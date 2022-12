Waarom geloven in astrologie?

Introducing: Skyline Drive Deze podcast luister je ook in onze app

Presentator Mangesh Hattikudur gelooft niet in astrologie, maar zijn Indiase moeder wel. Hij is opgevoed met haar verhalen erover en nu hij volwassen is, en het los zou kunnen laten, ziet hij hoe astrologie verankerd zit in onze samenleving. Vrienden lezen hun horoscoop en geloven in karakterbeschrijvingen die bij hun sterrenbeeld staan.

Als Hattikudur op onderzoek uitgaat, merkt hij dat ook mensen van wie hij het nooit had verwacht in astrologie geloven: van een NASA-medewerker tot wereldleiders die astrologen gebruiken bij het vormgeven van hun buitenlands beleid. In acht afleveringen probeert Mangesh te ontcijferen waarom we naar de sterren blijven kijken voor antwoorden.

Skyline Drive, 8 afl. van zo’n 45 min, iHeartPodcasts.