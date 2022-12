Orsic zet Kroatië vlak voor rust op 2-1 voorsprong Aanvaller Mislav Orsic heeft Kroatië in de 42ste minuut op 2-1 voorsprong gezet. Hij ontving de bal aan de linkerkant van het strafschoppengebied en krulde hem buiten bereik van keeper Yassine Bounou via de binnenkant van de paal in het doel.

Na 8 minuten 1-1 in troostfinale tussen Kroatië en Marokko Na zeven minuten speeltijd opende Kroatië de score. Het doelpunt viel uit een vrije trap die verlengd werd tot op bij verdediger Josko Gvardiol, die de bal kon binnenkoppen. Nog geen minuut later kreeg Marokko een vrije trap en ook daar werd de bal door een verdediger binnengekopt, deze keer door Achraf Dari.

Achraf Dari wist de bal na een vrije trap in te koppen. Foto Lee Smith/Reuters

Troostfinale tussen Kroatië en Marokko begonnen De troostfinale tussen Kroatië en Marokko is zaterdagmiddag om 16.00 uur begonnen. De wedstrijd bepaalt wie derde wordt op het WK voetbal in Qatar - de echte finale tussen Frankrijk en Argentinië vindt zondagmiddag om dezelfde tijd plaats. Het is de tweede keer dit WK dat Kroatië en Marokko het tegen elkaar opnemen: ze zaten bij elkaar in poule F. Die wedstrijd, eind november gespeeld, eindigde in een gelijkspel zonder doelpunten. Marokko staat in de troostfinale nadat het eerder deze week van Frankrijk verloor, Kroatië moest het afleggen tegen Argentinië.

Kroatië-Marokko is zaterdagmiddag begonnen. Fot Martin Meissner