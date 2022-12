‘Als dit gaat lopen, ben ik de gelukkigste man ter wereld’

In

‘Ik kwam voor het eerst in aanraking met webwinkels toen ik de support deed bij een e-commercebedrijf. Na een paar jaar ben ik overgestapt naar een keurmerk voor webwinkels. Daar zag ik veel webwinkeliers die advies konden gebruiken, maar er was binnen mijn werk te weinig ruimte om me daarmee bezig te houden.

„In de coronatijd heb ik besloten om voor mijzelf te beginnen. Ik heb eind april 2020 een hartaanval gehad en dat was een trigger voor mij om na te denken over de vraag: wat wil ik? Ik heb daarna eerst een adviesbureau voor webwinkels opgezet, maar dat was moeilijker dan gedacht: er kwamen niet zomaar veel klanten op af.

„Toen kreeg ik de kans om beheerder te worden van de Facebookgroep voor webwinkeliers, die ik al een tijd modereerde. Ik heb meteen ‘ja’ gezegd. Het is een actieve groep met meer dan achtduizend leden, waar ik een goede reputatie heb opgebouwd. Zij zijn de achterban die ik nodig heb om een platform op te zetten.

„Hiermee ben ik vanuit huis gaan bouwen aan mijn online platform: een website om leveranciers en webshophouders dichter bij elkaar te brengen. Het is de bedoeling dat webwinkeliers een account aanmaken en hun assortiment tonen. Leveranciers kunnen daar dan op inspelen met op hen toegespitste inkoopvoordelen. Ook werk ik aan een reviewsysteem en wil ik webinars en e-books aanbieden. Vanuit mijn ervaring weet ik dat startende webwinkeliers soms moeite hebben om door de bomen het bos te zien, dat wil ik met dit platform wegnemen.

„Dankzij een startersregeling van het UWV kan ik mij fulltime inzetten voor mijn eigen bedrijf. Ik krijg een uitkering en ben vrij van sollicitatieplicht. Over die ondersteuning ben ik erg te spreken. Want ik weet dat ik de gelukkigste man ter wereld ben als dit gaat lopen.”

‘Door de beslissing dat ik me kan richten op het opzetten van mijn bedrijf zijn de uitgaven voor ons gezin beperkter. De uitkering is geen vetpot. Maar dat is een keuze die je maakt. Ik had ook kunnen kiezen voor een baan met een vast salaris, maar dan zou mijn plan voor de webshop veel langer duren. We kiezen echt voor ons eigen bedrijf.

„We hebben ons uitgavenpatroon hierop aangepast, we zijn veel bewuster aan het consumeren. Met boodschappen kijken we goed wat we echt nodig hebben en wat niet. Uitgaan, naar een restaurant of naar de bioscoop doen we veel minder.

„Ook plannen we aardig vooruit. Met bijvoorbeeld jarige kinderen, Sinterklaas of Kerst in het vooruitzicht zijn wij op tijd bezig om geld apart te leggen. We zorgen dat er altijd eten op tafel is en onze kinderen er verzorgd uitzien, voor al het andere moeten wij nu even wat verder de toekomst in kijken.

„Het is een spannende keuze: ik ben er heel erg van overtuigd dat mijn platform gaat werken – en mijn achterban denkt daar gelukkig net zo over – maar het blijft afwachten of de webwinkeliers wel echt massaal gaan meedoen. Ik ben nu in de afrondende fase, daarna gaan we zien hoe het loopt.”

Netto-inkomen: 1.600 euro Gezamenlijke lasten: woonlasten, g/w/l 1.000 euro; boodschappen 400 euro; verzekeringen 300 euro; auto 200 euro; internet, tv, telefoon 80 euro; abonnementen (Spotify, Netflix, Disney) 31 euro; kinderopvang 400 euro; huisdieren (2 katten) 50 euro; sport 70 euro; kleding 150 euro; horeca 50 euro; reizen 100 euro Sparen: wat er overblijft Laatste grote uitgave: APK-keuring en onderhoud auto, 1.600 euro

