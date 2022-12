Kerstdessert maken? Met deze recepten verras je de gasten

Desserts gaan naar het hart, niet naar de maag, weten alle toetjesliefhebbers. Er is dus altijd nog wel ruimte voor een nagerecht, ook als afsluiter van een kerstdiner. Van Griesmeel-wittechocoladepudding tot omelet sibérienne: culinair journalist Janneke Vreugdenhil zet haar favoriete kerstdesserts op een rij.

Klassieke kerstdesserts

1 Chocolademousse met een twist

Janneke is geen toetjesmonster. Je kan haar ’s nachts beter nergens voor wakker maken, behalve voor een schaal echt goede chocolademousse. Zelf eet ze die het liefst zo puur mogelijk, zonder toegevoegde smaakjes. Maar als je wil, kun je je lol op: koffie, likeur, kardemom, gember, chilipeper, geraspte sinaasappelschil. Smaakt allemaal fantastisch bij chocolade.

Deze chocolademousse is een heerlijk kersttoetje dat je gemakkelijk voor een grote groep kan maken.

2 Sinaasappel bavarois

Een bavarois is een pudding op basis van een custard of van fruit. Hij wordt gebonden met gelatine en dankt zijn luchtigheid aan geslagen room en geklopte eiwitten. Janneke bevestigde wat Auguste Escoffier, een beroemde Franse chef in de negentiende eeuw, al vond: gebruik zo weinig mogelijk gelatine in bavarois, dat verfijnt de smaak.

Het maken van sinaasappelbavarois is niet ingewikkeld. Janneke geeft haar ultieme recept.

3 Deconstructed tiramisu

Soms wil je gewoon acuut de soort verzadigende, volvette, cholesterolrijke, alcoholdoordrenkte genoegdoening die tiramisu te bieden heeft. Daarom bedacht Janneke dit driedimensionale sneltoetje, waarin je alle tiramisuelementen terugvindt, maar dan zonder au bain marie eieren kloppen, laagjes metselen en uren opstijven.

Als je nog andere dinervoorbereidingen hebt, is dit recept voor tiramisu ideaal.

4 Griesmeel wittechocoladepudding

Niet ieder kerstdiner hoeft even chic en opgemaakt, wat Janneke betreft. Deze pudding eet ze op de bank terwijl ze voor de miljoenste keer Home Alone kijkt met haar zoons. Het is een gemeenschapstoetje: pudding verbindt, vindt ze. En de klassieke saus voor een griesmeelpudding is gemaakt van aalbessen, maar daar maakt ze voor kerst cranberry’s van.

Tegen de tijd dat je dit toetje wilt eten is het slechts een kwestie van de pudding in de schaal keren en de saus eroverheen doen.

5 Omelet sibérienne

In 2011 verlangde Janneke terug naar een nostalgische Kerst, met nostalgisch eten. Vandaar dat deze omelet sibérienne niet mocht ontbreken in deze lijst. Want hoe old school ook: een ijstaart waarover je brandende rum schenkt blijft een ontzettend feestelijke kersttoet.

In plaats hem te flamberen met rum kun je de omelet sibérienne ook alcoholvrij maken.

6 Mont blanc

De tamme kastanje, castanea sativa, is een van de meest voorkomende bomen in de Alpen. Maar omdat verse kastanjes niet altijd beschikbaar zijn, gebruikt Janneke voor dit klassieke dessert kastanjepuree uit een blik of pot. Die van het merk Faugier of Primeal zijn het lekkerst. Ze zijn er zelfs met toevoegingen als chocolade of pruimen en vanille, beide te gebruiken voor deze Mont Blanc.

Voor deze Mont Blanc heb je een pureeknijper nodig, waarmee je sliertjes maakt. Dat ziet er leuk uit, maar het kan ook zonder.

Eens wat anders dan anders

7 Lemon posset

Janneke durft te wedden dat je dit dessert onmiddellijk opneemt in je Galerij der Onvergetelijke Desserts. Deze citroenroompuddinkjes zijn namelijk niet alleen verfrissend, maar ook fluwelig, niet te zoet en niet te zuur. Precies zoals een toetje bedoeld is. Toegegeven, Janneke is niet de eerste die dit recept uitvond, maar dat maakt het niet minder gelukzalig.

Ook hier geldt: je kunt de puddinkjes van tevoren maken, op het moment van eten is het slechts een kwestie van serveren.

8 Miso-whisky -chocoladetruffels

Aan elke dinertafel zit er wel eentje: een zoutekauw, iemand die juist niet van zoetigheid houdt. Ze zijn onopvallend, kruipen vaak pas uit hun schulp als er een kaasplank op tafel komt. Zelfs voor deze mensen heeft Janneke een chocoladetruffeldessert: door de toevoeging van miso en whisky is het beslist geen suikerzoet nagerecht.

Zoetekauwen hebben ook niks te vrezen: de miso geeft de truffels slechts een hartige toets.

9 Braziliaanse limoentaart

Deze supermakkelijke torta de limão leerde Janneke maken van de Braziliaanse Adma. De belangrijkste ingrediënten zijn gecondenseerde melk en heel veel limoensap. Die ingeblikte en ingedikte melk is van oorsprong een Nederlands product, maar je vindt het in de supermarkt vaak bij de producten uit de buitenlandse keuken.

De melk is zo zoet dat je het beste zo veel mogelijk limoensap kunt toevoegen als tegenwicht.

10 Citrusgelei met curryblaadjes

We blijven even overzees: nadat Janneke zag hoe Jamie Oliver weleens curryblaadjes in de pan gooide, begon ze zich af te vragen hoe het zou smaken of ruiken. Toen ze ze zag bij de Aziatische supermarkt sloeg ze haar slag. Het duurde even voor ze de juiste woorden vond: het ruikt als een hoogst verfijnd parfum. Fris, met iets citrusachtigs, maar zonder dat het echt naar citroenen ruikt - zoiets. Waar ze in elk geval totaal niks weg van hebben, is van kerrie.

De smaken doen het super in deze eenvoudige gelei. Een fijn toetje voor na een Aziatisch getint kerstdiner.

Bonus: een recept van Ottolenghi

11 Sneeuwballen met oranjebloesem

In 2015 was Yotam Ottolenghi drie weken gastkok voor NRC toen Janneke met vakantie was. Maar omdat ze zo dol is op zijn recepten, konden zijn amandelsneeuwballen met oranjebloesem niet ontbreken in deze lijst. Ottolenghi gebruikt oranjebloesem graag en vaak: van hartig tot zoet, warm tot koud, het is altijd smeuïg, luchtig en onweerstaanbaar aromatisch.

De sneeuwballen smaken het hele jaar door goed, niet alleen met Kerst. Zeker naast een sterke espresso.

