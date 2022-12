Wat is een huis eigenlijk? Daarover dacht ik na, fietsend naar de Laan van Magisch Realisme in de Rotterdamse wijk Nesselande. In die Vinex-wijk moet een dorpje met containerwoningen komen. De wind was guur, maar juist dan kun je goed over huizen nadenken. De winter is de bloeitijd van het huis.

Een huis is een schulp, een schuilplaats, een warm omhulsel. Pantoffels, kerstboom, Nintendo Switch. Rommelzolder, geheimenissen, keukenvreugde. Dak boven onze dromen, archief van herinneringen.

Bovenal is een huis iets dat er altijd is, iets van steen dat beklijft, daarom noemen we het ook wel: vastgoed.

Maar we leven in ontwortelde, nomadische tijden: weinig houvast, veel te weinig vastgoed, veel te veel flexibiliteit. De komende jaren verschijnen er in Nederland ook nog eens tientallen flexdorpjes: in totaal bijna 40.000 containerwoningen. Echte containers zijn het niet, wel stapelbare, tijdelijke fabriekshuizen. Een ‘flexibele schil’, aldus het ministerie, een quick fix voor de woningnood.

De nood is inderdaad hoog. Zoveel dromen zonder onderdak, zoveel levens die niet ontplooien, zoveel Maria’s en Jozefs die maar wat blij zouden zijn met een stal.

Maar hoe diep de crisis is snapte ik pas na het zien van een filmpje van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Hugo de Jonge overhandigt daarin de sleutel van een flexwoning aan een vrouw van 27. Zij woonde jarenlang op zolder bij haar vader. Nu kreeg ze na acht jaar hopen de sleutel van een luxecontainer. Over vijf jaar wordt haar huis verplaatst, nu was ze blij: „Het is een hartstikke mooie flexwoning, nieuwbouw, dus daar ben ik superblij mee!”, zei ze. „Dit is voor mij gewoon een hartstikke mooi decembercadeau!”

Haar vreugde leek oprecht, maar onthulde juist daarom een diepe maatschappelijke crisis. Zoals de dakloze blij is met een kartonnen doos, zo is een doorsnee burger na acht jaar wachten blij met een tijdelijke container. In de psychologie heet dat: cognitieve dissonantie. In gewone spreektaal: honger maakt rauwe bonen zoet. We leven al zo lang onder de georganiseerde schaarste van de markt, dat we een dooie mus nog zouden bejubelen.

Zo bejubel ik Hugo de Jonge. Wat een verademing is die man vergeleken bij zijn voorgangers. De huizenschaarste is mede georganiseerd door het eerste kabinet van Mark Rutte. Onder zijn leiding veranderde het begrip van een huis: van een woning in een geldmachine, van een thuis in een doos. Nu kentert goddank het getij, de verhuurdersheffing is al afgeschaft, de overheid claimt weer regie over de markt, maar de psychologische schade zit in ons brein: we zijn vergeten wat een huis is.

„Dit zijn echt chique woningen”, zei Hugo de Jonge over de luxecontainers. En: „Het is fantastisch mooie kwaliteit, het is permanente kwaliteit, alleen op een tijdelijke locatie.” Zo noemde de woningcorporatie het ook: „Permanente woningen op een tijdelijke locatie”.

Permanent tijdelijk: de Orwelliaanse definitie van een stacaravan. Er is een generatie opgegroeid die niet meer weet wat het goede is. Goede huizen. Goed onderwijs. Of goede zorg. Het ‘iets is beter dan niets’ regeert.

Hoe chic die prefabhuizen ook zijn – al waren ze van marmer en goud, juist hun tijdelijke, mobiele aspect staat haaks op de essentie van een thuis. En een crisis die met containermentaliteit begonnen is, kun je niet met containers fixen. We zullen inderdaad nog veel rauwe bonen moeten eten, maar niemand verplicht ons te doen alsof het haute cuisine is. Geef het leven niet zo makkelijk op.

Schrap een vliegveld, schrap een hoogoven, belast kasten van huizen waar slechts enkelingen wonen, bestrijd eenzaamheid, verbied leegstand, stimuleer desnoods de liefde en het samenwonen, maar mik hoger dan wonen in dozen.

Precies dat snapten ze nota bene in die Vinex-wijk Nesselande, waar ik dus naartoe was gefietst. De Laan van Magisch Realisme ligt tegenover de stuwwal van de A20. Er wonen mensen van allerlei kleuren, er wapperde een boerenzakdoek en een boerenvlag en er stond ook zo’n schattige minibibliotheek met daarin een boek van Geert Mak. Wie ik ook aansprak was tegen het van bovenaf opgelegde containerdorp. Ze wilden geen hokken voor tijdelijke eenlingen, al was het maar voor die eenlingen zelf. Ze stelden hogere eisen aan hun gemeenschap, aan het leven. Ze dachten magisch maar realistisch: een huis is een ding met wortels en een container is dat niet.

Arjen van Veelen vervangt op deze plek Floor Rusman als columnist.