24-jarige man overleden na ontploffing zwaar vuurwerk in Ridderkerk

Een 24-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag overleden nadat zwaar vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. De man raakte zo gewond bij het ongeval dat hij op straat gereanimeerd moest worden en met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Enkele uren later overleed hij alsnog aan zijn verwondingen, meldt de politie zondag. Het incident vond in het Zuid-Hollandse Ridderkerk plaats.

De politie heeft een 29-jarige man uit Alblasserdam aangehouden vanwege betrokkenheid bij het vuurwerkincident. Hij zou het vuurwerk hebben afgestoken en bleek later in het bezit van nog twee stukken zwaar vuurwerk. Die zijn in beslag genomen. Daarnaast is een familielid van het slachtoffer aangehouden. Deze 62-jarige man reageerde volgens de politie „dusdanig emotioneel en agressief” op het ongeluk dat hij de hulpverlening daarbij belemmerde. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om de vader van het slachtoffer, die zelf hulpverlener is en wilde helpen bij het reanimeren van zijn zoon. De 29-jarige man zou ook familie zijn van het slachtoffer volgens Rijnmond.

Dit jaar mag er na een verbod van twee jaar weer vuurwerk afgestoken worden en de zware incidenten stapelen zich langzaam weer op. Afgelopen zaterdag raakte een negenjarig kind in het Noord-Brabantse Oss zwaargewond, nadat het met gevaarlijk vuurwerk speelde dat op straat lag. Het landelijke vuurwerkverbod werd twee jaar geleden afgekondigd om de zorg niet verder te belasten tijdens de coronapandemie. In twaalf gemeenten, waaronder Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Haarlem, geldt deze Oud en Nieuw nog steeds een verbod op vuurwerk.

