederland. Haar betovergrootvader koos in 1863, toen de slavernij werd afgeschaft, de achternaam ‘Nooitmeer’, opdat zijn nakomelingen dit nooit meer mee hoefden te maken. Linda Nooitmeer is voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), en is er maandag bij in het Nationaal Archief, waar premier Rutte spreekt. NiNSee adviseerde gemeenten en instellingen, zoals banken, die de laatste paar jaar nadenken over excuses voor hun rol in de slavernijgeschiedenis.

Welke woorden moeten wat u betreft in Ruttes toespraak terugkomen?

„Belangrijk is dat hij meteen helder maakt dat de Transatlantische slavernij en handel in slaafgemaakten een misdaad tegen de menselijkheid waren. Mensen zijn gestript zijn van hun waardigheid, hun menselijkheid. Dat besef moet terugkomen in de excuses. De slavernij is nog niet vaak op die manier op bestuurlijk niveau omschreven. De eerste bestuurder die dit openlijk erkende, was de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, die begin dit jaar excuses aanbood namens haar gemeente.”

En u heeft Dijksma bij de bewoordingen geadviseerd.

„Dijksma wilde goed in contact staan met alle organisaties van Nederlanders met Afrikaanse roots. Ze liet zich voeden: welke woorden kan ik gebruiken, welke niet? Zo kwam ze ook bij ons terecht. Wij hebben niet de speech geschreven, wel de woorden meegegeven.”

Welke boodschap over de rol van Nederland moet volgens u centraal staan?

„Rutte zou namens de regering duidelijk moeten maken dat de slavernij en handel in slaafgemaakten geen exces was, maar een ingericht systeem. Het was van bovenaf opgelegd, geen uitwas van de geschiedenis. Het gaat om een praktijk van vierhonderd jaar. De Staten-Generaal, staatsrechtelijk de voorloper van de Tweede Kamer, hebben ermee ingestemd. Nederland heeft er economisch van geprofiteerd.”

Wat vindt u van de bezwaren van de zes Surinaamse organisaties die via een kort geding probeerden de excuses tegen te houden? Ze vinden dat het kabinet overhaast is en externe partijen te weinig bij de excuses betrokken heeft.

„Zoveel mensen, zoveel smaken. De Afrikaanse-Nederlandse gemeenschap wordt vaak gezien als één groep, maar deze kwestie maakt wel duidelijk dat dat niet het geval is. Ik hoor ook veel mensen zeggen: de excuses komen 160 jaar te laat. Andere organisaties zitten erg op de datum, ik niet zo. Ik vind het goed dát er excuses komen. Maar ik weet wel waar het gevoel vandaan komt. De ervaring die we hebben is dat we niet gehoord worden, en die ervaring is opgebouwd in vele jaren. Heel lang is dat onzichtbaar gebleven, en dat gevoel komt er nu uit. Als je constant genegeerd wordt, jaar in, jaar uit, dan is dit proces er één te veel.”

Vindt u dat zelf ook?

Ze denkt even na. Daarna zegt ze diplomatiek: „Er is veel onrust geweest, die zijn plek moet hebben. Je kunt ook moeilijk een referendum gaan houden over de excuses, je stelt altijd mensen teleur. Maar ik kijk uit naar de toespraak van Rutte.”

Maar heeft het kabinet voldoende duidelijk gemaakt wat het van plan is?

„Je zult het er nooit helemaal eens over zijn, maar ik juich de stappen van het kabinet toe. Het heeft voor het gesprek geholpen dat Franc Weerwind [minister voor Rechtsbescherming, D66] in het kabinet zit.” Weerwind heeft Surinaamse ouders. „Het helpt in elke organisatie als nazaten van slaafgemaakten aan het gesprek deelnemen, zij bieden een ander gezichtspunt.”

Maar heeft het kabinet in Nederland voldoende voor bewustwording gezorgd?

„Ik hoor Nederlanders nog wel eens verontwaardigd zeggen: ‘Waar zijn excuses voor nodig? Er wordt niet namens mij gesproken.’ Nee, er wórdt niet namens individuele Nederlanders gesproken. De staat neemt haar verantwoordelijkheid, niet de burger. Het moet dus ook duidelijk zijn dat het niet gaat om excuses van de ene persoon naar de andere, maar op macroniveau. En daar moeten we het houden.”

Waarom hebben excuses zo lang geduurd?

„Ik woon sinds 1990 in Nederland. Het beeld dat mensen van hun land hadden was zonnig. Het ging over tolerantie, over een land waar genoeg ruimte is voor iedereen. Racisme, de nare dingen die wij als gezin ook meemaakten, werden over het algemeen als uitwas gezien. In de Nederlandse schoolboeken was er totaal geen aandacht voor het slavernijverleden. Het is pas gekomen nadat de Afrikaans-Nederlandse gemeenschap er consequent aandacht voor vroeg. Ook in de wetenschap kwam er geen gesprek op gang. Begon je over de slavernij, dan hoorde je drie dingen: het is lang geleden, het was niet zo erg, en Nederland heeft er economisch nog eens niks aan gehad ook. Nooit was er ruimte om te erkennen dat het een moedwillig systeem was om winsten te maken. Onder die omstandigheden waren excuses helemaal niet aan de orde. Die houding heeft een wond geslagen in de Afro-Nederlandse gemeenschap.”

Hoe heeft de stemming alsnog kunnen veranderen?

„Individuen en organisaties zijn al sinds de jaren negentig bezig. In 1995 stuurde Roy Kaikusi Groenberg van de stichting Eer en Herstel als eerste burger brieven naar bewindspersonen, waarin hij als eerste pleitte voor excuses van Nederland voor het slavernijverleden. Het lag op dat moment nog heel gevoelig, net als het benoemen van racisme.” Groenberg schreef destijds in een brief in de Volkskrant: „Laat [premier] Kok alles wat onze voorouders in de afgelopen vierhonderd jaar het Surinaamse volk hebben aangedaan veroordelen, excuses aanbieden en beterschap beloven.”

Linda Nooitmeer: „Daarna werd het lange tijd stil. NiNSee werd in 2002 opgericht, we pleitten ook voor excuses, maar de subsidie viel weg en we verloren onze slagkracht. Pas rond de opkomst van Black Lives Matter in de Verenigde Staten veranderde de stemming in Nederland. Sindsdien is alles in een stroomversnelling gekomen. Er is veel meer bewustwording over racisme en het koloniale verleden. Nog steeds is het best lastig, zie het rapport over institutioneel racisme bij het het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar Nederland begint anders tegen de eigen geschiedenis aan te kijken. Ik kom net terug van boodschappen doen, en een kennis, een oudere man, vertelde dat hij het boek Roofstaat net gekocht had. Dat soort stapjes zijn zo belangrijk.” Roofstaat, van Ewald Vanvugt, gaat over het Nederlandse koloniale verleden.

Excuses zijn vooral institutioneel, zei u. Maar welke betekenis hebben ze voor u persoonlijk?

„Het is heel belangrijk voor me. De laatste dagen dringt tot me door dat ik onderdeel ben van dit moment. Mijn naam, mijn familiegeschiedenis. Ik weet zeker dat mijn betovergrootvader deze erkenning had willen hebben. Dat besef raakt me echt heel erg. Het is bijzonder dat het er alsnog van komt.”